    Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro performansta hayal kırıklığı yaratabilir

    Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro’nun CPU performansının sınırlı kalacağı iddia ediliyor. Ancak yeni Adreno 850 GPU ve yapay zeka yükseltmeleri ile deneyim fark yaratabilir.

    Qualcomm’un TSMC’nin 2nm üretim sürecine geçişiyle birlikte Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro ve Snapdragon 8 Elite Gen 6 çipleri CPU ve GPU performansında ciddi bir sıçrama vaat ediyordu. Ancak gelen söylentiler, bu beklentilerin abartılı olduğuna işaret ediyor. Yeni mimari ve CPU kümesine rağmen işlemci performansının önce neslin çok üzerinde olmayacağı öne sürülüyor.

    Asıl atılım GPU tarafında olabilir

    Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, önceki nesildeki ‘2 + 6’ CPU kümesi yerine ‘2 + 3 + 3’ konfigürasyonunu benimsiyor. Ayrıca 5.00GHz’e kadar ulaşabilen saat hızlarının sunulacağı aktarılıyor. Ancak yeni bilgiler CPU performansının yüzde 20’nin altında artacağını iddia ediyor.

    Bununla birlikte şirketin odak noktasını GPU tarafına kaydırdığı belirtiliyor. Adreno 850 GPU, artırılmış önbellek kapasitesi ve LPDDR6 RAM desteği ile dikkat çekiyor.

    Grafik işlemcisinde öne çıkan bir diğer yenilik ise yüzde 50 artan veri yolu genişliği ve yükseltilmiş GPU belleği. Bu geliştirmeler, çipin oyun performansını ve cihaz içi yapay zeka yeteneklerini doğrudan destekliyor. Snapdragon 8 Elite Gen 5’in AAA oyun başlıklarını emülasyon yazılımıyla sorunsuz çalıştırabildiği düşünüldüğünde Gen 6 Pro’nun aynı görevleri daha yüksek kare hızlarıyla yerine getirmesi bekleniyor.

    genconline 10 saat önce

    .

    D
    Dr.Perga 2 gün önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 2 gün önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

