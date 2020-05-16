Samsung Galaxy A21s tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Samsung, uzunca bir süredir gündemi meşgul eden Galaxy A21s modelini sonunda resmen duyurdu. Akıllı telefon Galaxy A21 ile benzer bir tasarıma sahip ancak dört arka kamera, çeşitli RAM seçenekleri ve ve daha büyük batarya gibi bazı farklılıkları var.

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Cihaz 1600 × 720 piksel çözünürlük ve 20:9 en boy oranı sunan 6.5 inç Infinity-O ekran taşıyor. Gücünü ise 2.0 GHz saat frekansına sahip sekiz çekirdekli bir işlemcicen (muhtemelen Exynos 850) aldığını belirtelim. Akıllı telefon 3/4/6 GB RAM ve 32/64 GB depolama seçenekleriyle tercih edilebilecek.

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Ön ve arka kamera detayları

Samsung Galaxy A21s'te 15 watt kablolu şarjı destekleyen 5.000 mAh kapasiteli bir bataryaya yer verilmiş. Dört görüntü sensörü içeren arka kamera sistemi ve selfie kamerasının detayları şu şekilde:

48 megapiksel ana sensör

8 megapiksel geniş açılı lens

2 megapiksel makro sensör

2 megapiksel derinlik sensörü



13 megapiksel selfie kamerası

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Çıkış tarihi ve fiyat etiketi

Cihazın diğer özelliklerini 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, USB Type-C girişi ve parmak izi tarayıcısı olarak sıralayabiliriz. Ayrıca kutudan Android 10 tabanlı One UI 2.0 arayüzü ile çıkacak.

Samsung Galaxy A21s satışları 19 Haziran'da başlayacak. Siyah, beyaz, mavi ve kırmızı olmak üzere toplam dört renk seçeneği olan akıllı telefonun başlangıç fiyatı 200 euro.

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