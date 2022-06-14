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    Disney+ Türkiye'de! İşte fiyatı ve tüm merak edilenler

    Disney Plus uzun süren bekleyişin ardından nihayet Türkiye'de. Peki Disney Plus fiyatı ne kadar? Disney+'ta hangi dizi içerikleri olacak? İşte tüm detaylar:     
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    Disney Plus Türkiye'de! İşte fiyatı ve Disney+ dizi içerikleri
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    "Disney Plus türkiye ne zaman gelecek?" diye bekleyenlere müjde! Popüler video akış platformu Netflix'in en büyük rakipleri arasında yer alan Disney Plus, bugün itibariyle Türkiye'deki yayın hayatın başladı. İşte 137.7 milyon abone sayısına sahip Disney+ ile ilgili merak edilen tüm detaylar:

    Disney Plus Türkiye fiyatı kaç TL?

    Disney+ Türkiye fiyatı aylık 34,99 TL, yıllık ise 349,90 TL olarak belirlenmiş durumda.

    Disney Plus içerikleri neler? İşte Türk Disney+ dizileri

    Disney Plus; Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic’in yanı sıra 20th Century Studios, Disney Television Studios, FX, Searchlight Pictures ve daha birçok stüdyodan binlerce saatlik dizi ve film içeriğine ev sahipliği yapıyor. Bu yapımlardan 1085'i Türkçe dublaja, 1529'u ise Türkçe alt yazı desteğine sahip.

    Disney +'ta başka neler var diye merak ediyorsanız da yerli yapımların yolda olduğunu söyleyelim. Öyle ki hikayesini Engin Akyürek'in kaleme aldığı Kaçış, Buğra Gülsoy ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrolünü üstlendiği Dünyayla benim aramda ve başrolünde Timüçin Esen’in yer aldığı Gri kod adıyla duyurulan üç Türk dizisi, ilk etapta Disney Plus'ta bulunacak yapımlar arasında. Ayrıca henüz doğrulanmamış olmakla birlikte Disney+'ın Atatürk dizisi üzerinde çalıştığı da söyleniyor. Hatta Atatürk dizisinde Aras Bulut İynemli, Emma Watson ve Hans Zimmer'ın yer alacağı söyleniyor.

    Disney Plus kaç kişilik? Aynı anda kaç kişi kullanabilir?

    Disney+ üyeliği ile en fazla 7 profil oluşturabiliyor. Ancak aynı anda en fazla 4 kişi Disney Plus kullanabiliyor.

    Disney Plus nasıl satın alınır?

    Disney Plus almak için şu adımları izlemelisiniz:

    1. https://www.preview.disneyplus.com/tr-tr adresine girip sağ üst köşeden yeni üyelik oluşturmalı ya da mevcut Disney+ hesabınıza giriş yapmalısınız.
    2. Profil sayfanıza gidin.
    3. Hesap kısmına gidin.
    4. Aylık veya yıllık üyelikten size uygun olanı seçerek, kart bilgilerinizi girin ve Disney Plus üyeliğinizi oluşturun.

    Disney‪+‬ Disney‪+‬ Disney‪+‬ Disney‪+‬ Entertainment Ücretsiz 139,1 MB

    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.disney.disneyplus&hl=tr&gl=tr

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    WIPERRANTAN 1 gün önce

    oha

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    hamza5806 4 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 4 gün önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 5 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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