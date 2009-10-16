PowerColor özel tasarımlı PCS HD 5750 Premium Edition modelini duyurdu

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Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından PowerColor özel tasarımlı Radeon HD 5750 modelini duyurdu. Firmanın Radeon PCS HD5750 Premium Edition olarak isimlendirdiği yeni model, referans tasarım Radeon HD 5750'den farklı olarak ZEROtherm tarafından hazırlanan çift slot tasarımlı özel bir soğutucu kullandığı ve bu sayede hem daha sessiz hem de daha serin çalıştığı belirtiliyor. AMD-ATi'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Juniper GPU'sundan güç alan özel tasarımlı yeni model, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.

Grafik işlem birimi 700MHz'de, bellekleri ise 4600MHz'de görev yapan PowerColor Radeon PCS HD 5750 Premium Edition, 720x paralel işlemci ve 16x ROP birimiyle geliyor. DirectX 11 ve Crossfire X desteğinin yanı sıra UVD 2.0 motoru ile HD videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma da yapabilen yeni modelin, 6 mm kalınlığında Bakır ısı borusuna, 140x Bakır yaprağa ve muhtemelen 70mm çapında (çalışma hızı 2500 devir/dakika'ya kadar çıkabiliyor) fansa sahip özel soğutucusu ile yüksek soğutma performansı sağladığı ve hız aşırtma konusunda da iddialı olduğu belirtiliyor.

Eyefinity teknolojisiyle çoklu monitör kullanımına olanak tanıyan yeni kart, Aralık ayında lanse edilecek Dirt 2 için ücretsiz "download" kuponuyla birlikte sunulacak. PowerColor'ın 30 Ekim'de kullanıma sunacağı Radeon PCS HD 5750 Premium Edition modelinin yurt dışında 139$'lık son kullanıcı satış fiyatına sahip olması bekleniyor.