PowerColor'ın özel tasarımlı Radeon HD 6850 PCS modeli gün ışığına çıktı

Sadece AMD tabanlı ekran kartları hazırlayan PowerColor'ın özel tasarımlı Radeon HD 6850 modeli de boy gösterdi. Firmanın PCS (Professional Cooling Solutions) serisi altında hazırladığı yeni model, daha önce Radeon HD 5000 serisinin PCS modelinde de gördüğümüz gibi Kırmızı renkli baskılı devre üzerine özel tasarımlı soğutucu kullanıyor.

Kullanılan soğututucusu akıllara ünlü çizgi kahmrana Batman'in otomobilini (Batmobile) getiren ekran kartı, Barts Pro kod adlı yeni grafik yongasından güç alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 960x paralel işlem birimine sahip olan kartın, saat hızları henüz bilinmese de fabrika çıkışı hız aşırtmalı gelmesi bekleniyor.

Tasarım ve saat hızları dışındaki detayları ile AMD'nin referans tasarımlı Radeon HD 6850 modeliyle aynı çizgide yer alması beklenen kartın çıkışı tarihi ve fiyatı ise henüz bilinmiyor.