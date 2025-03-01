Windows 11'in pazar payı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

Windows 10 desteği sona eriyor
Windows 11, Ekim 2021'de piyasaya sürüldü ve yeni işletim sisteminin %38 pazar payına ulaşması dört yıldan fazla sürdü. Zamanında Windows 10 aynı oranı sadece iki yılda aşmıştı. İngiltere gibi bazı ülkelerde Windows 11 şimdiden Windows 10'dan daha popüler hale geldi. Dünyanın dört bir yanındaki oyuncular da aktif olarak en yeni işletim sistemine geçiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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