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    Razer BlackWidow V4 75% tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Razer, ödüllü BlackWidow klavye serisinin yeni üyesi BlackWidow V4 75% modelini duyurdu. Yeni klavye, daha kompakt bir yapıda heyecan verici özellikler ile geliyor. İşte fiyatı ve özellikleri.
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    Razer BlackWidow V4 75% tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Oyuncu ekipmanları söz konusu olduğunda pazarının iddialı isimlerinden Razer, BlackWidow V4 serisinin yeni üyesi BlackWidow V4 75% modelini duyurdu. Yeni klavye, kompakt tasarım, yeni özelleştirme seçenekleri ve artırılmış dayanıklılık özellikleriyle geliyor. İşte BlackWidow V4 75% özellikleri ve fiyatı.

    Razer BlackWidow V4 75% tanıtıldı

    Razer’ın ödüllü BlackWidow klavye serisindeki bu son sürüm, her oyuncuya uygun birçok özelliğe sahip diyebiliriz. Dayanıklı 5052 alüminyum alaşımlı kasa üzerinde kurulan BlackWidows V4 75%, 8000 Hz'e kadar yoklama hızı, özel dengeleyiciler (değiştirilebilir) ve Razer Synapse aracılığıyla tamamen programlanabilir tuşlar, Doubleshot ABS Keycaps, N-tuş rollover ve anti-ghosting gibi birinci sınıf oyun özellikleriyle destekleniyor. 

    Razer BlackWidow V4 75% tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Hem siyah hem de beyaz renk seçeneğiyle gelen Razer BlackWidow V4 75, daha fazla kişiselleştirme için 3 veya 5 pimli anahtarlara uyumlu olacak. Böylece kullanıcılar mevcut anahtarları kendi seçtikleri mekanik alternatiflerle sorunsuz bir şekilde değiştirebilecek. Ayrıca turuncu Gen-3 anahtarlarıyla gelen BlackWidow V4 75% modelinin USB-C kablosu üzerinden bağlantı kurduğunu belirtmekte fayda var.

    Razer'a göre  BlackWidow V4 75%, tam ve tatmin edici bir sesle yankılanan hafif, dengeli tuş vuruşları sunarak benzersiz bir yazma deneyimi sunuyor. Tabii ki bunun arkasında conta monteli bir FR4 plakası ve katmanlar arası iki kat ses yalıtımı gibi geliştirmelerin yer aldığını hatırlatalım.

    Razer BlackWidow V4 75% tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Gelelim kişiselleştirmeye. Razer Blackwidow v4 75% birçok Razer üründe olduğu gibi Razer Synapse üzerinden kişiselleştirilebiliyor. Razer Chroma RGB ile 2 taraflı alttan aydınlatma ve tuş başına aydınlatma ile güçlendirilen klavye, 16.8 milyon renge sahip ve 250’den fazla oyuna destek sunuyor. 

    Razer BlackWidow V4 75 fiyatı:

    Razer BlackWidow V4 75 için açıklanan yurt dışı satış fiyatı 190 dolar seviyesinde. Modelin beyaz renkli sürümü ise 200 dolar olacak. Razer BlackWidow V4 75'in çok yakında Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 3 saat önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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