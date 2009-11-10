Razer yeni oyuncu faresini duyurdu: Abyssus

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Oyunculara özel çevre birimleri üretitiminde sektörün önde gelen isimlerinden birisi olan Razer, Abyssus isimli yeni oyuncu faresini duyurdu. Firmanın 115 x 63 x 40 mm boyutlarındaki yeni faresi, 3500 dpi çözünürlüğünü destekleyen 3.5G lazer sensör kullanıyor. Sol ve sağ el kullanımına olanak tanıyan özel tasarımı ile dikkat çeken yeni farede ayrıca ultra-ince yapıda teflon ayaklara yer veriliyor.

Yüksek tepki süresine sahip üç adet programlanabilir buton ile donatılan Razer Abyssus, 24 farklı tıklama pozisyonuna sahip, tepki süresi 1ms olarak açıklanan kaydırma butonu ile geliyor. Hassasiyet seviyesi ayarlanabilen yeni oyuncu faresinde 2.1 metre uzunluğunda kablo kullanılıyor. Razer'ın resmi internet sitesinde ve Çin'de satışına başlanan Abyssus için belirlenen etiket fiyatı ise 49.99$.

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