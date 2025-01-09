Yeni Tesla Model Y kamuflajsız görüntülendi

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Tam Boyutta Gör 2025 yılına adım atmamızla birlikte tanıtım zamanı yaklaşan yeni Tesla Model Y artık kamuflajdan kurtuldu. Kıs testlerinde üzerinde kamuflaj olmadan görüntülenen elektrikli modelin tasarımı net bir şekilde görünüyor.

Yenilenen Tesla Model Y'nin artık Cybercab benzeri bir ön tasarıma sahip olduğu netleşti. Otomobilin boydan boya uzanan yeni far tasarımı oldukça dikkat çekici görünüyor. Ayrıca, yeni tasarım kapsamındaki çıkıntılı burun kısmının aerodinamik verimliliği artırarak menzile katkıda bulunması bekleniyor. Tampon kenarlarında da eskisine göre dah büyük olan dikey hava girişleri göze çarpıyor.

Makyajlanan Model Y'nin arka tarafında da yine daha önce gördüğümüz üzere boydan boya uzanan stop lambalarına yer verilmiş. Küçük detaylar araç buzla kaplı olduğu için çok belli olmuyor ancak difüzörün mevcut kasadakine göre daha köşeli çizgilere sahip olduğunu görebiliyoruz. Buna ek olarak difüzördeki reflektörler de değişmiş.

Tam Boyutta Gör Yeni Tesla Model Y'nin iç mekanında akustik camlarla daha iyi ses yalıtımı, konsol ve kapı panellerinde yer verilen ambiyans aydınlatma, ön koltuk soğutma, iyileştirilen malzeme kalitesi ve arka yolcular için sunulan dokunmatik ekran gibi güncellemelerin yapılması bekleniyor. Ayrıca, tartışılan bir özellik olarak sinyal kolu da kaldırılarak bu kontroller direksiyon üzerindeki düğmelere atanacak.

Tasarım dışında Tesla Model Y'nin batarya seçenekleri de güncellenerek verimlilik ve enerji yoğunluğu iyileştirilecek. Bu durum daha aerodinamik bir tasarımla birleştiğinde menzil tarafında %10'a varan bir artış bekleniyor. Ek olarak Tesla'nın Full Self Driving (FSD) sistemine enerji tasarrufuna odaklanan yeni bir yazılım entegre edileceği söyleniyor.

Tam Boyutta Gör Performans tarafında ise çift motorlu versiyon için daha iyi bir hızlanma ve yol tutuş sağlamak üzere güç optimizasyonu yapılması bekleniyor.

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Makyajlı Tesla Model Y'nin Çin'deki üretimi başladı ancak bizi asıl ilgilendiren Berlin'deki üretimin ne zaman başlayacağı. Gelen haberler Almanya'daki üretimin de ilk veya ikinci çeyrekte başlayacağı yönünde. Bu bağlamda Türkiye'ye gelmesi yılın üçüncü çeyreğini bulabilir.

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Yeni Tesla Model Y kamuflajsız görüntülendi