Windows 11'in pazar payı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft artık işletim sistemlerinin dağıtımına ilişkin resmi istatistikler yayınlamıyor. Dolayısı ile de Windows pazarında neler olup bittiğine Statcounter gibi üçüncü taraf hizmetlerden gelen veriler ışık tutuyor. Statcounter'a göre, Şubat 2025'te Windows 11'in payı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve işletim sistemi kullanıcılarının bilgisayarlarının %38'ine yüklendi.

Windows 11 ücretsiz nasıl etkinleştirilir? Copilot yanıtladı 19 sa. önce eklendi

Windows 10 desteği sona eriyor

Windows 11, Ekim 2021'de piyasaya sürüldü ve yeni işletim sisteminin %38 pazar payına ulaşması dört yıldan fazla sürdü. Zamanında Windows 10 aynı oranı sadece iki yılda aşmıştı. İngiltere gibi bazı ülkelerde Windows 11 şimdiden Windows 10'dan daha popüler hale geldi. Dünyanın dört bir yanındaki oyuncular da aktif olarak en yeni işletim sistemine geçiyor.

Tam Boyutta Gör Steam oyun hizmetinin Şubat istatistikleri henüz yayınlanmadı, ancak Ocak istatistiklerine göre bile Windows 11, site kullanıcılarının bilgisayar ve dizüstü bilgisayarlarının %55,38'inde yüklü. Windows 11'in pazar payındaki artış, 14 Ekim 2025 tarihinde Windows 10 için ücretsiz desteğin sona erecek olmasından kaynaklanıyor. Bu işletim sistemini kullananlar 14 Ekim 2028 tarihine kadar ücretli güncellemeler alabilecekler.

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Windows 11'in pazar payı tüm zamanların en yüksek seviyesinde