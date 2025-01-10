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    Yeni Tesla Model Y Çin'de satışa çıktı! İşte tasarımı ve özellikleri

    Tesla'nın Çin'deki internet sitesinde listelenmeye başlanan yeni Tesla Model Y, 28 Şubat'a kadar First Edition adı verilen versiyonla satılacak. Otomobilin başlangıç fiyatı %5,5 artmış.
    Yeni Tesla Model Y Çin'de satışta! İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Aylardır Juniper kod adıyla takip ettiğimiz yeni Tesla Model Y sonunda resmi olarak karşımızda. Şirket makyajlanan modeli bugünden itibaren Çin'deki internet sitesinde listelemeye başladı. Launch Series adı altında iki versiyonla satışa sunulan yeni Tesla Model Y teslimatlarının mart ayında başlaması bekleniyor.

    Yeni Tesla Model Y, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni Tesla Model Y fiyatı arkadan itişli First Edition versiyonla 263.500 Yuan'dan (35.940 dolar) başlayıp uzun menzilli dört tekerlekten çekişli versiyonda 303.500 Yuan'a (41.390 dolar) kadar çıkıyor. First Edition versiyonu için geçerli olan bu fiyat önceki kasanın başlangıç fiyatına göre %5,44 oranında yani 1850 dolar daha yüksek. 28 Şubat'a kadar satışta kalacak Launch Series versiyonlarda 2 yıl veya 40 bin kilometre ek garanti sunuluyor.

    Makyajlı Tesla Model Y'nin tasarımı artık sürpriz değil. Ön tarafta Cybercab benzeri bir tasarım dili karşımıza çıkıyor. Böylece daha sert bir yüze kavuşan elektrikli modelde üç parçadan oluşan boydan boya LED ışık imzası mevcut. Bu tasarım özellikle Çinli markalar arasında oldukça yaygın. Tamponun alt kısmında ise ana aydınlatmalar eski versiyona göre daha büyük görünen dikey hava girişleriyle kombine edilmiş. Ayrıca ön tamponda da kamera mevcut.

    Yeni Tesla Model Y Çin'de satışta! İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Bir makyaj operasyonu olduğu için Model Y'nin yan tarafında herhangi bir değişim bulunmuyor. Arka tarafta ise öndeki gibi boydan boya uzanan LED stop lambaları karşımıza çıkıyor. Burada bulunan kamera biraz daha yukarıya, stopların orta kısmına taşınmış. Plakalık da eskisine göre daha keskin hatlarlar dizayn edilen arka difüzöre taşınmış durumda. Tesla Model Y'nin yeni ön tasarım sayesinde eski versiyona göre daha aerodinamik (0.22 Cd) bir otomobil haline geldiğini söyleyebiliriz.

    Yeni Model Y; 4797 mm uzunluğa, 1920 mm genişliğe, 1624 mm yüksekliğe ve 2890 mm aks mesafesine sahip. Ölçülerde herhangi bir değişim yok fakat yeni tasarım nedeniyle toplam uzunlukta 5 santimetreye yakın artış yaşanmış. Tesla, güncellenen Model Y'de daha yüksek malzeme kalitesi ve daha sessiz bir sürüş için önemli çalışmalar yaptıklarının altını çiziyor.

    Yenilenen iç mekan

    Yeni Tesla Model Y Çin'de satışta! İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Elektrikli modelin iç mekanında da beklediğimiz güncellemeler gerçekleşmiş. Gövde tasarımı farklı bir yol izlese de iç mekanda Model 3 ile aynı doğrultuda ilerlendiğini görmekteyiz. Merkezde AMD Ryzen işlemicili 15 inçlik büyük multimedya ekranı görev yapıyor. Otomobilde herhangi bir fiziksel düğme bulunmadığı için birçok fonksiyon bu dokunmatik ekrana emanet ediliyor. Ayrıca, konsol ve kapı panellerinde kesintisiz uzanan ince ambiyans aydınlatma da yenilikler arasında.

    Sinyal kolu da kaldırılmış ve bu fonksiyon direksiyon üzerindeki düğmelere atanmış. Eskisine göre daha geniş görünen orta konsolda ise kol dayama, saklama alanları ve iki telefon için kablosuz şarj ünitesi yer alıyor. Model Y'de konforu arttırmak adına koltuklar da iyileştirilmiş ve ısıtmaya ek soğutma özelliğiyle donatılmış. Ayrıca başlıkların da artık 17 mm daha geniş olduğu belirtiliyor. Arka koltuklar da tek tuşla elektrikli olarak katlanabiliyor. Buna ek olarak arka yolcular için beklenen 8 inçlik ekran da yeni Model Y'de kendini gösteriyor.

    Motor, batarya ve menzil

    Yeni Tesla Model Y Çin'de satışta! İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Otomobilin her iki versiyonu da 400V mimarisine sahip. Model Y'nin arkadan itişli versiyonu 62.5 kWsa kapasiteye CATL imzalı LFP sahip batarya paketiyle CLTC'ye göre 593 kilometreye kadar sürüş menzili vadediyor. Burada eski versiyona göre (554 km) 39 kilometre kadar bir artış söz konusu. Ayrıca, enerji tüketimi de 11.9 kWsa/100 km'ye düşmüş. 220 kW'lık motordan güç alan bu versiyonun 0-100 km/s hızlanması 5,9 saniye sürüyor.

    Uzun menzilli versiyonda ise 719 km'ye kadar menzil vadeden 78.4 kWsa'lik NMC batarya paketi mevcut ki bu versiyonda da 31 kilometre artış mevcut. Tesla, yeni modelin şimdiye kadarki en uzun menzilli Model Y olduğunu belirtiyor. Bu versiyonun ön aksında 194 kW, arka aksında ise 137 kW güç üreten iki elektrik motoru bulunuyor. Böylece toplam güç 331 kW'a yani 450 PS'e ulaşıyor.

    Çift motorlu seçeneğin 0-100 km/s hızlanması 4,3 saniye sürüyor yani önceki versiyona göre (5 sn) daha performanslı. Ayrıca, her iki versiyonda da maksimum hız 217 km/s'ten 201 km/s'e düşürülmüş. LFP bataryalı seçenek 170 kW'a, NMC batarya ise 250 kW'a kadar maksimum DC hızlı şarj desteğine sahip. Tesla, 15 dakika şarjla 250 km menzil elde etmenin mümkün olduğunu belirtiyor.

    Türkiye pazarı için yeni Tesla Model Y'nin Berlin'deki fabrikada üretime girmesi önemli. Gelen haberlere göre yılık ilk veya ikinci çeyreğinde Berlin'deki üretim de başlayacak. Mevcut modelin başlangıç fiyatı 1.866.200 TL olarak karşımıza çıkıyor. Almanya'daki üretime bağlı olarak yıl içerisinde Türkiye pazarına giriş yapmasını beklediğimiz yeni modelin %10 ÖTV diliminde kalıp kalamayacağını ise zaman gösterecek.

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