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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy A21s tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Samsung yeni bir uygun fiyatlı akıllı telefon çıkardı. Uzunca bir süredir gündemde olan Galaxy A21s dört arka kamera ve 5.000 mAh kapasiteli bir bataryayla geliyor.
    20 sa.
    3b
    21
    7
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy A21s tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Samsung, uzunca bir süredir gündemi meşgul eden Galaxy A21s modelini sonunda resmen duyurdu. Akıllı telefon Galaxy A21 ile benzer bir tasarıma sahip ancak dört arka kamera, çeşitli RAM seçenekleri ve ve daha büyük batarya gibi bazı farklılıkları var.

    Ayrıca Bkz. "Nokia 6.3'e dair bazı detaylar ortaya çıktı"

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    Cihaz 1600 × 720 piksel çözünürlük ve 20:9 en boy oranı sunan 6.5 inç Infinity-O ekran taşıyor. Gücünü ise 2.0 GHz saat frekansına sahip sekiz çekirdekli bir işlemcicen (muhtemelen Exynos 850) aldığını belirtelim. Akıllı telefon 3/4/6 GB RAM ve 32/64 GB depolama seçenekleriyle tercih edilebilecek.

    Samsung Galaxy A21s tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Ön ve arka kamera detayları

    Samsung Galaxy A21s'te 15 watt kablolu şarjı destekleyen 5.000 mAh kapasiteli bir bataryaya yer verilmiş. Dört görüntü sensörü içeren arka kamera sistemi ve selfie kamerasının detayları şu şekilde:

    • 48 megapiksel ana sensör
    • 8 megapiksel geniş açılı lens
    • 2 megapiksel makro sensör
    • 2 megapiksel derinlik sensörü
       
    • 13 megapiksel selfie kamerası

    Samsung Galaxy A21s tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    Çıkış tarihi ve fiyat etiketi

    Cihazın diğer özelliklerini 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, USB Type-C girişi ve parmak izi tarayıcısı olarak sıralayabiliriz. Ayrıca kutudan Android 10 tabanlı One UI 2.0 arayüzü ile çıkacak.

    Samsung Galaxy A21s satışları 19 Haziran'da başlayacak. Siyah, beyaz, mavi ve kırmızı olmak üzere toplam dört renk seçeneği olan akıllı telefonun başlangıç fiyatı 200 euro.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Whippoorwill 19 sa. en beğenilen
    Biraz daha bekleyip A21S Pro Platinium Series Extreme Edition alın.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Nemesis-Prime 17 sa. Whippoorwill
    Aynen. Düzgün isimlendirme yapılacağına ve hazırdaki modellerin desteğini sürdüreceğine sürekli model çıkartıyorlar.
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    drjacob (... ) 17 sa.
    Ey Samsung her harf ve rakam’a telefon çıkartmak zorunda mısın ?
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    ***RAMMSTEIN*** (Emre Erciyes) 18 sa.
    Elektronik cihaz çöplüğü olma yolunda en büyük katkıyı bu firma sağlıyor.
    Yanıtla +1
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    TITAN (S K) 18 sa.
    kim alıyor bu telefonları
    Yanıtla +1
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    sinancan53 (sinan can) 18 sa.
    Yahu 6 inçten daha küçük telefon artık üretilmiyor, önceden mini serileri vardı, sanırım miniler büyüdü plus, +plus, ultra, pro vs.vs.oldu..
    Yanıtla +2
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    Whippoorwill 19 sa. en beğenilen
    Biraz daha bekleyip A21S Pro Platinium Series Extreme Edition alın.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Nemesis-Prime 17 sa. Whippoorwill
    Aynen. Düzgün isimlendirme yapılacağına ve hazırdaki modellerin desteğini sürdüreceğine sürekli model çıkartıyorlar.
    Yanıtla
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