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PowerColor, Radeon HD 4870 modelleriyle birlikte S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky oyununu hediye ediyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,4b
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11
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PowerColor, Radeon HD 4870 modelleriyle birlikte S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky oyununu hediye ediyor
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AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından PowerColor, Radeon HD 4800 serisinin tek grafik işlemcili en hızlı temsilcisi olarak dikkat çeken Radeon HD 4870 modelini baz alan ekran kartlarıyla birlikte kullanıcılarına yeni bir oyun hediye etmeye hazırlanıyor.

DirectX 10.1 destekli en popüler oyunlardan birisi olan S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky'ı Radeon HD 4870 temelli modelleriyle birlikte verecek olan PowerColor, bu girişimiyle birlikte yeni bir ekran kartı alma arefesindeki kullanıcıların dikkatini çekerek satışlarını arttırmayı hedefliyor.

PowerColor'ın Radeon HD 4870 temelli ekran kartlarına yönelik detaylara aşağıdaki tablo aracılığı ile ulaşabilirsiniz. LCS uzantılı modelin sıvı soğutma destekli olduğunu ve Bakır tabanlı özel bir blok ile donatıldığnı hatırlamakta da fayda var.

https://www.donanimhaber.com/images/image.aspx/haber/stalker_powercolor_4870_2_dh_Fx57.jpg" width="621" height="247">


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saidss 10 yıl
Krizde çare tükenmez, ürünün yanında daha pahalı bi parçayı hediye ederler yine satarlar (:
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alito 10 yıl
hiç tutulmayan bir oyundu kartın yanında vermesine şaşırmadım herhalde oyun firmasına çok az ödemiştir :)
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maviay1980 10 yıl
Aldığınız Stalker orjinal mi arkadaşlar,bugluysa da ücretsiz istemeyen almaz yalnış bilgi vermeyelim...
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Master_Evil 10 yıl
fabrika çıkışı oc 'lu kartları para tuzağı olarak görüyorum
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tolgaciik 10 yıl
Bugler oyundaki hatalar. Mesela bi yerde eğildiğin zaman hareket edemez ölece kalakalırsın.. Bu bir bugdur..
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Tolgá 10 yıl
buglar ne mesela grafikleri nasıl
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Pandemic 10 yıl
Stalker Clear sky gördüğüm en bug lu oyundur... Son patchine kadar yapmama rağmen oyun tamamen "BUG" lardan oluşmaktadır...
Satılmayan bir oyunu vermesi çok normal... 5 para etmez çünkü o oyun.
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max975 10 yıl
oyun gerçekten kötü ama fiyatda yansırsa hiç şansı yok
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