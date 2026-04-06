Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro performansta hayal kırıklığı yaratabilir

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Qualcomm’un TSMC’nin 2nm üretim sürecine geçişiyle birlikte Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro ve Snapdragon 8 Elite Gen 6 çipleri CPU ve GPU performansında ciddi bir sıçrama vaat ediyordu. Ancak gelen söylentiler, bu beklentilerin abartılı olduğuna işaret ediyor. Yeni mimari ve CPU kümesine rağmen işlemci performansının önce neslin çok üzerinde olmayacağı öne sürülüyor.

Asıl atılım GPU tarafında olabilir

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, önceki nesildeki ‘2 + 6’ CPU kümesi yerine ‘2 + 3 + 3’ konfigürasyonunu benimsiyor. Ayrıca 5.00GHz’e kadar ulaşabilen saat hızlarının sunulacağı aktarılıyor. Ancak yeni bilgiler CPU performansının yüzde 20’nin altında artacağını iddia ediyor.

Bununla birlikte şirketin odak noktasını GPU tarafına kaydırdığı belirtiliyor. Adreno 850 GPU, artırılmış önbellek kapasitesi ve LPDDR6 RAM desteği ile dikkat çekiyor.

Grafik işlemcisinde öne çıkan bir diğer yenilik ise yüzde 50 artan veri yolu genişliği ve yükseltilmiş GPU belleği. Bu geliştirmeler, çipin oyun performansını ve cihaz içi yapay zeka yeteneklerini doğrudan destekliyor. Snapdragon 8 Elite Gen 5’in AAA oyun başlıklarını emülasyon yazılımıyla sorunsuz çalıştırabildiği düşünüldüğünde Gen 6 Pro’nun aynı görevleri daha yüksek kare hızlarıyla yerine getirmesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro hayal kırıklığı yaratabilir

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: