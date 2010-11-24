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PowerColor pasif soğutmalı en güçlü ekran kartını hazırlıyor: Radeon HD 6850 SCS3

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
31,6b
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24
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin önde gelen iş ortaklarından PowerColor, Radeon HD 6850 için dünyanın ilk pasif soğutmalı modelini hazırlıyor. SCS3 serisi altında sunulması beklenen ekran kartının, fansız soğutmaya sahip en güçlü ekran kartı olarak sunulması bekleniyor. AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Barts Pro GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 960x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. L formunda tasarlanan SCS3 soğutucusu çok sayıda Alüminyum yaprak ve beş adet bakır ısı borusuna sahip olan yeni modein saat hızları henüz bilinmiyor ancak standart frekanslarda çalışması yani 775MHz GPU ve 4000MHz bellek hızlarıyla gelmesi bekleniyor.

Yüksek performanslı HTPC'ler ve sessizliğe önem veren oyuncular için hazırlanan kartın fiyatı ve çıkış tarihi ise şu an için bilinmiyor.


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raSe34 9 yıl
powerlocor dan beklenmicek bi hata... zaten şuan bütün ortakları fan teknolojisini iyice geliştirerek en düşük sesle en iyi soğutmayı hazırlıyorlar. cansıkıntısımı yoksa hangi akla hizmet yapmışlar gerçekten ilginç. kasa soğutması ne kadar iyi olsada fanlı bi ekran kartı performansı almanız imkansız. inş. kimse böyle bişey alarak hata yapmazlar.
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No Way Out 9 yıl
Bu bloğa iki tane scythe ultra kaze 130 cfm fan takacaksın, çok deli bir şekilde soğutur.
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Elektroterm 9 yıl
Soğutucudaki yaprakların yönü ekranın kasadaki duruş pozisyonuna göre hatalı olduğunu düşünüyorum. Eğer yapraklar boyuna yerleştirilseymiş kasa içi hava akımı sayesinde oluşan ısı daha rahat bir şekilde kartın port larının yanındaki yarıktan çıkabilirdi bence.
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t3 9 yıl

Elektroterm

Soğutucudaki yaprakların yönü ekranın kasadaki duruş pozisyonuna göre hatalı olduğunu düşünüyorum. Eğer yapraklar boyuna yerleştirilseymiş kasa içi hava akımı sayesinde oluşan ısı daha rahat bir şekilde kartın port larının yanındaki yarıktan çıkabilirdi bence.

Artık çoğu kasanın yan kapağında fan olduğu için yan kapaktaki fandan gelen havayı kullanmak istemiş olabilirler?
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DH Misafiri 9 yıl
Bende gT 9600 vardı, pasif soğutuculu ve cehennem gibi ısınıyordu hemencecik ama bunun hakkını vermek lazım diye düşünüyorum, soğutucu yapraklar oldukça sık ve fazla...
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selahattın ısık 9 yıl
kasa soğutması iyi olanlar için güzel kart.
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ozkan_tpc 9 yıl
Fansız 6850. Çok ilginç. Fan koymamak için kartı alüminyum manyağı yapmışlar :D
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mmnder16 9 yıl
sessizlik isteyenler için iyi bir gelişme diyeceğim ama zaten günümüz fan teknolojilerinde gürültü seviyesi minumum düzeyde.. yani fanın çalıştığı bile hissedilmiyor.. ki kaldı ki pasif soğutmalarda soğutmanın başarılı olabilmesi için iyi bir kasaya ihtiyaç vardır.. örneğin cooler master'IN haf serisi gibi.. ama yine de bana sorarsanız gereksiz bir gelişme..
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TuVNeRa 9 yıl
Cahilim bu konularda; nasıl bir fan sistemi gürültüyü minumuma indirebilir?
Benim bildiğim en basit çözüm fan çapını arttırıp, dönüş sayısını azaltmaktır ki ekran kartı gibi sınırlı boyutta ki bir arabirim için bu pek kullanışlı değil.
Ayrıca tirbün fan sisteminin ne kadar başarılı olduğu da hala çelişkili.
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UzmaN345 9 yıl
Çok fiyat farkı olur ne gerek var zaten karta oc yapmıcaksan fanın %30 kullanırsın ses çıkarmaz
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sadtneverdie 9 yıl
merak ediyorum kaç dereceyi görecek. 68xx serisi çok ısınıyor diyorlardı. adamlar pasif soğutma yapmış.
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Statistik 9 yıl

sadtneverdie

merak ediyorum kaç dereceyi görecek. 68xx serisi çok ısınıyor diyorlardı. adamlar pasif soğutma yapmış.



standart hizlarda isinmiyor, o.c yapinca isiniyor, ama bende 73u gecmedi daha, 850/1200 o/c yaptigim halde de
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::Ashes:: 9 yıl
Böle bakır yoğunluklu ister fanlı ister fansız kullanabilinecek ekran kartları işlemci soğutucuları çıkarılmalı..
Çok güzel gelişmeler bunlar..
Mesela bende TT duorb var fanlarını söktüm kasa içi hava akımıyla zaten soğuyor zaten günlük internet kullanımında hiç hava akımına gerek duymuyor..
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fbsrkc06 9 yıl
güze tasarım..
bakalım fiyat ne olacak..

çıkış tarihide belli değil..
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Rey Leon 9 yıl
kartın ağırlığı nedir ve bence cok sık olması %100 ıyı olarak bakamam ben hava akamaz okadar ufak kanallardan akar da zor akar bence
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