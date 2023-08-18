Razer BlackWidow V4 75% tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Razer’ın ödüllü BlackWidow klavye serisindeki bu son sürüm, her oyuncuya uygun birçok özelliğe sahip diyebiliriz. Dayanıklı 5052 alüminyum alaşımlı kasa üzerinde kurulan BlackWidows V4 75%, 8000 Hz'e kadar yoklama hızı, özel dengeleyiciler (değiştirilebilir) ve Razer Synapse aracılığıyla tamamen programlanabilir tuşlar, Doubleshot ABS Keycaps, N-tuş rollover ve anti-ghosting gibi birinci sınıf oyun özellikleriyle destekleniyor.
Razer'a göre BlackWidow V4 75%, tam ve tatmin edici bir sesle yankılanan hafif, dengeli tuş vuruşları sunarak benzersiz bir yazma deneyimi sunuyor. Tabii ki bunun arkasında conta monteli bir FR4 plakası ve katmanlar arası iki kat ses yalıtımı gibi geliştirmelerin yer aldığını hatırlatalım.
Razer BlackWidow V4 75 fiyatı:
Razer BlackWidow V4 75 için açıklanan yurt dışı satış fiyatı 190 dolar seviyesinde. Modelin beyaz renkli sürümü ise 200 dolar olacak. Razer BlackWidow V4 75'in çok yakında Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.