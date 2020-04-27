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    PowerColor RX 5600 XT ITX’i satışa sundu

    AMD’nin en aktif iş ortaklarından PowerColor RX 5600 XT’yi temel alan ITX kartını satışa sundu.
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    PowerColor RX 5600 XT ITX’i satışa sundu
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    ITX kartlar tam boy ağabeylerine kıyasla daha küçük boyutları sayesinde kompakt fakat halen güçlü sistem kurmanın önünü açıyor. ITX ekran kartı dünyasına PowerColor bir yenisini ekledi.

    PowerColor RX 5600 XT ITX, 1560 MHz’den 1620 MHz’e yükselebilen Navi 10 GPU’sunu kalbinde barındırıyor.Bellek tarafında 6 GB kapasiteli GDDR6 yongalarının yer aldığı kartta fabrika çıkışı OC’li GPU’nun aksine belleklere dokunulmamış.

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    ITX kartta 14 Gbps bellek

    Bununla birlikte bazı daha uzun RX 5600 XT modellerinde dahi göremediğimiz 14 Gbps bellek frekansını ITX form faktöründe görmek oldukça güzel.

    2304 shader taşıyan 7 nm GPU’yu,VRAM’i ve VRM ünitesini serinleten soğutma çözümü ise tek fandan oluşan aktif soğutma tarafından serinletilecek. Genel tasarımıyla RX 5700 ITX’e benzerlik gösteren yeni kart düşük TDP’si sayesinde daha serin ve sessiz çalışacaktır. Yine de eğer alan varsa çift fanlı ve daha hacimli bir soğutma bloğuna sahip karta yönelmek akıllıca olacaktır.

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    8 pinlik PCIe güç konnektörü üzerinden beslenen model 500 watt’lık PSU ile uyumlu bir şekilde çalışacaktır. Görüntü çıkışı tarafında 2xDP 1.4 ve 1 HDMI 2.0b’ye yer verilen model Çift slot kaplarken ölçütleri ise 175 x 110 x 40 mm şeklinde. Son olarak RX 5600 XT ITX’nin 30 Nisan’dan itibaren 299.99 Euro’luk fiyat etiketiyle sipariş edilebilecek.



    https://wccftech.com/powercolor-releases-a-radeon-rx-5600-xt-in-the-itx-form-factor/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    sniper23 (Enes Şahinler) 41 dk.
    ITX tarafına da bakılması gayet güzel. Bazı durumlarda oraya parça bulmak zor oluyor.
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