PowerVR SGX 545 GPU'su tanıtıldı, iPhone 4G DirectX 10.1 destekli GPU kullanabilir

Devam etmekte olan Tüketici Elektroniği 2010 Fuarı'dan Tegra 2 platformunu duyuran Nvidia'ya karşı ilk cevap Imagination firmasından geldi ve firma taşınabilir cihazlar için hazırladığı düşük güç tüketimli yeni grafik yongasını duyurdu. ARM Cortex A9 işlemci çekirdeğinin çiftine ve GeForce GPU'suna sahip Tegra 2 platformuyla Nvidia, Full HD video keyfinin yanı sıra yüksek 3D performansı vaat ettiğini duyurmuş, EPIC Games'in kurucusu Tim Sweeney de Tegra 2'nin konsollar hatta birkaç sene öncesinin performans sınıfı masaüstü bilgisayarları seviyesinde 3D performansı sunduğunu, Unreal Engine 3 tabanlı oyunları oynatabildiğini belirtmişti. Ortakları arasında Intel ve Apple'ın da yer aldığı Imagination, yeni GPU'su ile Tegra 2'ye meydan okuyor.

PowerVR serisi grafik yongalarının yeni temsilcisi olan SGX545, DirectX 10.1, OpenGL 3.2 ve OpenCL 1.0 desteği ile adeta göz dolduruyor. Grafik endüstrisindeki güncel teknolojilerin önemli bir kısmına destek veren yeni GPU, 200MHz'de 40 milyon poligon çizebiliyor ki karşılaştırma yapmak açısından iPhone 3Gs'te yer alan SGX535 GPU'sunun 28 milyon poligon çizdiğini söyleyebiliriz. Yüksek tanımlı içerik desteği sunan yeni GPU, DirectX 10.1 desteğiyle birlikte DirectX 10 Geometry Shader yapısı için geliştirilmiş destek te içeriyor. Bu noktada önemli bir detayı da hatırlatmakta fayda görüyoruz. Tegra 2, işlemci çekirdeklerini de içeren komple bir platform ancak PowerVR SGX545 yapısal anlamda sadece bir grafik yongası ve görevini yapabilmesi için merkezi bir işlemciye de ihtiyaç duyuyor.

Imagination firmasından yapılan açıklamada yeni grafik yongasının lider iş ortaklarından birisi tarafından lisanslandığını ve GPU'nun şu an için test üretiminde olduğu belirtildi. Bahsi geçen üreticinin Apple olduğu düşünülürken, yeni GPU hem tablet hem de iPhone 4G için konuşuluyor. Ancak tablet bilgisayarın bu ay içerisinde tanıtılacağı ve GPU'nun henüz test üretiminde olduğu dikkate alındığında iPhone 4G daha güçlü bir ihtimal olarak karşımıza çıkıyor. 3D hızlandırma, HD video desteği ve OpenCL üzerinden GPU tabanlı uygulama hızlandırma yetenekleriyle PowerVR SGX545 ile iPhone 4G güçlü bir birliktelik doğurabilir.