120 CU içeren Radeon Instinct kartı ortaya çıktı

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Kırmızı ekip bir süredir yeni mimari üzerinde yükselen Radeon Instinct kartları üzerinde çalışıyor. Zaman zaman sızıntıları gün ışığına çıkan kart bir kere daha paylaşıldı.

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RDNA’dan farklı olarak daha çok HPC uygulamalarına yönelik özelleştirmeler içerecek CDNA GPU’sunu içeren Radeon Instinct çözümü daha önce karşımıza 8192 çekirdekli bir versiyonuyla çıkmıştı. 1334 MHz GPU frekansı ve 1091 MHz SoC frekansına sahip modele 1000 MHz’lik bellek eşlik ediyordu.

Arcturus

Yeni paylaşılan Arcturus kod adlı kart ise 7680 shader çekirdeğiyle 878 MHz’de çalışmasına karşın bellek tarafında 1200 MHz’lik bellekle eşleştirilmiş. 750 MHz SoC frekansına sahip kart beklenen MI100 çözümünün erken örneklerinden olması nedeniyle nihai halinde daha yüksek frekanslar beklenebilir.

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Bellek kapasitesi bilinmeyen modelde frekansı itibariyle Aquabolt kod adlı HBM2 belleklerin kullanılmış olması muhtemel. Buna karşın nihai çözümde 1.8 TB/s bant genişliği sağlayan ve daha yüksek kapasitelere ölçeklenebilen HBM2E kümelerinin yer alması olası.

https://www.techpowerup.com/266164/amds-next-generation-radeon-instinct-arcturus-test-board-features-120-cus

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