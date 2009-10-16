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PowerColor özel tasarımlı PCS HD 5750 Premium Edition modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,5b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PowerColor özel tasarımlı PCS HD 5750 Premium Edition modelini duyurdu
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Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından PowerColor özel tasarımlı Radeon HD 5750 modelini duyurdu. Firmanın Radeon PCS HD5750 Premium Edition olarak isimlendirdiği yeni model, referans tasarım Radeon HD 5750'den farklı olarak ZEROtherm tarafından hazırlanan çift slot tasarımlı özel bir soğutucu kullandığı ve bu sayede hem daha sessiz hem de daha serin çalıştığı belirtiliyor. AMD-ATi'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Juniper GPU'sundan güç alan özel tasarımlı yeni model, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.

Grafik işlem birimi 700MHz'de, bellekleri ise 4600MHz'de görev yapan PowerColor Radeon PCS HD 5750 Premium Edition, 720x paralel işlemci ve 16x ROP birimiyle geliyor. DirectX 11 ve Crossfire X desteğinin yanı sıra UVD 2.0 motoru ile HD videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma da yapabilen yeni modelin, 6 mm kalınlığında Bakır ısı borusuna, 140x Bakır yaprağa ve muhtemelen 70mm çapında (çalışma hızı 2500 devir/dakika'ya kadar çıkabiliyor) fansa sahip özel soğutucusu ile yüksek soğutma performansı sağladığı ve hız aşırtma konusunda da iddialı olduğu belirtiliyor.

Eyefinity teknolojisiyle çoklu monitör kullanımına olanak tanıyan yeni kart, Aralık ayında lanse edilecek Dirt 2 için ücretsiz "download" kuponuyla birlikte sunulacak. PowerColor'ın 30 Ekim'de kullanıma sunacağı Radeon PCS HD 5750 Premium Edition modelinin yurt dışında 139$'lık son kullanıcı satış fiyatına sahip olması bekleniyor.


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simplethinks 10 yıl
Çeşit olsun
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darbelux 10 yıl
Eğer 3xx serilerinde kullandığı soğtunun aynısı ise sesli fandır demektir. Umarım devir ayarı vardır fanın
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CoreXXX 10 yıl
daha öncede bu fan modelini başka kartlarda kullandı powercolor, iyi soğutucu ve uygun fiyata özel tasarım yapmışdı bu fan ile, 5750 nin fiyatları oturursa çok satar.
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Promity 10 yıl
İlk defa bu seride görüyorum yeni serinin eski seriden daha kötü F/P oranına sahip oldugunu. Bu kartın fiyatına en kötü 4870 ayarında bi kart gerekirdi 4870 163$a bulunuyor hemde 1gb özel soğutmalı şimdi bu kartda o fiyatlara gelince aradaki uçurumu düşünüyorumda Ati konteyner larla para kaldırmanın derdine düşmüş demeden alamıyorum kendimi.

Parasının değerini bilenlere almamalarını öneririm kdv dahil 180tl den fazla para verilmez 1gb modeline hemde.
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sertacaygun 10 yıl
Çoğu yeni ekran kartında özel tasarımlara izin vermiyorlar diye hatırlıyorum. Saçmalık... İzin verin de rekabet artsın, AMD'nin de çok iyi işine gelecektir bu durum.
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hasan1986 10 yıl
Walla çok tatlı duruyor
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buraoca2 10 yıl
5750'ye özel soğutmaya ne gerek var. Zaten kartın kullanım kitlesi belli... Hani fansız tasarım olsa birşey söylemiyecektimde; böyle bir fanı böyle karta koymaya gerek yoktu ;)
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mamad 10 yıl
Bu soğutucunun fan hızı ayarlanamıyordu ve biraz sesliydi sanırım. Yani alacak arkadaşların biraz başını şişirebilir.
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TiesTorN 10 yıl
Bu ne yahu... 5870'i yapacaklarına bunlarla uğraşıyorlar ilk etapta.
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Hobar 10 yıl
Tr de fiyatı şöyle olur böyle olur diye hesap yapan bir arkadaş vardı. nerede o?
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BaMKaN 10 yıl

Hobar

Tr de fiyatı şöyle olur böyle olur diye hesap yapan bir arkadaş vardı. nerede o?


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skynet 10 yıl
inceleme için teşekkürler.

powercolor özel tasarımı keşke 5870 içinde yapsaydı.gerçi referans tasarımı bile gayet güzel soğutuyor ve %32'ye kadar çok sessiz.
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TELESCOPE 10 yıl
teşekkürler güzel
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aykutx 10 yıl

sky27

inceleme için teşekkürler.

powercolor özel tasarımı keşke 5870 içinde yapsaydı.gerçi referans tasarımı bile gayet güzel soğutuyor ve %32'ye kadar çok sessiz.

Özel tasarımlar 5870 ve 5890 için de çıkacaktır.
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