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Razer yeni oyuncu faresini duyurdu: Abyssus

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
17,7b
1
33
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Razer yeni oyuncu faresini duyurdu: Abyssus
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Oyunculara özel çevre birimleri üretitiminde sektörün önde gelen isimlerinden birisi olan Razer, Abyssus isimli yeni oyuncu faresini duyurdu. Firmanın 115 x 63 x 40 mm boyutlarındaki yeni faresi, 3500 dpi çözünürlüğünü destekleyen 3.5G lazer sensör kullanıyor. Sol ve sağ el kullanımına olanak tanıyan özel tasarımı ile dikkat çeken yeni farede ayrıca ultra-ince yapıda teflon ayaklara yer veriliyor.

Yüksek tepki süresine sahip üç adet programlanabilir buton ile donatılan Razer Abyssus, 24 farklı tıklama pozisyonuna sahip, tepki süresi 1ms olarak açıklanan kaydırma butonu ile geliyor. Hassasiyet seviyesi ayarlanabilen yeni oyuncu faresinde 2.1 metre uzunluğunda kablo kullanılıyor. Razer'ın resmi internet sitesinde ve Çin'de satışına başlanan Abyssus için belirlenen etiket fiyatı ise 49.99$.

Razer yeni oyuncu faresini duyurdu: Abyssus
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nirvanha 9 yıl
Mükkemmel bir mouse , hadi koşun-gidin hemen alın :P
Önceden yanlış bilgi versede en azından bir incelemesi olurdu , şimdi sadece fotoğrafları var aletlerin , krizin etkisinden olsa gerek :P
örnek;Bir armor+ fırtınası esmişti eskilerde , harhalde plastik olmayan bir tarafı yok?şimdi anladık ama nafile , yok klipsi pci kartlarını tutuyormuş yok bilmem ne?ben o klipslere hiç bişey tutturamadım çünkü kavramıyo ,dandik malzemenin kralı bu kasada toplanmış , yazık valla bu millete , gazlayınca böle oluyor maalesef...
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V1CT0RY 9 yıl

nirvanha

Mükkemmel bir mouse , hadi koşun-gidin hemen alın :P



Önceden yanlış bilgi versede en azından bir incelemesi olurdu , şimdi sadece fotoğrafları var aletlerin , krizin etkisinden olsa gerek :P



örnek;Bir armor+ fırtınası esmişti eskilerde , harhalde plastik olmayan bir tarafı yok?şimdi anladık ama nafile , yok klipsi pci kartlarını tutuyormuş yok bilmem ne?ben o klipslere hiç bişey tutturamadım çünkü kavramıyo ,dandik malzemenin kralı bu kasada toplanmış , yazık valla bu millete , gazlayınca böle oluyor maalesef...



Armor'a nasıl dandik dersin ya hayret? Tüm zamanların en şık ve kullanışlı, ayrıca sağlam kasalarından biridir...
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zeg392 10 yıl
zaten adamların sloganı Not For Noobs :) pro gamer lar için uretiyo adamlar. Razer dan ucuz bişey beklenmez yani parası olan alır.
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vidanj 10 yıl

zeg392

zaten adamların sloganı Not For Noobs :) pro gamer lar için uretiyo adamlar. Razer dan ucuz bişey beklenmez yani parası olan alır.


Aynen katılıyorum sana zeg392 ama bu fare için yine söyleyeceğim şey, ergonomiden sınıfta kalır!
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Paladin 10 yıl
5-6 yıl önce Razer almıştım, hala taş gibi, hala kullanıyorum. Ne bir tuşu bozuldu, ne aksadı, ne farklı birşey oldu. İlk günki gibi..
Buradaki yorumlarda pek komik, gereksiz, millete kakalıyorlarmış, şöyleymiş böyleymiş.
Razer'ın üstünde ve teknolojisinde mouse üreten bir firma yok.
O yüzden lütfen kullanmadıysak "pahalı", "gereksiz" gibi yorumlardan kaçınalım.
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artunaka 10 yıl
adamlar yapmış , bizde ne var ne üretiyoruz
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einhander 10 yıl
razerın dıger model farelerıne oranla daha az profıllı bır model gıbı duruyor
lazerı ve 1ms hızı ıle donanım olarak dıger modellerden pek farkı olmasada gorunus ıtıbarı ıle basıt bır fare gıbı gorunuyor
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artunaka 10 yıl
beğenmeyenlere : nasıl olmalı acaba ???
yorum yapmakda bazen sacma oluyor
yok ergo muş yok şöyle boyle
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santanio 10 yıl
pahalı olup fps oynanamyan mouselarda var . logitech revolution gibi... böyle bi durumda kaç yıldır kullandığımı hatırlamadığım razer diamondback beni kurtariyor..
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sft67 10 yıl
kesinlikle gereksiz çünkü hiç bi albenisi yok
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AAAragorn 10 yıl
Yandan çekilmiş resmine bakınca direk aklıma emekli olup kenarda duran Logitech G1 geldi,güzel fareydi.Buda güzel duruyor bana göre. =)
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sharapnell 10 yıl

onla bunla aynı diyen arkadaşlar bulsun biyerden 1 dk counter yada fps tarzı herhangi bir oyun oynasın o zaman anlarlar neden pahalı ;)
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Hobar 10 yıl
kaliteli fare ile a4 x7 ile arasındaki fark fareyi masaüstünde sürüklerken bile anlaşılıyor. bilip bilmeden millet döktürmüş yine
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yuksel_1987 10 yıl
Razer kullanan bilir kullanmayan çocukça tabirler kullanır...
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TELESCOPE 10 yıl
aynı işi daha ucuza yapanlar var
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