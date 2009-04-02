PowerColor sıvı soğutmalı Radeon HD 4890 modelini hazırlıyor

Tam Boyutta Gör

Bir süredir merakla beklenen Radeon HD 4890 modelinin bugün itibariyle resmi olarak duyurulmasından sonra, AMD-ATi'nin iş ortakları da hazırladıkları yeni modelleri arka arkaya duyurmaya başladıklar. Sadece AMD-ATi tabanlı ekran kartları hazırlayan PowerColor firması da bugün itibariyle referans tasarımını baz alan ve standart saat hızlarıyla gelen Radeon HD 4890 modelini kullanıma sunuyor ancak firmanın önümüzdeki günler için bir de sürprizi olduğu belirtiliyor.

Gelen bilgilere göre PowerColor, LCS (Liquid Cooling System) serisi sıvı soğutmalı ekran kartı ailesine Radeon H 4890 modelini de eklemeye hazırlanıyor. Firmanın önümüzdeki birkaç hafta içerisinde duyurmayı planladığı Radeon HD 4890 LCS modelinde Bakır tabanlı özel bir sıvı soğutma bloğunun kullanılacağı belirtiliyor. Grafik işlem biriminin yanı sıra bellek yongalarını da kapsayacak olan soğutmaya paralel olarak kartın arttırılmış saat hızlarıyla geleceği söyleniyor.

AMD-ATi'nin referans tasarım için belirlediği 850MHz GPU ve 3900MHz bellek saat hızlarından farklı olarak grafik işlemcisinin 900MHz+, belleklerinin ise 4GHz civarı bir hızda çalışacağı belirtilen PowerColor Radeon HD 4890 LCS, hava soğutmalı kartın yapabildikleri göz önüne alındığında işin eğlenceli kısmını kullanıcılara bıracak gibi görünüyor. 1GHz üstü GPU saat hızlarına ulaşma konusunda ciddi bir potanisyele sahip olan kart ayrıca özel soğutucusu ile sessiz de çalışacak.