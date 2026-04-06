Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro performansta hayal kırıklığı yaratabilir

Asıl atılım GPU tarafında olabilir
Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, önceki nesildeki ‘2 + 6’ CPU kümesi yerine ‘2 + 3 + 3’ konfigürasyonunu benimsiyor. Ayrıca 5.00GHz’e kadar ulaşabilen saat hızlarının sunulacağı aktarılıyor. Ancak yeni bilgiler CPU performansının yüzde 20’nin altında artacağını iddia ediyor.
Bununla birlikte şirketin odak noktasını GPU tarafına kaydırdığı belirtiliyor. Adreno 850 GPU, artırılmış önbellek kapasitesi ve LPDDR6 RAM desteği ile dikkat çekiyor.
Grafik işlemcisinde öne çıkan bir diğer yenilik ise yüzde 50 artan veri yolu genişliği ve yükseltilmiş GPU belleği. Bu geliştirmeler, çipin oyun performansını ve cihaz içi yapay zeka yeteneklerini doğrudan destekliyor. Snapdragon 8 Elite Gen 5'in AAA oyun başlıklarını emülasyon yazılımıyla sorunsuz çalıştırabildiği düşünüldüğünde Gen 6 Pro'nun aynı görevleri daha yüksek kare hızlarıyla yerine getirmesi bekleniyor.
.
