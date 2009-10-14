Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PowerColor Radeon HD 5750 ve Radeon HD 5770 modellerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,5b
1
6
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

PowerColor Radeon HD 5750 ve Radeon HD 5770 modellerini duyurdu
Tam Boyutta Gör

Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından PowerColor, Radeon HD 5700 serisini temel alan DirectX 11 destekli yeni nesil modellerini tanıttı. Üç yeni ekran kartı hazırlayan PowerColor, Radeon HD 5770 modellerinde AMD-ATi'nin referans tasarımını korurken, Radeon HD 5750 modelinde ise Arctic Cooling tarafından hazırlanan özel bir ekran kartı soğutucusuna yer veriyor.

PowerColor'ın Radeon 5770 modellerine 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper XT kod adlı GPU güç veriyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartlarına 800x paralel işlem birimi eşlik ediyor. Grafik işlem birimleri 850MHz'de, bellekleri ise 4800MHz'de çalışan Radeon HD 5770 modellerini kutu içerikleri ayırıyor.

Radeon HD 5770 BattleForge ismini taşıyan model ile PowerColor, kartın kutu içeriğinde BattleForge oyununu da sunuyor. Özel soğutucsu ile referans tasarımlı ATi Radeon HD 5750'ye kıyasla daha serin ve sessiz çalıştığı iddia edilen Arctic Cooling soğutmalı Radeon HD 5750 modeli ise Radeon HD 5770'ten farklı olarak 800x yerine 720x paralel işlem birimi ve daha düşük saat hızlarıyla geliyor.

1GB GDDR5 bellekle donatılan PowerColor Radeon HD 5750, 700MHz GPU ve 4600MHz bellek saat hızlarıyla geliyor. Lanse edilen modellerin tamamı çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleri üzerinden Eyefinity teknolojisiyle üçlü monitör kullanımına olanak tanıyabiliyorlar. Yüksek tanımlı video hızlandırma desteği de sunan kartlar uyumlu anakartlarda Crossfire X kurulumuna da yeşil ışık yakıyorlar.

PowerColor'ın DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları Avrupa'da 115 Avro - 130 Avro seviyesinden listelerde yer almaya başladılar.

PowerColor Radeon HD 5750 ve Radeon HD 5770 modellerini duyurdu
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
delisakir6 10 yıl
Merhaba,
acemiyimde nvidianin 448 bit lisi var ati neden 128bit haala?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
simplethinks 10 yıl
5770 in oyunlardaki performansını merak ediyorum bu hız değerleriyle
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Trecc11 10 yıl
5770 bu kartı kesin alıcağım kafama koydum..

hayat boş 128 bitle çoş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
St Batuhan 10 yıl
acıkcası 5750'ler devamlı özellesmis sogutmayla geldigine göre ati biraz esnek davranmıs olay icin galiba :D Hadi hayırlı olsun...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Father Torque 10 yıl
Referans soğutucu sınırlaması kaldırılmış mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Divinity 10 yıl
Haber için teşekkürler, fakat haber başlığı "PowerColor Radeon HD 5750 ve Radeon HD 57(7)0 modellerini duyurdu" şeklinde olacaktı sanırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Operation Flashpoint 2: Dragon Rising Artılar ve Eksiler Videosu 10 yıl Gigabyte HD 5770 1GB video inceleme 10 yıl Röportaj: Patriot Memory Türkiye'de Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
ZULA Süper Lig 3. Sezon İnfografiği
Bölüm Sonu Canavarı
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim