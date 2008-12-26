QNAP, ağ depolama sistemlerinde Seagate'in 1.5TB'lık diskine destek verdi

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Kısaca NAS olarak bilinen ağ depolama sistemlerine olan ilgi ve talep giderek artıyor. Çok bilgisayarlı ortamlarda dosya paylaşamının daha verimli ve hızlı bir şekilde yapılabilmesine olanak tanıyan ağ depolama çözümlerinde pazarın önde gelen oyuncularından biri de QNAP.

Firma yaptığı açıklama ile Turbo NAS serisi dahilinde kullanıma sunduğu ağ depolama sistemlerinde yüksek kapasite için Seagate'in 1.5TB'lık Barracuda 7200.11 (3.5-inç) diskine destek verilmeye başlandığını açıkladı.

TS-109, 209, 409 ve 509 modelleri basit bir firmware güncellemesi ile Seagate'in 1.5TB'lık diskine destek verebilecekler ve bu sayede ağ ortamında 7.5TB'a varan depolama alanı kullanıcılar tarafından ortak paylaşım alanı olarak kullanılabilecek.