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PQI, USB 3.0 destekli yeni depolama sürücülerini tanıttı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PQI, USB 3.0 destekli yeni depolama sürücülerini tanıttı
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SATA-III ve USB 3.0 gibi yeni nesil teknolojilerin desteklendiği depolama sürücülerinde marka ve model çeşitliliği her geçen gün artıyor. Yerini alacakları standartlara kıyasla daha yüksek veri transfer hızları vaat eden teknolojiler için çalışma yürüten üreticilerden birisi de PQI. Tayvan merkezli firma yaptığı resmi açıklamayla, USB 3.0 uyumlu yeni depolama sürücülerini duyurdu. 2.5-inç boyutundaki yeni sürücüler 320GB, 500GB ve 640GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğiyle gelirken, modellerden H566 isimli sürücü, USB 3.0 ara birimi üzerinden 105MB/sn okuma ve 99.9MB/sn yazma hızlarını destekliyor.

H566 modeliyle aynı form faktörüne sahip olan S553 ise Intel SSD kullanıyor ve 274MB/sn okuma ve 198MB/sn yazma hızlarını destekliyor. PQI, USB 3.0 destekli yeni sürücülerini önümüzdeki haftalarda kullanıma sunmayı planlarken, son kullanıcı satış fiyatları hakkında henüz herhangi bir açıklamada bulunmadı.


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adilazimdegilx 9 yıl
Okuma yazma hızlarına bakılırsa bu seferde HDD hızına takılmış transfer. SSD teknolojisi daha da gerekli hale geldi...
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sahafiec 9 yıl
274MB/sn okuma ve 198MB/sn yazma hızlarını destekliyor

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CoreXXX 9 yıl
taşınabilir hdd ler tamam güzel olmuş usb 2.0 yetmiyordu bu teknolojiye. ama flaş belleklerin zaten kendisinin yazma okuma oranı düşük, e-sata veya firewire yapsanız ne farkederki anlamadım.
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hrnayn 9 yıl
bu kutulara o yüksek hızlara ssdleri koyupda çıkılır
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Momo-Oz 9 yıl
aynı hızlara usb 2.0 ile de çıkılmıyormu ??
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kerem 9 yıl

DungeonKeeper

aynı hızlara usb 2.0 ile de çıkılmıyormu ??


hayır usb 2.0 en fazla 30 mb/s

"USB 3.0 ara birimi üzerinden 105MB/sn okuma ve 99.9MB/sn yazma hızlarını destekliyor." Mekanik bir diskin çıkabileceği max hıza çıkmış.
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