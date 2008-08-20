Razer'dan oyunculara özel iki yeni kulaklık; Megalodon ve Moray

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Megalodon 7.1Oyunculara yönelik çevre birimleri üzerine yoğunlaşan ve özellikle hazırladığı fareleri ile tanınan Razer iki yeni kulaklık hazırladı. Sese de önem veren oyun severler için hazırlanan kulaklıklar ile firma ilgili segmentlerde iddialı olmayı hdefliyor. Razer'ın yeni kulaklıklarından 8 kanal ses desteği sunabilen Megalodon 7.1, Maelstrom ses motorunu kullanıyor ve ses algoritmalarını geleneksel HRTF çevresel ses teknolojisine göre %800 daha hızlı işleyebiliyor. Mikrofonu ve kontrol ünitesi de bulunan kulaklığın frekans aralığı 20 ve 20,000 Hz arasında, empedansı ise 40 Ω olarak belirlenmiş. Firmanın Moray kod adına sahip olan diğer kulaklığı ise daha çok taşınabilir oynatıcılar ile kullanılmak üzere hazırlandı. 3.5mm konnektörünü kullanan kulaklığın gürültü engelleme özelliği de bulunuyor. 20-11000Hz frekans aralığına ve 17 Ω empedansa sahip olan kulaklığın özel taşıma kılıfı da bulunuyor. Yılın son çeyreğinde kullanıma sunulması beklenen yeni kulaklıklardan Moray'ın 39.9$, Megalodon'un ise 149.9$'lık yurt dışı etiket fiyatı üzerinden kullanıma sunulması bekleniyor.
Moray
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Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan bu arkadaşa gülümsüyorum umarım bu uyarıdan sonra araştırmadan kulakdan dolma şeylerle fikir sahibi olmazsın. 5hV2 ile Megalodon'u hangi akla hizmet le kıyasladın hala düşünüyorum ama yok. Bi soru daha hayatında hiç gaming kulaklık kullandın mı kullandıysan kaç tane ürün denedin ? Yok gaming ürünleri takip eden alıp kullanan hiç kimse 5h ile Megalodon'u kıyaslamaz çünkü farklı sınıftadır ikiside Megalodon üst sınıf oyuncu kulaklığıdır. 5h ise orta sınıf 5h'ı Charcharias ile kıyaslarsan eyvallah derim ama Megalodon'la kıyaslamak tamemen bilgisizliktir. Megalodon'u kıyaslayacağın ürünler SteelSeries 7H, Sennheiser PC333D ve Logitech G35'dir.
Bu ürünlerin tamamını kullanma fırsatı buldum 7H ve Megalodon oyun performansı aynı diyebilirim oyunlarsa sistem bozucu bombalar yediğinizde Megalodon daha rahat ses takibi sağlıyor onun dışında 7H dan başka artısı yok. PC333D ise oyunda biraz sönük kaldı 7H ve Megalodon kadar tatmin edici değil. Ama Müzik dinlerken PC333D; Megalodon ve 7H'ı eziyor diyebilirim.
Konuyu hortlatarak yanlis bir is yapmissin.
Ayrica eger birsey satiyorsan konunu buraya degil 2. el bolumune konu acmalisin
hayirli olsun. incelemeyi bekliyoruz senden.
Sanmam. Kablolu bir kumandaya sahip; dolayısıyla kendisi de kabloludur.
hem de 3.3 m
www2.razerzone.com/...
site de güzel olmuş...