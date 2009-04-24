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PowerColor özel tasarımlı Radeon HD 4890 modellerini satışa sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
16,6b
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48
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PowerColor özel tasarımlı Radeon HD 4890 modellerini satışa sunuyor
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Sadece AMD-ATi tabanlı ekran kartları hazırlayan PowerColor, özel tasarım Radeon HD 4890 modellerini duyurdu. Firmanın PCS+ serisi dahilinde hazırladığı yeni ekran kartları, ZEROtherm tarafından hazırlanan ve dört adet Bakır tabanlı ısı borusu ile 52 adet Alüminyum yaprağa sahip olan ayrıca GPU sıcaklığına göre dönüş hızı otomatik olarak ayarlanan fana sahip özel soğutucusu ile donatılmış durumda. Çift slot tasarıma sahip olan her iki yeni ekran kartını ayıran fark ise kutu içerikleri.

PowerColor'ın duyurusunu yaptığı PCS+ HD 4890: Battle Forge Edition ve PCS+ HD 4890 isimli yeni ekran kartlarından ilk model, ismi ve kutu tasarımından da anlaşılabileceği üzere DirectX 10.1 destekli BattleForge oyunu ile birlikte geliyor. AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV790GPU'sundan güç alan kartlar özel soğutucu kadar saat hızlarıyla da dikkat çekiyor zira fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen ekran kartlarının grafik işlem birimleri 950MHz'de, bellekleri ise 4400MHz'de çalışıyor.

DirectX 10.1 desteği sunan ve 1GB GDDR5 bellekle donatılan, 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip yeni ekran kartları destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumlarına da olanak tanıyabiliyorlar. Unified Video Decoder 2.0 teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen ZEROtherm soğutuculu PCS+ serisi yeni ekran kartlarının önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, fiyatları hakkında henüz PowerColor cephesinden bir açıklama yapılmış değil.

PowerColor özel tasarımlı Radeon HD 4890 modellerini satışa sunuyor
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sertacaygun 10 yıl
Palit'inkiler daha ilginç olacaktır diye düşünüyorum. Zira bellekleri de soğutucu ile kapatırlar, daha doğrusu direk fandan etkilenirler.
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Black_Necro 10 yıl
güzel bir soğutucu olmuş
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Towarscke 10 yıl
sogutucu guzel ama bir anakartta birbirine yakin duran PCIex slotlari, sirf o sogutucu yuzunden kullanilamayacak... cift slot sogutuculu 4870 bile bize kalin geliyordu crossfire yaparken... o ozel sogutucu sayesinde artik crossfire yapmak imkansiz... kurura bakmayin ama bu ekran karti tek basina kullanilmak uzere yapilmis... sogutucusu ise 2 slotluk ekran kartina gore daha genis yer kapliyor...
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azk 10 yıl
hepsiburada.com/...

hepsiburada.com da satışa sunulmuş

ilgilenenlerin dikkatine
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goro1982 10 yıl
4400 mhz müthiş
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maviay1980 10 yıl
Kart oldukça güçlü soğutucu blok biraz daha büyük olsaymış daha iyi olurmuş yinede üst düzey olduğu kanıtlanmıoş HD 4890 hayal gibi...
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HiqhWoltage 10 yıl
Cidden GPU nun 950mhz ve Belleklerin 4400mhz olması harika.Soğutucu Zerotherm ve otomatik fan kontrollü çok iyi kart olmuş fiyatıda makul olur PowerColor un
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XivA 10 yıl
aman sektörün sağlığı intelin eline geçmesin. aman haaa..!
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K.Kahriman 10 yıl
powercolor yapıyorda çok güçsüz duruyor kart dışarıdan tabi testlere bakıp , iyise alıp , kartı çuvala sokup kasaya yerleştirmek lazım



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şaka tabiki
önemli olan performans bence iyi soğutuyorsa ve o.c ye dayanıklıysa ister teneke taksınlar umrum olmaz
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
intel driver konusunda hiç sorun yaşamas. larebee nin çok başarılı olmasını umalım sektorun ve kullanıcının iyiliği için..
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RevidaL 10 yıl
Gigabyte GTS250 modeline benziyor ve 4890'a yakışır bir kart değil bence.
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XivA 10 yıl
siz hiç intel de adam akıllı bir vga gördünüz mü ki nvidia ve ati ile kapışabilecek :) bence bu cpu işine benzemiyor. yoksa tekeli seven intel çoktan bu firmaları uçurmuştu. değil 332 çekirdek çekirdekci dükkanı açsa nafile. önce gitsin şu atoma adam gibi 780G ye rakip olabilecek kuzey köprüsü yapsın.
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SupermanPrime 10 yıl
esses sen inteldemi çalışıyosun da bu kanıya vardın?
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esses... 10 yıl
Larebeeeeeeeeeeeeeee geldiğinde bakalım ATI mi NVIDIA mı kalacak ortalıkta......
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ali277 10 yıl
Bence güzel olmuş ...
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scutaro 10 yıl

Orjinalden alıntı: esses...

Larebeeeeeeeeeeeeeee geldiğinde bakalım ATI mi NVIDIA mı kalacak ortalıkta......

Larrabee 2 ghz'lik 32 çekirdek ile 2 teraflop civarında işlem gücünde birşey olucak denmişti herşeyin salt işlem gücü olmadığınıda biliyoruz doku birimi falan bunlarda önemli ben larrabee'nin ilk başlarda olay yaratacağını düşünmüyorum
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Master_Evil 10 yıl

Orjinalden alıntı: esses...

Larebeeeeeeeeeeeeeee geldiğinde bakalım ATI mi NVIDIA mı kalacak ortalıkta......

o işe daha çok var intel önce adam gibi driver yapacak sonra oyun üreticilerini tek tek satın alacak oohoooo
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mustang805 10 yıl
nasıl olsa kart kasanın içinde görünmeyecek öenmli olan getirisi
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