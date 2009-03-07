Profesyonel grafik kartı pazarında ATi son çeyreğin kazananı oldu

AMD-ATi ve Nvidia arasındaki heyecan dozu yüksek sıkı mücadele son kullanıcılar için hazırlanan çözümler kadar profesyonelleri hedef alan özel grafik kartlarında da son sürat devam ediyor. Tasarımcılar, mühendisler ve alanında gereksinim duyulan diğer pek çok meslek grubunu hedef alan profesyonel grafik kartları pazarı da ekonomik krizden etkilendi.

Yapılan açıklamalara göre geçtiğimiz yılın son çeyreğinde profesyonel grafik kartları pazarı %32.1 oranında düşüş yaşarken bu duurmun hem AMD-ATi hem de Nvidia'yı etkilediği belirtildi. Öte yandan 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan grafik işlemcileri sayesinde AMD-ATi'nin son çeyrekte pazar payını arttırarak %8.8'den %12.1 seviyesine çıkarmayı başardığı belirtildi.

Sahip olduğu pazar payı itibariyle lider konumunu sürdüren Nvidia'nın pazar payı ise aynı dönem zarfında düşüş yaşayarak %90 seviyesindne %86.3 civarına geriledi. Nvidia'nın ciddi şekilde lider olduğu pazarda AMD-ATi ise yeni çözümlerle pozisyonunu çok daha iyi bir noktaya çıkarmayı hedefliyor.