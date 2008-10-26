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Puma platformunun güçlü temsilcilerinden; RoverBook Pro P735

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Puma platformunun güçlü temsilcilerinden; RoverBook Pro P735
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AMD, Puma kod adlı yeni mobil platformunu rakibi Intel'in Centrino 2'sinden bir ay önce geçtiğimiz Haziran ayında lanse etmiş olsa da marka ve model çeşitliliği açısından Centrino 2 tabanlı dizüstü bilgisayarların pazar da daha yaygın oluğunu söyleyebilmek mümkün. AMD cephesinde ise hareketlilik adeta yeni başlıyor. Zira her ne kadar resmi lansman Haziran ayında yapılmış olsa da özellikle son dönemde arka arkaya anons edilen Puma tabanlı yeni dizüstü bilgisayarlar dikkatlerden kaçmıyor.

AMD'nin Puma platformunu temel alan ve performans segmenti için geliştirilen dizüstü bilgisayarlar da gün ışığına çıkmaya devam ediyor. RoverComputers tarafından duyurusu yapılan RoverBook Pro P735 isimli yeni dizüstü bilgisayarlar işlemci ve ekran kartıyla Puma platformunun iddialı çözümlerinden biri durumunda. Zira üründe merkezi işlem birimi olarak 2.4GHz'de çalışan çift çekirdekli Turion X2 Ultra ZM86, grafik işlem birimi olaraksa DirectX 10. destekli Mobility Radeon HD 3850 kullanılıyor.

17" ekrana sahip olan dizüstü bilgisayarda ayrıca 320GB kapasiteli sabit disk ve 4GB'lık sistem belleği yer alıyor. WiFi'a ek olarak opsiyonel olarak Bluetooth desteğiyle gelen RoverBook Pro P735 üzerinde ayrıca çok formatlı DVD yazıcı, kart okuyucu, HDMI konnektörü ve 1.3MP çözünürlüğünde dahili internet kamerası da yer alıyor. İşlemci ve ekran kartıyla dikkat çeken dizüstü bilgisayarın ay sona ermeden yurt dışında, raflardaki yerini alması bekleniyor.


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face1tr 11 yıl
puma platformu ve içeriğindeki işlemcilere dair hiçnir şey bilmiyorum, nedir ne değildir, şu ana kadar kaç tane üst seviye işlkemci tanıtıldı, bunların özellikleri, c2d lar karşısında performans skalaları nelerdir?
centrino2 platformuyla puma platformu arasındaki farklar falan filan ?!?!?
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XivA 11 yıl
ah pumalar nerdesiniz.... bizi 1-2 mb ön bellekli c2d lara mahkum etmeyin. Hele mobil 3850 liye ne demeli.? DAha çok model istiyoruz. Zorla mı kardeşim, sevmiyorum nvidia ve inteli.
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max975 11 yıl
güzel birşeye benziyor
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