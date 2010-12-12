Raptor Gaming yeni oyuncu klavyesini duyurdu: K3

Oyunculara yönelik çevre birimleri hazırlayan Raptor Gaming, K3 adını verdiği yeni oyuncu klavyesini satışa sunmaya hazırlanıyor. Köşeli hatları ve Siyah kaplamasıyla dikkat çeken klavye üzerinde oyunlara özel butonlarla birlikte 17 adet değiştirilebilir tuş bulunuyor. 10 adet çoklu rtam kısayol butonu ile birlikte ekstra 20 fonksiyon için 10 adet programlanabilir tuşa sahip olan klavye çıkartılabilir bilek dayama kısmı ve anti-ghost teknolojisiyle gelirken diğer pek çok oyuncu klavyesi gibi USB 2.0 üzerinden PC ile kablolu bağlantı kuruyor.

Raptor Gaming tarafından Şubat ayı içerisinde satışa sunulması beklenen K3'ün yurt dışı satış fiyatı ise 79.90 Avro civarında olacak.