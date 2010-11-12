PowerColor, özel tasarımlı Radeon HD 6870 PCS+ modelini detaylandırdı

PowerColor geçtiğimiz hafta duyurduğu Radeon HD 6850 PCS+ modelinden sonra üst model olan Radeon HD 6870'in PCS+ versiyonu için de hazırlıklarını sürdürüyor. Gelen yeni bilgilere göre Radeon HD 6870 PCS+ bu ayın sonuna doğru kullanıcıların beğenisine sunulacak. AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Barts XT GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteği, 1GB GDDR5 bellek kapasitesi ve 1120x paralel işlem birimiyle birlikte geliyor.

Üç adet ısı borusuna ve 85mm çapında fana sahip çist slot tasarımlı özel soğutucusu ile referans tasarım Radeon HD 6870 modeline göre daha serin ve daha sessiz çalıştığı söylenen kart, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelecek. Grafik işlem birimi 940MHz'de, bellekleri ise 4400MHz'de görev yapan ekran kartı, görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort arabirimlerini kullanıyor. Crossfire X ve Eyefinity teknolojilerine destek sunan yeni model, referans kart gibi iki adet 6pin güç konnektörüne sahip.

Yukarıda da belirttiğimzi gibi ay sonuna doğru satışa sunulması beklenen Radeon HD 6870 PCS+ için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.