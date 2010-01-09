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PowerVR SGX 545 GPU'su tanıtıldı, iPhone 4G DirectX 10.1 destekli GPU kullanabilir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
18,6b
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26
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Devam etmekte olan Tüketici Elektroniği 2010 Fuarı'dan Tegra 2 platformunu duyuran Nvidia'ya karşı ilk cevap Imagination firmasından geldi ve firma taşınabilir cihazlar için hazırladığı düşük güç tüketimli yeni grafik yongasını duyurdu. ARM Cortex A9 işlemci çekirdeğinin çiftine ve GeForce GPU'suna sahip Tegra 2 platformuyla Nvidia, Full HD video keyfinin yanı sıra yüksek 3D performansı vaat ettiğini duyurmuş, EPIC Games'in kurucusu Tim Sweeney de Tegra 2'nin konsollar hatta birkaç sene öncesinin performans sınıfı masaüstü bilgisayarları seviyesinde 3D performansı sunduğunu, Unreal Engine 3 tabanlı oyunları oynatabildiğini belirtmişti. Ortakları arasında Intel ve Apple'ın da yer aldığı Imagination, yeni GPU'su ile Tegra 2'ye meydan okuyor.

PowerVR serisi grafik yongalarının yeni temsilcisi olan SGX545, DirectX 10.1, OpenGL 3.2 ve OpenCL 1.0 desteği ile adeta göz dolduruyor. Grafik endüstrisindeki güncel teknolojilerin önemli bir kısmına destek veren yeni GPU, 200MHz'de 40 milyon poligon çizebiliyor ki karşılaştırma yapmak açısından iPhone 3Gs'te yer alan SGX535 GPU'sunun 28 milyon poligon çizdiğini söyleyebiliriz. Yüksek tanımlı içerik desteği sunan yeni GPU, DirectX 10.1 desteğiyle birlikte DirectX 10 Geometry Shader yapısı için geliştirilmiş destek te içeriyor. Bu noktada önemli bir detayı da hatırlatmakta fayda görüyoruz. Tegra 2, işlemci çekirdeklerini de içeren komple bir platform ancak PowerVR SGX545 yapısal anlamda sadece bir grafik yongası ve görevini yapabilmesi için merkezi bir işlemciye de ihtiyaç duyuyor.

Imagination firmasından yapılan açıklamada yeni grafik yongasının lider iş ortaklarından birisi tarafından lisanslandığını ve GPU'nun şu an için test üretiminde olduğu belirtildi. Bahsi geçen üreticinin Apple olduğu düşünülürken, yeni GPU hem tablet hem de iPhone 4G için konuşuluyor. Ancak tablet bilgisayarın bu ay içerisinde tanıtılacağı ve GPU'nun henüz test üretiminde olduğu dikkate alındığında iPhone 4G daha güçlü bir ihtimal olarak karşımıza çıkıyor. 3D hızlandırma, HD video desteği ve OpenCL üzerinden GPU tabanlı uygulama hızlandırma yetenekleriyle PowerVR SGX545 ile iPhone 4G güçlü bir birliktelik doğurabilir.


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LexisOrAlv 9 yıl
Pisi pisi pisi , tabağı kapının onune bırakıyorum
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TELESCOPE 9 yıl
bilgilendirme için teşekkürler
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dob3rman 9 yıl
söylentiden ibarettir.yeni iphone dan fazla bir şey beklememek lazım.zira 3g ile 3gs arasındaki farkalra bakarsak yeni iphone da o çeşit bir şey olacaktır. kameranın gelişeceğini veya kasanın değişeceğini düşünmüyorum. yine aynı özellikleri az daha ballandırıp sunacaklardır.
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Denorath 9 yıl
Sırf millete hava atmak için alınan ve cepte ne var ne yok yatırılan bir telefon bu i-phone dedikleri :)
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laserion 9 yıl
Hani bir şarkı varya "Bu dünya ne sana nede bana kalmaz" işte tam Apple için söylenmiş İphone 5G de çıkarsa sonunda onunda devri bitecek belki Nvidia bitirecek belkide bir başkası bu yüzden daha iyisi çıkana kadar en iyisi İphone (daha iyisi çıkacağı kesin)
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SupermanPrime 9 yıl
duyduğuma göre hydra chip kullanıcaklarmış yani hem nvidia hemde ati kartlı iphone'ları birlikte çalıştırabilicez :D
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AndryTR 9 yıl
DX10.1 nasıl bir şeyse artık, ilk çıktığında hemen her üretici kötüledi (AMD hariç) ama sonunda herkes desteklemeye başladı (nVidia dahil).

Ben de C@r@nthir'in sorduğu soruya takıldım. DX10.1 desteği tamam da niye? Windows kurulabilecek mi ki bunlara?
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quzman 9 yıl
Evet bomba gibi ! geliyor .
1500 lira olan 3GS'nin üzerine Iphone 4G'yi ipotek ya da banka kredisi ile alırız artık ...
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judge1986 9 yıl

quzman

Evet bomba gibi ! geliyor .
1500 lira olan 3GS'nin üzerine Iphone 4G'yi ipotek ya da banka kredisi ile alırız artık ...









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IceDeathR 9 yıl
Hatta 2 tane 4G Iphone alıp Cross ya da SLI yapabileceğiz.muhahahah
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quzman 9 yıl
Iphone 4g öyle bir myth oldu ki artık yeni Iphone yerleri süpürüp bulaşık yıkayacak deseler inanacam ...
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Mert 9 yıl
iPhone 4G bomba gibi geliyor.
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