PowerColor, Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition modelini tanıttı

Tam Boyutta Gör

AMD'nin bugün yaptığı ATi Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition lansmanına paralel olarak, firmanın iş ortakları da yeni modellerini duyurmaya başladı. Sadece AMD tabanlı grafik kartları hazırlayan PowerColor da çoklu monitör desteği ile öne çıkan Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition çözümünü duyurdu. Tasarım özellikleri ve teknik detaylarıyla referans modeli baz alan ekran kartı, Cypress GPU'sunu kullanıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 2GB GDDR5 bellek kapsitesine ve 1600x paralel işlem birimine sahip olan kart, 850MHz GPU ve 4800MHz bellek hızlarında görev yapıyor.

Üzerinde barındırdığı 6 adet Mini DisplayPort konnektörü ile aynı anda 6 monitör kullanımına olanak tanıyan DirectX 11 destekli ekran kartı Crossfire X kurulumlarına olanak tanıyor. Hatta AMD'den yapılan açıklamalara göre kullanıcılar ya da şirketler, ATi Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition modelinin 4 tanesini uyumlu bir anakart üzerinde paralel çalıştırarak, 24 adet monitörü eş zamanlı olarak kullanabilecekler. Yük altında 228 Watt, bekleme durumunda ise 34 Watt güç çeken PowerColor Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition'ın, 500 Avro civarında bir fiyatlandırma ile Avrupa'da ön-sipariş listelerine giriyor.

Tam Boyutta Gör