Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PowerColor Radeon HD 5670 modellerini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,2b
1
10
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

PowerColor Radeon HD 5670 modellerini duyurdu
Tam Boyutta Gör

Su soğutmalı Radeon HD 5970 LCS modelini önümüzdeki günlerde satışa sunacağı belirtilen PowerColor, Radeon HD 5670 tabanlı iki yeni ekran kartı hazırladı. Arctic Cooling üretimi özel soğutucularıyla AMD'nin referans kart tasarımına göre daha serin ve daha sessiz çalıştıkları belirtilen DirectX 11 destekli yeni modellere, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Redwood GPU'su güç veriyor.

128-bit bellek veri yolu desteğine ve 400x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartlarında modeline göre 512MB veya 1GB GDDR5 bellek kapasitesine yer veriliyor. Crossfire X teknolojisiyle çoklu ekran kartı, Eyefinity teknolojisiyle de çoklu monitör kurulumlarına destek sunan Radeon HD 5670 temelli ekran kartları 775MHz GPU ve 4000MHz bellek saat hızlarıyla geliyorlar.

Yük altında 61 Watt güç çeken dolayısıyla çalışmak için ek güç girişine ihtiyaç duymayan kartlarda görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine yer veriliyor. Resmi satışına önümüzdeki günlerde başlanması beklenen PowerColor Radeon HD 5670 serisinin 100$ seviyesindeki tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatıyla pazara giriş yapması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mutlu Dal 9 yıl
HD 5670 bence hd 4770 ten daha çok tutulabilir 99 dolar olursa tabi
hd 4770 gücünde olmaz tabi ama o.v ile arayı kapatır. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
derinkoma 9 yıl
o.v ? o.c denmi bahsediyorsunuz 4770'in oc kapasitesinin çok daha iyi olacağına inanıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NecroCyber-777 9 yıl
diytrum ya tam casperlık kart bunlar sevinli hayalet gibi kasada gözükmez bunlar şirin şirin öylece dururlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pro_Pc 9 yıl
4770 yerini 5670 alıcak gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RougeDown 9 yıl
4770 deki sogutucu kullanılmış iyiye benziyor tabi sadece soğutucusu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
the enemy 9 yıl
ne 5670 miş arkadaş, bütün üreticiler bu kartı beklemiş meğer, 5850 yada 5870 üzerine uğraşsalar birde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cenkyyy 9 yıl
high perfonmance gameing by casper

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12192 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
gddr5, powercolor ve Ekran Kartı
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Gelid GC2 ve GC-Extreme Termal Pasta Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim