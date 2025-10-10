Intel XeSS 3, çoklu kare üretimi ile tanıtıldı: Tüm Arc GPU’lara geliyor

4 katlık kare artışı
Bu teknoloji, iki ardışık kareyi temel alarak hareket vektörleri ve derinlik haritaları üzerinden bir optik akış ağı (optical flow network) oluşturuyor. Ardından bu verilerden dört adede kadar ara kare üretiliyor. Geleneksel kare üretiminde GPU yalnızca bir ek kare oluştururken MFG ile üç ek kare daha eklenerek görüntü akıcılığı dört katına çıkarılıyor. Bu yöntem, hem geçmiş hem gelecekteki karelerden bilgi çekerek kareler arası geçişi doğal hale getiriyor.
Her nesle geliyor
Yeni yazılım tarafında da kullanıcıları ilgilendiren önemli yenilikler var. Intel Graphics Software App, iki yeni ayar seçeneği kazanıyor. Bunlardan ilki, Frame Generation Override özelliği. Bu ayar sayesinde kullanıcılar MFG modunu 2x, 3x veya 4x olarak manuel biçimde seçebilecek. Intel ayrıca gelecekte 16x MFG moduna kadar çıkabilecek daha ileri sürümler üzerinde de çalışıldığını ima ediyor.
Bir diğer özellik ise Shared GPU/NPU Memory Override seçeneği. Bu sistem, GPU’nun sistem belleğini paylaşmasına izin vererek özellikle 8 GB VRAM sınırını aşan oyunlarda daha yüksek performans sunmayı hedefliyor. Kullanıcı, sistem RAM’inin bir kısmını GPU veya NPU’ya tahsis ederek oyunlarda daha kararlı kare hızları elde edebilecek.
XeSS 3’ün API yapısı değişmediği için mevcut XeSS 2 destekli yaklaşık 50 oyun, güncelleme sonrasında doğrudan XeSS 3 MFG’yi destekleyecek.
Shader yükleme derdine son
Sistem, Intel’in bulut altyapısı üzerinden oyunlardaki shader’ları önceden derleyip otomatik olarak indirerek oyuncuların shader oluşturma sürecini ortadan kaldırıyor. Kullanıcılar bu özelliği dilediklerinde devre dışı bırakabiliyor.
Intel ayrıca performans aracı PresentMon’u da güncelledi. Yeni sürüm, Multi-Frame Generation (MFG) desteğiyle artık üç farklı FPS metriği sunuyor ve animasyon hatası takibini mümkün kılıyor.
Buna ek olarak, düşük güçlü sistemlerdeki oyun performansını artırmak için geliştirilen Intelligent Bias Control v3 algoritması, CPU ve GPU güç dağılımını daha akıllı biçimde düzenliyor. Bu sayede daha düşük gecikme, daha kararlı kare hızları ve daha verimli enerji kullanımı sağlanıyor.
