PowerColor pasif soğutmalı en güçlü ekran kartını hazırlıyor: Radeon HD 6850 SCS3

AMD'nin önde gelen iş ortaklarından PowerColor, Radeon HD 6850 için dünyanın ilk pasif soğutmalı modelini hazırlıyor. SCS3 serisi altında sunulması beklenen ekran kartının, fansız soğutmaya sahip en güçlü ekran kartı olarak sunulması bekleniyor. AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Barts Pro GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 960x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. L formunda tasarlanan SCS3 soğutucusu çok sayıda Alüminyum yaprak ve beş adet bakır ısı borusuna sahip olan yeni modein saat hızları henüz bilinmiyor ancak standart frekanslarda çalışması yani 775MHz GPU ve 4000MHz bellek hızlarıyla gelmesi bekleniyor.

Yüksek performanslı HTPC'ler ve sessizliğe önem veren oyuncular için hazırlanan kartın fiyatı ve çıkış tarihi ise şu an için bilinmiyor.