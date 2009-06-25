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Rapid Share'e büyük darbe; Alman mahkemesi filtre sistemine geçilmesini istiyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
32,8b
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73
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Rapid Share'e büyük darbe; Alman mahkemesi filtre sistemine geçilmesini istiyor
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Alman mahkemesi dünyanın en popüler içerik barındırma sitelerinden birisi olan ve ülkemiz kullanıcıları tarafından da kullanılan Rapid Share hakkında Almanya Müzik Endütrisi Birliği (GEMA) tarafından açılan dava hakkında kararını verdi. Ocak 2008 tarihinde açılan davada Düsseldorf mahkemesi, siteyi kullanıcılar tarafından yollanan içerik konusunda sorumlu davranması gerektiğine karar vermişti. İkinci dava sonucunda ise Alman mahkemesi sitenin telifli içeriğin dağıtımı konusunda gerekli önlemleri almadığı kararına vardı.

Dava sonucunda herhangi bir başka seçeneği kalmadığı belirtilen Rapid Share'in telifli içeriğin dağıtımı noktasında filtre sistemi kurması ve bunun önüne geçmesi gerekecek. Tabii yenilenecek içerik barındırma sisteminin yaratacağı maliyete ek olarak filtre sistemiyle kullanıcı kaybedeceği ön görülen sitenin nasıl bir yol izleyeceği ise şimdiden merak konusu.


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spellll 10 yıl
bencede yasaklanan şeyler için kullanıyoruz siteyi,bence filtrede koysa herkes upload edecek dosyaya farklı isim verir olur biter :)
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HmB_SaL 10 yıl
buraya da yazayım belki bi bilen çıkar

Arkadaşlar dün rapidden film indirdim. Fakat partları sabit diske kaydet yerine rar dosyası ile aç demişim. Baktım şimdi, hepsini temp dosyasına atmış. Çıkar diyorum fakat içindekileri nbirleştirmeden saçma sapan çıkartıyor. Şimdi tekrar mı indireceğim hepsini bi yolu olmalı
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OnuR 10 yıl


@paduwan

Site linki vermek yasak, mesajını değiştirmeni tavsiye ederim.
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Daedra 10 yıl
lime wire varken rapidden şarkı indirip ne yapcam torrent varken rapidden sessiz videosuz oyunları indirip ne yapcam
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timiral 10 yıl
Netload kullanın . Ne RapidShare i . Galiba günlük 5 Gb kotası var . Şu anda bende 7-8 tane HD film var sırada netload'dan inen kota derdi falanda yok .
Beni pek sallamaz açıkcası.
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cabriolet1981 10 yıl
tekelciliğe karşıyım ama rapidsiz bir hayat da düşünemiyorum.
telif olayından ceza alacaklarsa arşivi bana vermeleri karşılığında suçu rapid'in yerine ben üstleneyim :)
o şekilde müebbet yesem de koymaz.. :)
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forbidden55 10 yıl
Bence iyi olmuş neden biliyor musunuz? biz 3 kişi birleştik yıllık premium aldık, 6 ay filan kullandık, rapidshare aynı anda dosya indirdiğimiz yani ortaklaşa hesap kullandığımız gerekçesi ile bizi banladı, üyeliğimizi yaktı, zaten bana kota koymuşsun, o kotayı istediğim gibi kullanırım sana ne? Tekelleşmişti iyice.. Alternatiflerinin olduğu doğru fakat 150 part gibi çok partlı oyun indirmesi gerekenleri veya 1080p teknolojisi çıktı ki 80GB film indirecek kullanıcıları hiç bir free alternatif kesmez premium olabilecekleri güçlü bir site şart. Rapid gibi 100 partlık dosyanın 23. 65. 82. partlarını silip milleti yalandan uğraştırmayacak bir site..
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01Mrt 10 yıl
yemişim rapidini kapatsınlar yaaa... alternatif bol zaten... :))
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murettep 10 yıl
xweser
ÖZ HAKİKİ RAPİDSHARE e +5 :D
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sendemail 10 yıl
nolcak şimdi yaw ,bilen varsa soylesın ,,dijital memba out of order...
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gunman233 10 yıl
Neyi nasıl filtreleyecekler onu anlamadım. Dosya adını değiştiririz, rar şifresi koyarız :) İyi oldu bence, rapid tekelleşmeye başlamıştı keyfi uygulama ve premium hesaplara bile olmadık kotalar koyarak. Birçok kaliteli alternatif var.
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Okisht 10 yıl
Torrentler iyice dolar seed artar

O değilde forumda Rapid Share yasaklı kelime birleşik yazınca *** çıkıyor
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