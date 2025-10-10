Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel XeSS 3, çoklu kare üretimi ile tanıtıldı: Tüm Arc GPU’lara geliyor

    Intel XeSS 3 resmen tanıtıldı. XeSS 3, Multi-Frame Generation (MFG-Çoklu Kare Üretimi) ile birlikte sadece yeni değil, eski Arc GPU’lara da geliyor. XeSS 3 ile kare üretimi 4 kat artıyor.

    Intel XeSS 3, çoklu kare üretimi ile tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Intel, yeni nesil XeSS 3 yükseltme teknolojisini duyurdu. Son yıllarda görmeye alıştığımız gibi “yapay kare” sarmalına Intel’in de dolandığını görüyoruz. Bu bağlamda şirket, Nvidia ve AMD’nin ayak izlerini takip ederek XeSS 3’ü “Multi-Frame Generation (MFG)” veya Türkçe olarak çoklu kare üretimi sistemiyle harmanlıyor. Şirket, MFG, yani yapay zeka destekli kare üretimini sayesinde dört kata kadar performans artışı vadediyor.

    4 katlık kare artışı

    Bu teknoloji, iki ardışık kareyi temel alarak hareket vektörleri ve derinlik haritaları üzerinden bir optik akış ağı (optical flow network) oluşturuyor. Ardından bu verilerden dört adede kadar ara kare üretiliyor. Geleneksel kare üretiminde GPU yalnızca bir ek kare oluştururken MFG ile üç ek kare daha eklenerek görüntü akıcılığı dört katına çıkarılıyor. Bu yöntem, hem geçmiş hem gelecekteki karelerden bilgi çekerek kareler arası geçişi doğal hale getiriyor.

    Intel XeSS 3, çoklu kare üretimi ile tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Intel, teknolojisini Dying Light: The Beast ve Painkiller demolarında da tanıtım kapsamında sergiledi. Her iki oyunda da temel kare hızları 30-60 FPS aralığındayken, MFG etkinleştirildiğinde 130-240 FPS seviyelerine ulaşıldı.

    Her nesle geliyor

    Intel XeSS 3, çoklu kare üretimi ile tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Intel, XeSS 3 MFG’nin yalnızca yeni GPU’larda değil, eski donanımlarda da kullanılabileceğini vurguladı. Şirket, MFG desteğini tüm XMX donanımlı Arc GPU’lara getiriyor. Teknoloji, Panther Lake lansmanıyla birlikte Core Ultra 200V “Xe2”, Arc B-Serisi “Xe2” ve hatta Xe1 tabanlı Core Ultra 200H ile Arc A-serisi GPU’larda da desteklenecek. Böylece Intel, MFG teknolojisini yalnızca en yeni GPU’larına değil, mevcut kullanıcı tabanının tamına sunan ilk üretici olacak.

    Yeni yazılım tarafında da kullanıcıları ilgilendiren önemli yenilikler var. Intel Graphics Software App, iki yeni ayar seçeneği kazanıyor. Bunlardan ilki, Frame Generation Override özelliği. Bu ayar sayesinde kullanıcılar MFG modunu 2x, 3x veya 4x olarak manuel biçimde seçebilecek. Intel ayrıca gelecekte 16x MFG moduna kadar çıkabilecek daha ileri sürümler üzerinde de çalışıldığını ima ediyor.

    Bir diğer özellik ise Shared GPU/NPU Memory Override seçeneği. Bu sistem, GPU’nun sistem belleğini paylaşmasına izin vererek özellikle 8 GB VRAM sınırını aşan oyunlarda daha yüksek performans sunmayı hedefliyor. Kullanıcı, sistem RAM’inin bir kısmını GPU veya NPU’ya tahsis ederek oyunlarda daha kararlı kare hızları elde edebilecek.

    XeSS 3’ün API yapısı değişmediği için mevcut XeSS 2 destekli yaklaşık 50 oyun, güncelleme sonrasında doğrudan XeSS 3 MFG’yi destekleyecek.

    Shader yükleme derdine son

    Intel XeSS 3, çoklu kare üretimi ile tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Intel, Microsoft’un DirectX Agility SDK çatısı altındaki Advanced Shader Delivery özelliğiyle birlikte, oyunlarda önceden derlenmiş gölgelendiriciler (Precompiled Shaders) sistemini devreye alıyor. Panther Lake ile aktif olacak bu teknoloji, oyunların ilk yüklenme sürelerini kısaltarak ve ilk açılıştaki takılmaları azaltarak daha akıcı bir deneyim sunacak.

    Sistem, Intel’in bulut altyapısı üzerinden oyunlardaki shader’ları önceden derleyip otomatik olarak indirerek oyuncuların shader oluşturma sürecini ortadan kaldırıyor. Kullanıcılar bu özelliği dilediklerinde devre dışı bırakabiliyor.

    Intel ayrıca performans aracı PresentMon’u da güncelledi. Yeni sürüm, Multi-Frame Generation (MFG) desteğiyle artık üç farklı FPS metriği sunuyor ve animasyon hatası takibini mümkün kılıyor.

    Buna ek olarak, düşük güçlü sistemlerdeki oyun performansını artırmak için geliştirilen Intelligent Bias Control v3 algoritması, CPU ve GPU güç dağılımını daha akıllı biçimde düzenliyor. Bu sayede daha düşük gecikme, daha kararlı kare hızları ve daha verimli enerji kullanımı sağlanıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya aday: Dacia Hipster

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kulak memesinde sertlik gta 4 türkçe yama call of duty modern warfare remastered türkçe yama yoklama dönemi nedir ankamall otopark kaçta kapanıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 15
    Xiaomi 15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI THIN 15 B12UC-2636XTR
    MSI THIN 15 B12UC-2636XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum