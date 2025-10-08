Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel Panther Lake mobilde %30 daha verimli, %50 daha hızlı olacak

    Intel’in yeni Panther Lake mobil işlemcileri çıkışa hazırlanıyor. İddialara göre mobil tarafta %30 daha yüksek güç verimliliği ve %50 daha fazla hesaplama performansı sunulacak.

    Intel Panther Lake yüzde 30 daha verimli, yüzde 50 daha hızlı Tam Boyutta Gör

    Intel’in yeni nesil Panther Lake işlemci ailesiyle ilgili daha fazla ayrıntı gün yüzüne çıkmaya başladı. Özellikle mobil platformda watt başına yüksek performans değerleri sunması beklenen Panther Lake, teknoloji dünyasında şimdiden merak uyandırıyor.

    Panther Lake mobilde iddialı

    Panther Lake, Intel için kritik öneme sahip çünkü bu aile, tüketici odaklı ürünler arasında ilk kez 18A üretim sürecini kullanacak. Şirketin PC ve mobil pazarlardaki payı son yıllarda düşüşteyken Panther Lake ile Intel’in bu durumu tersine çevirebilecek güçlü bir ürün sunması bekleniyor. Reuters’in aktardığı bilgilere göre, Panther Lake’in Lunar Lake’e kıyasla yüzde 30 daha yüksek enerji verimliliği ve veri yoğun iş yüklerinde yüzde 50 daha yüksek hesaplama performansı sunması öngörülüyor.

    Bu rakamlar, Intel’in mobil platform tarafında iddialı bir ürün piyasaya sürmeyi hedeflediğini gösteriyor. Ayrıntılı teknik veriler henüz tam açıklanmasa da 18A üretim sürecinin kullanımı, Intel’in Amerikan yarı iletken stratejisini desteklemek açısından oldukça kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. ABD, yarı iletken üretimini kendisine çekmeye çalışırken Intel, zaten ABD’de bunu yapan tek ABD’li şirket konumunda.

    Intel’in yeni mobil platformuna dair ilk resmi önizlemenin yarın Intel Tech Tour sırasında sunulması bekleniyor. Panther Lake ve gelecekteki Clearwater Forrest projeleriyle ilgili daha fazla teknik detayın da önümüzdeki günlerde açıklanması planlanıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya aday: Dacia Hipster

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kasko motor arızasını karşılar mı dj akman öldü mü izmir'de en iyi otomatik şanzıman ustası megane 3 egzoz emisyon kontrol ettiriniz 5 30 yerine 5 40 yağ konur mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17 Pro
    Apple iPhone 17 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520
    Dell Vostro 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum