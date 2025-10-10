Intel XeSS 3, çoklu kare üretimi ile tanıtıldı: Tüm Arc GPU’lara geliyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Intel, yeni nesil XeSS 3 yükseltme teknolojisini duyurdu. Son yıllarda görmeye alıştığımız gibi “yapay kare” sarmalına Intel’in de dolandığını görüyoruz. Bu bağlamda şirket, Nvidia ve AMD’nin ayak izlerini takip ederek XeSS 3’ü “Multi-Frame Generation (MFG)” veya Türkçe olarak çoklu kare üretimi sistemiyle harmanlıyor. Şirket, MFG, yani yapay zeka destekli kare üretimini sayesinde dört kata kadar performans artışı vadediyor.

4 katlık kare artışı

Bu teknoloji, iki ardışık kareyi temel alarak hareket vektörleri ve derinlik haritaları üzerinden bir optik akış ağı (optical flow network) oluşturuyor. Ardından bu verilerden dört adede kadar ara kare üretiliyor. Geleneksel kare üretiminde GPU yalnızca bir ek kare oluştururken MFG ile üç ek kare daha eklenerek görüntü akıcılığı dört katına çıkarılıyor. Bu yöntem, hem geçmiş hem gelecekteki karelerden bilgi çekerek kareler arası geçişi doğal hale getiriyor.

Tam Boyutta Gör Intel, teknolojisini Dying Light: The Beast ve Painkiller demolarında da tanıtım kapsamında sergiledi. Her iki oyunda da temel kare hızları 30-60 FPS aralığındayken, MFG etkinleştirildiğinde 130-240 FPS seviyelerine ulaşıldı.

Her nesle geliyor

Tam Boyutta Gör Intel, XeSS 3 MFG’nin yalnızca yeni GPU’larda değil, eski donanımlarda da kullanılabileceğini vurguladı. Şirket, MFG desteğini tüm XMX donanımlı Arc GPU’lara getiriyor. Teknoloji, Panther Lake lansmanıyla birlikte Core Ultra 200V “Xe2”, Arc B-Serisi “Xe2” ve hatta Xe1 tabanlı Core Ultra 200H ile Arc A-serisi GPU’larda da desteklenecek. Böylece Intel, MFG teknolojisini yalnızca en yeni GPU’larına değil, mevcut kullanıcı tabanının tamına sunan ilk üretici olacak.

Yeni yazılım tarafında da kullanıcıları ilgilendiren önemli yenilikler var. Intel Graphics Software App, iki yeni ayar seçeneği kazanıyor. Bunlardan ilki, Frame Generation Override özelliği. Bu ayar sayesinde kullanıcılar MFG modunu 2x, 3x veya 4x olarak manuel biçimde seçebilecek. Intel ayrıca gelecekte 16x MFG moduna kadar çıkabilecek daha ileri sürümler üzerinde de çalışıldığını ima ediyor.

Bir diğer özellik ise Shared GPU/NPU Memory Override seçeneği. Bu sistem, GPU’nun sistem belleğini paylaşmasına izin vererek özellikle 8 GB VRAM sınırını aşan oyunlarda daha yüksek performans sunmayı hedefliyor. Kullanıcı, sistem RAM’inin bir kısmını GPU veya NPU’ya tahsis ederek oyunlarda daha kararlı kare hızları elde edebilecek.

XeSS 3’ün API yapısı değişmediği için mevcut XeSS 2 destekli yaklaşık 50 oyun, güncelleme sonrasında doğrudan XeSS 3 MFG’yi destekleyecek.

Shader yükleme derdine son

Tam Boyutta Gör Intel, Microsoft’un DirectX Agility SDK çatısı altındaki Advanced Shader Delivery özelliğiyle birlikte, oyunlarda önceden derlenmiş gölgelendiriciler (Precompiled Shaders) sistemini devreye alıyor. Panther Lake ile aktif olacak bu teknoloji, oyunların ilk yüklenme sürelerini kısaltarak ve ilk açılıştaki takılmaları azaltarak daha akıcı bir deneyim sunacak.

Sistem, Intel’in bulut altyapısı üzerinden oyunlardaki shader’ları önceden derleyip otomatik olarak indirerek oyuncuların shader oluşturma sürecini ortadan kaldırıyor. Kullanıcılar bu özelliği dilediklerinde devre dışı bırakabiliyor.

Intel ayrıca performans aracı PresentMon’u da güncelledi. Yeni sürüm, Multi-Frame Generation (MFG) desteğiyle artık üç farklı FPS metriği sunuyor ve animasyon hatası takibini mümkün kılıyor.

Buna ek olarak, düşük güçlü sistemlerdeki oyun performansını artırmak için geliştirilen Intelligent Bias Control v3 algoritması, CPU ve GPU güç dağılımını daha akıllı biçimde düzenliyor. Bu sayede daha düşük gecikme, daha kararlı kare hızları ve daha verimli enerji kullanımı sağlanıyor.

