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Profesyonel grafik kartı pazarında ATi son çeyreğin kazananı oldu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,9b
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18
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi ve Nvidia arasındaki heyecan dozu yüksek sıkı mücadele son kullanıcılar için hazırlanan çözümler kadar profesyonelleri hedef alan özel grafik kartlarında da son sürat devam ediyor. Tasarımcılar, mühendisler ve alanında gereksinim duyulan diğer pek çok meslek grubunu hedef alan profesyonel grafik kartları pazarı da ekonomik krizden etkilendi.

Yapılan açıklamalara göre geçtiğimiz yılın son çeyreğinde profesyonel grafik kartları pazarı %32.1 oranında düşüş yaşarken bu duurmun hem AMD-ATi hem de Nvidia'yı etkilediği belirtildi. Öte yandan 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan grafik işlemcileri sayesinde AMD-ATi'nin son çeyrekte pazar payını arttırarak %8.8'den %12.1 seviyesine çıkarmayı başardığı belirtildi.

Sahip olduğu pazar payı itibariyle lider konumunu sürdüren Nvidia'nın pazar payı ise aynı dönem zarfında düşüş yaşayarak %90 seviyesindne %86.3 civarına geriledi. Nvidia'nın ciddi şekilde lider olduğu pazarda AMD-ATi ise yeni çözümlerle pozisyonunu çok daha iyi bir noktaya çıkarmayı hedefliyor.


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iscanthere 10 yıl
ATI reklamını yapamıyor.bu arada başlık biraz yamıltıcı olmuş gibi geldi bana
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Vuze 10 yıl
denilmek istenile nsanırsam 2008 in son çegreginde performasn anlamında rakiplerinden daha iyi ürün cıkartması ve bunu satmasından kastedmiş
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Master_Evil 10 yıl
normal
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stradivardi 10 yıl
ne demek ati son çeyreğin kazananı yahu bu ne saçmalık abd ekonomisi %3 türkiye ekonomisi %13 büyüse kazanan türkiye mi olacak nvidia 6-7 kat fazla pazar payına sahip yahu bende ati öne geçmiş sanıyorum peh
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buraoca2 10 yıl
@Promity
Yanlış değerlendiriyorsunuz? Zarar ne demektir? Karın düşmesine zarar denir mi? Bu soruların yanıtlarını hepimizin bildiğini düşünüyorum. O halde Nvidia'ya zarar etti diyemeyiz. Sadece kârında düşüş yaşamış diyebiliriz ;)
Ayrıca başlığında değiştirilmesinin daha uygun olacağını düşünüyorum. Sanki Profesyonel grafik kartı klasmanında Ati Nvidia'yı geçmiş gibi anlaşılıyor. Fakat Nvidia Pazar payını kaybetti, Ati ise arttırdı denseydi çok daha anlamlı olurdu.
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
Profesyonel'lerin tercihi ATI
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McCarty 10 yıl

Orjinalden alıntı: buraoca2

@Promity

Yanlış değerlendiriyorsunuz? Zarar ne demektir? Karın düşmesine zarar denir mi? Bu soruların yanıtlarını hepimizin bildiğini düşünüyorum. O halde Nvidia'ya zarar etti diyemeyiz. Sadece kârında düşüş yaşamış diyebiliriz ;)

Ayrıca başlığında değiştirilmesinin daha uygun olacağını düşünüyorum. Sanki Profesyonel grafik kartı klasmanında Ati Nvidia'yı geçmiş gibi anlaşılıyor. Fakat Nvidia Pazar payını kaybetti, Ati ise arttırdı denseydi çok daha anlamlı olurdu.



bekledikleri fiyat oranının altinda kalmişta diyebiliriz aslinda. bu zarar ettigi anlamina gelmez.
Nvidia 'nın bilegi biraz zor bükülür
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yc#1 10 yıl
Nvidia CUDA mimarisinin yazılımcılar tarafından daha fazla benimsenmesini sağlayabilirse profesyonel pazarda satışlarını ciddi düzeyde artırabilir.
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djisis 10 yıl
Ati Türkiye de FireGL'lerini adamakıllı pazarlayabilse (Bkz. Nvidia Quadro Akortek aldı en son, TET Mühendislik ise devam ediyor PNY markada) Türkiye de daha fazla satılacak. Önem vermedikleri için bu durumda.
(Abit'in batmasının bir sebebide pazarlama stratejisinin berbat olması. Dünya da standartları getiren bir firmanın Türkiye'de tutup Koyuncu gibi bir dist. ile anlaşırsan olacağı budur.(Koyuncu yurtdışından doğru düzgün Abit ürünleri getirmemekte son derece ısrarlıydı son 2 yıldır) Sen bir dünya markasısın. Kont gibi Armada gibi Boğaziçi gibi işini adam akıllı yapan biriyle anlaşması gerekirdi.)
Not: Burada firmaları aşağılamadım. Sadece müşteri olarak firma kalitelerini göz önüne aldım...
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RevidaL 10 yıl
İlginç...
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suslu76 10 yıl
bu yüzdelere rağmen sadece oranını artırdı diye çeyreğin kazananı saılması ilginç
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Promity 10 yıl
Nvidia misal 9milyon $ kazanıyorsa 8.6m a düşmüş doğal olarak zararda. ATİ ise 880bin kazanıırken 1.2m na çıkmış haliyle karda diye düşünebiliriz. FireCL için güzel bir mimari ve pazarlama stratejisi sağlaması gerekiyor Atinin
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K.Kahriman 10 yıl

ati ye yakışanda bu zaten
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