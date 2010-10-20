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PowerColor'ın özel tasarımlı Radeon HD 6850 PCS modeli gün ışığına çıktı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PowerColor'ın özel tasarımlı Radeon HD 6850 PCS modeli gün ışığına çıktı
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Sadece AMD tabanlı ekran kartları hazırlayan PowerColor'ın özel tasarımlı Radeon HD 6850 modeli de boy gösterdi. Firmanın PCS (Professional Cooling Solutions) serisi altında hazırladığı yeni model, daha önce Radeon HD 5000 serisinin PCS modelinde de gördüğümüz gibi Kırmızı renkli baskılı devre üzerine özel tasarımlı soğutucu kullanıyor.

Kullanılan soğututucusu akıllara ünlü çizgi kahmrana Batman'in otomobilini (Batmobile) getiren ekran kartı, Barts Pro kod adlı yeni grafik yongasından güç alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 960x paralel işlem birimine sahip olan kartın, saat hızları henüz bilinmese de fabrika çıkışı hız aşırtmalı gelmesi bekleniyor.

Tasarım ve saat hızları dışındaki detayları ile AMD'nin referans tasarımlı Radeon HD 6850 modeliyle aynı çizgide yer alması beklenen kartın çıkışı tarihi ve fiyatı ise henüz bilinmiyor.

PowerColor'ın özel tasarımlı Radeon HD 6850 PCS modeli gün ışığına çıktı
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vidoko 9 yıl
bence tipi çok iyi olmuş fanıda büyük sessiz çalışır ..
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stalker91 9 yıl
tasarımı cok seksi olmusta su pcb yi siyah filan yapsalar hic sevmiom kırmızı
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Batuist 9 yıl
bunu çocuklar için albenisi olsun diye mi üretmişler acaba?? çocuk görsünde hoşuna gitsin alır belki diye? gerçekten ilginç..
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MxFxOx 9 yıl
Batmam'nin aracını andırıyor biraz ama bu tarz ürünler bana pazarda gördüğüm oyuncakları hatırlatıyor :D
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Dovahkiin 9 yıl
Gayet klasik duruyor, güzel tasarım olmuş.
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fbsrkc06 9 yıl
TASARIM SÜPER..

BATMAN İN ARABASINA BENZETTİM...

SÜPER
TESTLERİ BEKLİYORUZ.
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Berkayboys 9 yıl
harika :):)
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Rainbow6 9 yıl
o kadar kart falan hazirlanmis kimseye gondermediler mi acaba test icin bi sonuclari gorseydik
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CaReTTa_99 9 yıl
Bu nasıl tasarım yahu, sanki 7 yaşındaki çocuğa plastik araba satıyolar. Yere bastırıp geri çekince, ileriye fırlayışı nasıl acaba...
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UzmaN345 9 yıl
Şekil super olmuş
Gerçekten sogutucu karta hava katmış
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thepunisherWZ 9 yıl
Budur :) Bir de performansına bakıcaz artık
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