Razer yeni oyuncu faresini duyurdu: Abyssus

Oyunculara özel çevre birimleri üretitiminde sektörün önde gelen isimlerinden birisi olan Razer, Abyssus isimli yeni oyuncu faresini duyurdu. Firmanın 115 x 63 x 40 mm boyutlarındaki yeni faresi, 3500 dpi çözünürlüğünü destekleyen 3.5G lazer sensör kullanıyor. Sol ve sağ el kullanımına olanak tanıyan özel tasarımı ile dikkat çeken yeni farede ayrıca ultra-ince yapıda teflon ayaklara yer veriliyor.
Yüksek tepki süresine sahip üç adet programlanabilir buton ile donatılan Razer Abyssus, 24 farklı tıklama pozisyonuna sahip, tepki süresi 1ms olarak açıklanan kaydırma butonu ile geliyor. Hassasiyet seviyesi ayarlanabilen yeni oyuncu faresinde 2.1 metre uzunluğunda kablo kullanılıyor. Razer'ın resmi internet sitesinde ve Çin'de satışına başlanan Abyssus için belirlenen etiket fiyatı ise 49.99$.
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Önceden yanlış bilgi versede en azından bir incelemesi olurdu , şimdi sadece fotoğrafları var aletlerin , krizin etkisinden olsa gerek :P
örnek;Bir armor+ fırtınası esmişti eskilerde , harhalde plastik olmayan bir tarafı yok?şimdi anladık ama nafile , yok klipsi pci kartlarını tutuyormuş yok bilmem ne?ben o klipslere hiç bişey tutturamadım çünkü kavramıyo ,dandik malzemenin kralı bu kasada toplanmış , yazık valla bu millete , gazlayınca böle oluyor maalesef...
Armor'a nasıl dandik dersin ya hayret? Tüm zamanların en şık ve kullanışlı, ayrıca sağlam kasalarından biridir...
Aynen katılıyorum sana zeg392 ama bu fare için yine söyleyeceğim şey, ergonomiden sınıfta kalır!
Buradaki yorumlarda pek komik, gereksiz, millete kakalıyorlarmış, şöyleymiş böyleymiş.
Razer'ın üstünde ve teknolojisinde mouse üreten bir firma yok.
O yüzden lütfen kullanmadıysak "pahalı", "gereksiz" gibi yorumlardan kaçınalım.
lazerı ve 1ms hızı ıle donanım olarak dıger modellerden pek farkı olmasada gorunus ıtıbarı ıle basıt bır fare gıbı gorunuyor
yorum yapmakda bazen sacma oluyor
yok ergo muş yok şöyle boyle
onla bunla aynı diyen arkadaşlar bulsun biyerden 1 dk counter yada fps tarzı herhangi bir oyun oynasın o zaman anlarlar neden pahalı ;)