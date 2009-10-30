Raidmax'in yeni oyuncu kasası Monster, Türkiye'de satışa sunuldu

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Komponent üreticisi Raidmax, Monster adını verdiği yeni oyuncu kasasını, Türkiye'de satışa sundu. ATX segmentinde yer alan ve 23" x 9" x 20" boyutlarında olan yeni kasa, oyuncular için hazırlanan yüksek performans sınıfı modellerden ve çoklu ortam bilgisayarlarını hedef alan Micro-ATX çözümlere kadar farklı anakartlarla kullanılabiliyor. Yapısında Alüminyum kullanılan Raidmax Monster, genişleme olanakları açısından dikkat çekmeyi başarıyor zira kasa dört adet harici 5.25-inç ve sekiz adet dahili 3.5-inç olmak üzere toplamda 12x sürücünün aynı sistemde kullanımına destek veriyor.

Mandallarla açılan yan kapağı sayesinde donanımlara hızlı erişim ve kolay kurulum olanağı tanıyan Raidmax Monster'da 7 adet genişleme slotu bulunuyor. Kasa içi soğutma için dört fanla desteklenen oyuncu kasasında, her biri 120mm çapındaki fanlarda bir tanesi üst kısma, bir tanesi arkaya ve Mavi LED'lerle donatılan diğer ikisi ise ön kısma konumlandırılmış. Harici donanımlar için üst kısmında iki adet USB 2.0 ve bir adet eSATA portu ile birlikte bir adet ses ve bir adet mikrofon konnektörlerine yer verilen Raidmax Monster'da kasa içi soğutmaya katkı için delikli ön panel kullanılıyor.

Keskin çizgilere sahip tasarım özellikleriyle de dikkat çeken Raidmax Monster, güç kaynağı olmadan 250-260$ civarı bir fiyatlandırma ile Türkiye'de satışa sunuluyor.