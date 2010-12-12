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Raptor Gaming yeni oyuncu klavyesini duyurdu: K3

8 yıl
11,7b
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Raptor Gaming yeni oyuncu klavyesini duyurdu: K3
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Oyunculara yönelik çevre birimleri hazırlayan Raptor Gaming, K3 adını verdiği yeni oyuncu klavyesini satışa sunmaya hazırlanıyor. Köşeli hatları ve Siyah kaplamasıyla dikkat çeken klavye üzerinde oyunlara özel butonlarla birlikte 17 adet değiştirilebilir tuş bulunuyor. 10 adet çoklu rtam kısayol butonu ile birlikte ekstra 20 fonksiyon için 10 adet programlanabilir tuşa sahip olan klavye çıkartılabilir bilek dayama kısmı ve anti-ghost teknolojisiyle gelirken diğer pek çok oyuncu klavyesi gibi USB 2.0 üzerinden PC ile kablolu bağlantı kuruyor.

Raptor Gaming tarafından Şubat ayı içerisinde satışa sunulması beklenen K3'ün yurt dışı satış fiyatı ise 79.90 Avro civarında olacak.

Raptor Gaming yeni oyuncu klavyesini duyurdu: K3
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quzman 8 yıl
Sitesine bi girin bakın Allah aşkına ...
Merdiven altı üretim gibi ya .
Piyasada satılan ne kadar kalitesiz ürün varsa sitelerinde mevcut ...
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Aydolan 8 yıl
Boşu boşuna 80 avroya çıkarıyorlar 6 ay hiç satmayınca 30 avroya düşürmek zorunda kalacaklar. Hem hala usb 2.0 uyumlu cihaz çıkartmak hangi akla hizmet...
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tanerturk17 8 yıl
evet bu :)
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GooodJob 8 yıl
Görünüşü felaket bence. Hiç hoşuma gitmedi. Buna 80 Euro vereceğime gider Razer Lycosa, Logitech G15 veya Microsoft Sidewinder alırım. LCD desen yok, aydınlatma desen yok ..
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Sunbuloglu 8 yıl
Çok sıradan bir klavye gibi duruyor.
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tanerturk17 8 yıl
aynı tasarımın sadece tuşları farklı olan revoltec ürünü var bende aynısı yani.bunu görünce şaşırdım
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Cremiesto 8 yıl

tanerturk17

aynı tasarımın sadece tuşları farklı olan revoltec ürünü var bende aynısı yani.bunu görünce şaşırdım


Arkadaşın dediği doğru o dediği üründe bu galiba
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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MxFxOx 8 yıl
bileklik kısmı kötü malzeme ise o çentikler kırılabliyor.dandik duruyor ama görmek lazım TR yok galiba bu ürün
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