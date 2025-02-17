Yapay zekalı haber uygulaması Bundle, Togg T10X ekranlarına geldi

Togg'a özel sesli özet
Kullanıcılar Togg ekranlarından gündemi ve sevdikleri haber sitelerini takip edebilecek. Bundle, Togg'a özel geliştirdiği arayüz ve sesli özetlerle gündemdeki geliştirmeleri kullanıcıya iletecek. Bu sayede sürüş esnasında gözünüzü yoldan ayırmadan haberleri takip edebileceksiniz.
Togg T10X için geliştirilen uygulamada teknolojiden spora, ekonomiden bilime kadar pek çok kategoride kişiselleştirilmiş haber akışı sunuluyor. Hangi mecralardan haberleri görmek istediğinizi seçebiliyorsunuz. Bundle uygulaması Togg T10X’in yanı sıra bu sene satışa sunulacak Togg T10F modelinde de yer alacak. Uygulamayı Tru.Store’dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Helikopter, helikopter Para kofer, para kofer
sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.
Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!