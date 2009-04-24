PowerColor özel tasarımlı Radeon HD 4890 modellerini satışa sunuyor

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Sadece AMD-ATi tabanlı ekran kartları hazırlayan PowerColor, özel tasarım Radeon HD 4890 modellerini duyurdu. Firmanın PCS+ serisi dahilinde hazırladığı yeni ekran kartları, ZEROtherm tarafından hazırlanan ve dört adet Bakır tabanlı ısı borusu ile 52 adet Alüminyum yaprağa sahip olan ayrıca GPU sıcaklığına göre dönüş hızı otomatik olarak ayarlanan fana sahip özel soğutucusu ile donatılmış durumda. Çift slot tasarıma sahip olan her iki yeni ekran kartını ayıran fark ise kutu içerikleri.

PowerColor'ın duyurusunu yaptığı PCS+ HD 4890: Battle Forge Edition ve PCS+ HD 4890 isimli yeni ekran kartlarından ilk model, ismi ve kutu tasarımından da anlaşılabileceği üzere DirectX 10.1 destekli BattleForge oyunu ile birlikte geliyor. AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV790GPU'sundan güç alan kartlar özel soğutucu kadar saat hızlarıyla da dikkat çekiyor zira fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen ekran kartlarının grafik işlem birimleri 950MHz'de, bellekleri ise 4400MHz'de çalışıyor.

DirectX 10.1 desteği sunan ve 1GB GDDR5 bellekle donatılan, 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip yeni ekran kartları destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumlarına da olanak tanıyabiliyorlar. Unified Video Decoder 2.0 teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen ZEROtherm soğutuculu PCS+ serisi yeni ekran kartlarının önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, fiyatları hakkında henüz PowerColor cephesinden bir açıklama yapılmış değil.

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