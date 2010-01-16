PowerColor Radeon HD 5670 modellerini duyurdu

Tam Boyutta Gör

Su soğutmalı Radeon HD 5970 LCS modelini önümüzdeki günlerde satışa sunacağı belirtilen PowerColor, Radeon HD 5670 tabanlı iki yeni ekran kartı hazırladı. Arctic Cooling üretimi özel soğutucularıyla AMD'nin referans kart tasarımına göre daha serin ve daha sessiz çalıştıkları belirtilen DirectX 11 destekli yeni modellere, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Redwood GPU'su güç veriyor.

128-bit bellek veri yolu desteğine ve 400x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartlarında modeline göre 512MB veya 1GB GDDR5 bellek kapasitesine yer veriliyor. Crossfire X teknolojisiyle çoklu ekran kartı, Eyefinity teknolojisiyle de çoklu monitör kurulumlarına destek sunan Radeon HD 5670 temelli ekran kartları 775MHz GPU ve 4000MHz bellek saat hızlarıyla geliyorlar.

Yük altında 61 Watt güç çeken dolayısıyla çalışmak için ek güç girişine ihtiyaç duymayan kartlarda görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine yer veriliyor. Resmi satışına önümüzdeki günlerde başlanması beklenen PowerColor Radeon HD 5670 serisinin 100$ seviyesindeki tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatıyla pazara giriş yapması bekleniyor.