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    Popüler oyuncu ekipmanı markası Razer, Bilkom ile ortaklığını duyurdu

    Türkiye’nin Bilgi ve İletişim Teknolojileri dağıtıcılarından Bilkom, oyuncu ekipmanları konusunda tanınan marka Razer ile iş birliğini duyurdu.                  
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    Razer ve Bilkom'dan iş birliği
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    Bilkom, oyuncular için dünyanın önde gelen markalarından birisi olan Razer ile yeni marka iş birliğini duyurdu. Razer'ın yüksek performanslı premium oyuncu ekipmanları, 1 Haziran itibarıyla, Bilkom'un yaygın satış ağı, etkin lojistik ve satış sonrası hizmetleriyle Türkiye'deki tüketicilere ulaşacak. Razer’ın oyuncu koltukları ve yayın ekipmanlarını içeren geniş ürün yelpazesi de "Bilkom Güvencesi" ile online ve fiziksel satış noktalarından satışa sunulacak.

    Bilkom Razer İş Birliği

    Bilkom Genel Müdürü Fikret Ballıkaya, "Büyüyen oyun sektörüne Razer gibi öncü ve lider bir marka ile girmekten memnuniyet duyuyoruz. Bilkom olarak en iyi teknolojileri Türk tüketicilere ulaştırmayı, güncel trendleri takip etmeyi ve 'Dijital Yaşam Koçu" mottosuyla oyun sektöründe yer almayı önemsiyoruz. Daha önce oyun ve platform dağıtıcısı rolüyle güzel çalışmalara imza atmıştık. Şimdi de oyun dünyasının içinden gelenlerin kurduğu, oyunun geleceğine yön veren bir marka olan Razer ürünlerini Türk tüketicisiyle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.

    Razer'ın Doğru Avrupa, Türkiye ve Orta Doğu'dan Sorumlu Satış Direktörü Andrzej Karasinski, "Razer olarak Türkiye'deki varlığımızı büyütmeye kararlıyız. Türkiye'de büyümemize yardımcı olacak Bilkom gibi çevik ve yenilikçi bir şirketle iş birliği yapmaktan heyecan duyuyoruz. Bu iş birliği sayesinde artık daha azla oyuncu Oyuncular için Oyuncular Tarafından Üretilen ürünlerle oyunlarını bir sonraki seviyeye taşıyan entegre donanım, yazılım ve hizmet ekosisteminden faydalanabilecek" dedi. 

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    hamza5806 5 gün önce

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    HA-DH 6 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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