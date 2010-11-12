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PowerColor, özel tasarımlı Radeon HD 6870 PCS+ modelini detaylandırdı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,4b
1
10
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PowerColor geçtiğimiz hafta duyurduğu Radeon HD 6850 PCS+ modelinden sonra üst model olan Radeon HD 6870'in PCS+ versiyonu için de hazırlıklarını sürdürüyor. Gelen yeni bilgilere göre Radeon HD 6870 PCS+ bu ayın sonuna doğru kullanıcıların beğenisine sunulacak. AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Barts XT GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteği, 1GB GDDR5 bellek kapasitesi ve 1120x paralel işlem birimiyle birlikte geliyor.

Üç adet ısı borusuna ve 85mm çapında fana sahip çist slot tasarımlı özel soğutucusu ile referans tasarım Radeon HD 6870 modeline göre daha serin ve daha sessiz çalıştığı söylenen kart, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelecek. Grafik işlem birimi 940MHz'de, bellekleri ise 4400MHz'de görev yapan ekran kartı, görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort arabirimlerini kullanıyor. Crossfire X ve Eyefinity teknolojilerine destek sunan yeni model, referans kart gibi iki adet 6pin güç konnektörüne sahip.

Yukarıda da belirttiğimzi gibi ay sonuna doğru satışa sunulması beklenen Radeon HD 6870 PCS+ için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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vidoko 9 yıl
powercolor ndense tipleri hiç iiyi yapamıyor..
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terapi_triyaki 9 yıl
PowerColor genel de soğutma açısından iyi oluyor tip ikinci plan gibi
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Luc4sHood 9 yıl
İşte beklediğim modellerden ilki geldi
Hayırlısı bakalım
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tahir40 9 yıl
Tam GTX 460 için Parayı denkleştirdim derken Ay sonunda yerine %20 daha hızlı gtx 560 çıkacak haberini okudum, ATI de boş durmuyor... Ne etceez şimdi :=)
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ozkan_tpc 9 yıl

tahir40

Tam GTX 460 için Parayı denkleştirdim derken Ay sonunda yerine %20 daha hızlı gtx 560 çıkacak haberini okudum, ATI de boş durmuyor... Ne etceez şimdi :=)


Ben de aylarca düşünüp ölçüp biçip Hd 5830 almaya gitmiştim mağazada gtx 460 ın fiyatını görünce hiç düşünmeden 460 aldım. 480 iyle başarısız olduğunu sandığım nvidia 460la beni ters köşeye yatırmıştı :) 560 da da aynı fiyat politikasını izlerse bence bu başarıyı çok daha ileriye taşıyacaktır. Yeni kart alacaklara yeni nesil i beklemelerini tavsiye ederim. Aynı fiyata yada azcık üstüne daha iyisini ve gelişmişini alabileceksiniz yada, yenisi çıktığında eskisini bir miktar daha ucuza alabileceksiniz (nvidia veya ati farketmez). Şahsi fikrim tabi ki...
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MxFxOx 9 yıl
sonunda 6870 için özel soğutma geldi.Powercolor kaliteli marka yalnız batman aracına benzeyen soğutma çok kaliteli durmuyor oyuncak gibi
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LEON-X 9 yıl
Alırken dikkat !

MERSA Sistem garantili çıkmasın ürününüz


mersasistem.com.tr/...
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oyuncular 9 yıl
HIS IceQ 6 serisini bekliyorum...
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selahattın ısık 9 yıl
sade ve güzel soğutma+
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