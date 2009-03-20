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PQI, Intel Core i7 serisi işlemciler için DDR3 bellek kitleri hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PQI, Intel Core i7 serisi işlemciler için DDR3 bellek kitleri hazırladı
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Geçtiğimiz günlerde Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen CeBIT 2009 fuarında yeni SSD modellerini gösteren bellek ve depolama çözümleri üreticisi PQI (Power Quotient International), Intel'in Nehalem platformu için hazırladığı yeni bellek kitlerini duyurdu. Firmanın 3GB ve 6GB'lık kapasite seçenekleriyle hazırladığı 1066MHz ve 1333MHz hızlarında çalışan kitleri Siyah renkli ve Dragon temalı Alüminyum soğutucularıyla dikkat çekiyor.

Core i7 serisi Intel işlemcilerle birlikte X58 yonga setli anakartlarda kullanılmask üzere hazırlanan kitlerin 3GB'lık versiyonlarında 1GB'lık, 6GB'lık versiyonlarında ise 2GB'lık üç adet bellek modülü bulunuyor. Duyurusu yapılan yeni modellere ek olarak PQI'nin 1600MHz ve 2000MHz'de çalışan bellek kitlerinde önümüzdeki günlerde duyurmayı planladığı belirtilirken, duyurusu yapılan 1066MHz ve 1333MHz'lik üç kanal DDR3 kitlerin fiyatları ise henüz açıklanmadı.

PQI, Intel Core i7 serisi işlemciler için DDR3 bellek kitleri hazırladı
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Vuze 10 yıl
görüntüsü harika bence
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drkayzer 10 yıl
corsair tek geçerim
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husNUKE 10 yıl
zamanlamalar yazmıyor ve tasarımı çok basit olmuş
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ellerimkirli 10 yıl
Duyurdukları 2000Mhz kulağa hoş geliyor
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blacksnake03 10 yıl

Orjinalden alıntı: husNUKE

zamanlamalar yazmıyor ve tasarımı çok basit olmuş

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