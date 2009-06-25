Rapid Share'e büyük darbe; Alman mahkemesi filtre sistemine geçilmesini istiyor

Alman mahkemesi dünyanın en popüler içerik barındırma sitelerinden birisi olan ve ülkemiz kullanıcıları tarafından da kullanılan Rapid Share hakkında Almanya Müzik Endütrisi Birliği (GEMA) tarafından açılan dava hakkında kararını verdi. Ocak 2008 tarihinde açılan davada Düsseldorf mahkemesi, siteyi kullanıcılar tarafından yollanan içerik konusunda sorumlu davranması gerektiğine karar vermişti. İkinci dava sonucunda ise Alman mahkemesi sitenin telifli içeriğin dağıtımı konusunda gerekli önlemleri almadığı kararına vardı.
Dava sonucunda herhangi bir başka seçeneği kalmadığı belirtilen Rapid Share'in telifli içeriğin dağıtımı noktasında filtre sistemi kurması ve bunun önüne geçmesi gerekecek. Tabii yenilenecek içerik barındırma sisteminin yaratacağı maliyete ek olarak filtre sistemiyle kullanıcı kaybedeceği ön görülen sitenin nasıl bir yol izleyeceği ise şimdiden merak konusu.
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Arkadaşlar dün rapidden film indirdim. Fakat partları sabit diske kaydet yerine rar dosyası ile aç demişim. Baktım şimdi, hepsini temp dosyasına atmış. Çıkar diyorum fakat içindekileri nbirleştirmeden saçma sapan çıkartıyor. Şimdi tekrar mı indireceğim hepsini bi yolu olmalı
@paduwan
Site linki vermek yasak, mesajını değiştirmeni tavsiye ederim.
Beni pek sallamaz açıkcası.
telif olayından ceza alacaklarsa arşivi bana vermeleri karşılığında suçu rapid'in yerine ben üstleneyim :)
o şekilde müebbet yesem de koymaz.. :)
ÖZ HAKİKİ RAPİDSHARE e +5 :D
O değilde forumda Rapid Share yasaklı kelime birleşik yazınca *** çıkıyor