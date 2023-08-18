Razer BlackWidow V4 75% tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Oyuncu ekipmanları söz konusu olduğunda pazarının iddialı isimlerinden Razer, BlackWidow V4 serisinin yeni üyesi BlackWidow V4 75% modelini duyurdu. Yeni klavye, kompakt tasarım, yeni özelleştirme seçenekleri ve artırılmış dayanıklılık özellikleriyle geliyor. İşte BlackWidow V4 75% özellikleri ve fiyatı.

Razer BlackWidow V4 75% tanıtıldı

Razer’ın ödüllü BlackWidow klavye serisindeki bu son sürüm, her oyuncuya uygun birçok özelliğe sahip diyebiliriz. Dayanıklı 5052 alüminyum alaşımlı kasa üzerinde kurulan BlackWidows V4 75%, 8000 Hz'e kadar yoklama hızı, özel dengeleyiciler (değiştirilebilir) ve Razer Synapse aracılığıyla tamamen programlanabilir tuşlar, Doubleshot ABS Keycaps, N-tuş rollover ve anti-ghosting gibi birinci sınıf oyun özellikleriyle destekleniyor.

Tam Boyutta Gör Hem siyah hem de beyaz renk seçeneğiyle gelen Razer BlackWidow V4 75, daha fazla kişiselleştirme için 3 veya 5 pimli anahtarlara uyumlu olacak. Böylece kullanıcılar mevcut anahtarları kendi seçtikleri mekanik alternatiflerle sorunsuz bir şekilde değiştirebilecek. Ayrıca turuncu Gen-3 anahtarlarıyla gelen BlackWidow V4 75% modelinin USB-C kablosu üzerinden bağlantı kurduğunu belirtmekte fayda var.

Razer'a göre BlackWidow V4 75%, tam ve tatmin edici bir sesle yankılanan hafif, dengeli tuş vuruşları sunarak benzersiz bir yazma deneyimi sunuyor. Tabii ki bunun arkasında conta monteli bir FR4 plakası ve katmanlar arası iki kat ses yalıtımı gibi geliştirmelerin yer aldığını hatırlatalım.

Tam Boyutta Gör Gelelim kişiselleştirmeye. Razer Blackwidow v4 75% birçok Razer üründe olduğu gibi Razer Synapse üzerinden kişiselleştirilebiliyor. Razer Chroma RGB ile 2 taraflı alttan aydınlatma ve tuş başına aydınlatma ile güçlendirilen klavye, 16.8 milyon renge sahip ve 250’den fazla oyuna destek sunuyor.

"Uzaydaki Skyrim" Starfield için müjdeli haber! Çıkışa hazır 22 sa. önce eklendi

Razer BlackWidow V4 75 fiyatı:

Razer BlackWidow V4 75 için açıklanan yurt dışı satış fiyatı 190 dolar seviyesinde. Modelin beyaz renkli sürümü ise 200 dolar olacak. Razer BlackWidow V4 75'in çok yakında Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Çevre Birimleri Haberleri

Razer BlackWidow V4 75% tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı