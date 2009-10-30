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Raidmax'in yeni oyuncu kasası Monster, Türkiye'de satışa sunuldu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
18,5b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Raidmax'in yeni oyuncu kasası Monster, Türkiye'de satışa sunuldu
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Komponent üreticisi Raidmax, Monster adını verdiği yeni oyuncu kasasını, Türkiye'de satışa sundu. ATX segmentinde yer alan ve 23" x 9" x 20" boyutlarında olan yeni kasa, oyuncular için hazırlanan yüksek performans sınıfı modellerden ve çoklu ortam bilgisayarlarını hedef alan Micro-ATX çözümlere kadar farklı anakartlarla kullanılabiliyor. Yapısında Alüminyum kullanılan Raidmax Monster, genişleme olanakları açısından dikkat çekmeyi başarıyor zira kasa dört adet harici 5.25-inç ve sekiz adet dahili 3.5-inç olmak üzere toplamda 12x sürücünün aynı sistemde kullanımına destek veriyor.

Mandallarla açılan yan kapağı sayesinde donanımlara hızlı erişim ve kolay kurulum olanağı tanıyan Raidmax Monster'da 7 adet genişleme slotu bulunuyor. Kasa içi soğutma için dört fanla desteklenen oyuncu kasasında, her biri 120mm çapındaki fanlarda bir tanesi üst kısma, bir tanesi arkaya ve Mavi LED'lerle donatılan diğer ikisi ise ön kısma konumlandırılmış. Harici donanımlar için üst kısmında iki adet USB 2.0 ve bir adet eSATA portu ile birlikte bir adet ses ve bir adet mikrofon konnektörlerine yer verilen Raidmax Monster'da kasa içi soğutmaya katkı için delikli ön panel kullanılıyor.

Keskin çizgilere sahip tasarım özellikleriyle de dikkat çeken Raidmax Monster, güç kaynağı olmadan 250-260$ civarı bir fiyatlandırma ile Türkiye'de satışa sunuluyor.


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ogkasa 9 yıl
thermaltake vh6000bws ye yada cooler master rc1000 e bu kadar verenler varda bunda niye abarttınız bu kadar anlamadım.Hem bu dediğim kasalardan daha da çok göze hitap eden ve gayet güzel bir kasa bence.
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şifacı 9 yıl
kasanın incelemelerine bakınca oldukça iyi bir ürün olduğu belli, fakat aşırı pahalı. çok dha iyi kasalar alınır 250dolara.
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ozkan3406 10 yıl
Raidmax güzel kasalar kaliteli kasalar üretiyor ama fiyatında hep sapıtıyor.
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Cutrera 9 yıl
umarım diğer raidmaxlar gibi tel maşa bir kasa olmaz
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turabk1989 10 yıl
bu ne biçim fiyattır böyle anlamadım,Raidmax deyince harbiden insanın içi kararıyor,Thermaltake'in yeni kasarı Element V'ın bundan ne eksiği var ki?
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einhander 10 yıl
260 dolarım olsa kasa almak ıcın bu kasayı gozum gormez bıle cok daha goze hos gelen ve kalıtelı kasa bulurum
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stradosphere 10 yıl
Server kasalarına benzemiş,fiyatına değmeyecek bir kasa.Görsellik yok pek fazla neden alsın ki oyuncu ?Babamın bilgisayarı diye tanıtır herkese
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alpa07 10 yıl
yanda pencreli olsaydı keşke bu ne simsiyah
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sertacaygun 10 yıl
Oyuncu kasaları genelde şeffaf olurdu ama...
Pahalı ayrıca...
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Momo-Oz 10 yıl
baktılar cooler master flan cosmos diye kasa yapıp milleti kazıklıyo 600-700 milyona bunlarda bizim neyimiz eksik diyip kasa satışına başladılar , lianli de aynı şekilde zaten lianliden öğrendiler böyle kazıklama sanatını..
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ysff_srdr 10 yıl
Kasanın tipi güzel kaliteli gibi görünüyo ama fiyat çok pahalı olmuş.
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orhan--k 10 yıl
Tasarım olarak güzel ama fiyat bencede fazla..
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toysoLdier(V) 10 yıl
Bu fiyata kasa alacağına git karton koliden kendin kasa yap.
Tamam adamlar yapmış güzel de olmuş ama bi bilader bunu her sınıftan insan almak ister bu ne biçim fiyat.
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No Way Out 10 yıl
Güzel kasa ama çok pahalı bir fiyat.
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yagmurteam 10 yıl
raidmax ve 250$
.. artık önyargının ötesinde birseyler olmus(ama haklıyız da).. raidmax'ı duyunca içimiz kararıyor..
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