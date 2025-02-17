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    Anlık Bildirim

    Yapay zekalı haber uygulaması Bundle, Togg T10X ekranlarına geldi

    Yerli haber uygulaması Bundle, yerli otomobil Togg'a eklendi. Togg ekranlarından sesli asistanla beraber gündemdeki haberleri takip edebileceksiniz.                
    Yapay zekalı haber uygulaması Bundle, Togg T10X ekranlarına geldi Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin popüler yapay zeka tabanlı haber uygulaması Bundle, Togg T10X ekranına geldi. Togg ile iş birliği kapsamında Bundle uygulaması Tru.Store’a eklendi.

    Togg'a özel sesli özet

    Kullanıcılar Togg ekranlarından gündemi ve sevdikleri haber sitelerini takip edebilecek. Bundle, Togg'a özel geliştirdiği arayüz ve sesli özetlerle gündemdeki geliştirmeleri kullanıcıya iletecek. Bu sayede sürüş esnasında gözünüzü yoldan ayırmadan haberleri takip edebileceksiniz.

    Togg T10X için geliştirilen uygulamada teknolojiden spora, ekonomiden bilime kadar pek çok kategoride kişiselleştirilmiş haber akışı sunuluyor. Hangi mecralardan haberleri görmek istediğinizi seçebiliyorsunuz. Bundle uygulaması Togg T10X’in yanı sıra bu sene satışa sunulacak Togg T10F modelinde de yer alacak. Uygulamayı Tru.Store’dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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    TheJudgé 1 gün önce

    Helikopter, helikopter Para kofer, para kofer

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    Rindaman 3 gün önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

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    selamivural 4 gün önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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