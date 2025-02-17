DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin popüler yapay zeka tabanlı haber uygulaması Bundle, Togg T10X ekranına geldi. Togg ile iş birliği kapsamında Bundle uygulaması Tru.Store’a eklendi.

Togg'a özel sesli özet

Kullanıcılar Togg ekranlarından gündemi ve sevdikleri haber sitelerini takip edebilecek. Bundle, Togg'a özel geliştirdiği arayüz ve sesli özetlerle gündemdeki geliştirmeleri kullanıcıya iletecek. Bu sayede sürüş esnasında gözünüzü yoldan ayırmadan haberleri takip edebileceksiniz.

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Togg T10X için geliştirilen uygulamada teknolojiden spora, ekonomiden bilime kadar pek çok kategoride kişiselleştirilmiş haber akışı sunuluyor. Hangi mecralardan haberleri görmek istediğinizi seçebiliyorsunuz. Bundle uygulaması Togg T10X’in yanı sıra bu sene satışa sunulacak Togg T10F modelinde de yer alacak. Uygulamayı Tru.Store’dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Yapay zekalı haber uygulaması Bundle, Togg T10X ekranlarına geldi