Intel Panther Lake mobilde %30 daha verimli, %50 daha hızlı olacak

Intel’in yeni nesil Panther Lake işlemci ailesiyle ilgili daha fazla ayrıntı gün yüzüne çıkmaya başladı. Özellikle mobil platformda watt başına yüksek performans değerleri sunması beklenen Panther Lake, teknoloji dünyasında şimdiden merak uyandırıyor.

Panther Lake mobilde iddialı

Panther Lake, Intel için kritik öneme sahip çünkü bu aile, tüketici odaklı ürünler arasında ilk kez 18A üretim sürecini kullanacak. Şirketin PC ve mobil pazarlardaki payı son yıllarda düşüşteyken Panther Lake ile Intel’in bu durumu tersine çevirebilecek güçlü bir ürün sunması bekleniyor. Reuters’in aktardığı bilgilere göre, Panther Lake’in Lunar Lake’e kıyasla yüzde 30 daha yüksek enerji verimliliği ve veri yoğun iş yüklerinde yüzde 50 daha yüksek hesaplama performansı sunması öngörülüyor.

Bu rakamlar, Intel’in mobil platform tarafında iddialı bir ürün piyasaya sürmeyi hedeflediğini gösteriyor. Ayrıntılı teknik veriler henüz tam açıklanmasa da 18A üretim sürecinin kullanımı, Intel’in Amerikan yarı iletken stratejisini desteklemek açısından oldukça kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. ABD, yarı iletken üretimini kendisine çekmeye çalışırken Intel, zaten ABD’de bunu yapan tek ABD’li şirket konumunda.

Intel’in yeni mobil platformuna dair ilk resmi önizlemenin yarın Intel Tech Tour sırasında sunulması bekleniyor. Panther Lake ve gelecekteki Clearwater Forrest projeleriyle ilgili daha fazla teknik detayın da önümüzdeki günlerde açıklanması planlanıyor.

