PowerColor Radeon HD 5750 ve Radeon HD 5770 modellerini duyurdu

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Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından PowerColor, Radeon HD 5700 serisini temel alan DirectX 11 destekli yeni nesil modellerini tanıttı. Üç yeni ekran kartı hazırlayan PowerColor, Radeon HD 5770 modellerinde AMD-ATi'nin referans tasarımını korurken, Radeon HD 5750 modelinde ise Arctic Cooling tarafından hazırlanan özel bir ekran kartı soğutucusuna yer veriyor.

PowerColor'ın Radeon 5770 modellerine 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper XT kod adlı GPU güç veriyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartlarına 800x paralel işlem birimi eşlik ediyor. Grafik işlem birimleri 850MHz'de, bellekleri ise 4800MHz'de çalışan Radeon HD 5770 modellerini kutu içerikleri ayırıyor.

Radeon HD 5770 BattleForge ismini taşıyan model ile PowerColor, kartın kutu içeriğinde BattleForge oyununu da sunuyor. Özel soğutucsu ile referans tasarımlı ATi Radeon HD 5750'ye kıyasla daha serin ve sessiz çalıştığı iddia edilen Arctic Cooling soğutmalı Radeon HD 5750 modeli ise Radeon HD 5770'ten farklı olarak 800x yerine 720x paralel işlem birimi ve daha düşük saat hızlarıyla geliyor.

1GB GDDR5 bellekle donatılan PowerColor Radeon HD 5750, 700MHz GPU ve 4600MHz bellek saat hızlarıyla geliyor. Lanse edilen modellerin tamamı çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleri üzerinden Eyefinity teknolojisiyle üçlü monitör kullanımına olanak tanıyabiliyorlar. Yüksek tanımlı video hızlandırma desteği de sunan kartlar uyumlu anakartlarda Crossfire X kurulumuna da yeşil ışık yakıyorlar.

PowerColor'ın DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları Avrupa'da 115 Avro - 130 Avro seviyesinden listelerde yer almaya başladılar.

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