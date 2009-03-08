PowerColor, Radeon HD 4870 modelleriyle birlikte S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky oyununu hediye ediyor

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AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından PowerColor, Radeon HD 4800 serisinin tek grafik işlemcili en hızlı temsilcisi olarak dikkat çeken Radeon HD 4870 modelini baz alan ekran kartlarıyla birlikte kullanıcılarına yeni bir oyun hediye etmeye hazırlanıyor.

DirectX 10.1 destekli en popüler oyunlardan birisi olan S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky'ı Radeon HD 4870 temelli modelleriyle birlikte verecek olan PowerColor, bu girişimiyle birlikte yeni bir ekran kartı alma arefesindeki kullanıcıların dikkatini çekerek satışlarını arttırmayı hedefliyor.

PowerColor'ın Radeon HD 4870 temelli ekran kartlarına yönelik detaylara aşağıdaki tablo aracılığı ile ulaşabilirsiniz. LCS uzantılı modelin sıvı soğutma destekli olduğunu ve Bakır tabanlı özel bir blok ile donatıldığnı hatırlamakta da fayda var.

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