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Razer'dan oyunculara özel iki yeni kulaklık; Megalodon ve Moray

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
23,1b
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35
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Megalodon 7.1
Oyunculara yönelik çevre birimleri üzerine yoğunlaşan ve özellikle hazırladığı fareleri ile tanınan Razer iki yeni kulaklık hazırladı. Sese de önem veren oyun severler için hazırlanan kulaklıklar ile firma ilgili segmentlerde iddialı olmayı hdefliyor. Razer'ın yeni kulaklıklarından 8 kanal ses desteği sunabilen Megalodon 7.1, Maelstrom ses motorunu kullanıyor ve ses algoritmalarını geleneksel HRTF çevresel ses teknolojisine göre %800 daha hızlı işleyebiliyor. Mikrofonu ve kontrol ünitesi de bulunan kulaklığın frekans aralığı 20 ve 20,000 Hz arasında, empedansı ise 40 Ω olarak belirlenmiş. Firmanın Moray kod adına sahip olan diğer kulaklığı ise daha çok taşınabilir oynatıcılar ile kullanılmak üzere hazırlandı. 3.5mm konnektörünü kullanan kulaklığın gürültü engelleme özelliği de bulunuyor. 20-11000Hz frekans aralığına ve 17 Ω empedansa sahip olan kulaklığın özel taşıma kılıfı da bulunuyor. Yılın son çeyreğinde kullanıma sunulması beklenen yeni kulaklıklardan Moray'ın 39.9$, Megalodon'un ise 149.9$'lık yurt dışı etiket fiyatı üzerinden kullanıma sunulması bekleniyor.
Moray

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IronFist_InFlames 8 yıl
hayri8688
megalodon güzel gibi ancak steelseries 5hV2 lerle kapışması biraz zor bence üstelik 5h dan daha pahalı

Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan bu arkadaşa gülümsüyorum umarım bu uyarıdan sonra araştırmadan kulakdan dolma şeylerle fikir sahibi olmazsın. 5hV2 ile Megalodon'u hangi akla hizmet le kıyasladın hala düşünüyorum ama yok. Bi soru daha hayatında hiç gaming kulaklık kullandın mı kullandıysan kaç tane ürün denedin ? Yok gaming ürünleri takip eden alıp kullanan hiç kimse 5h ile Megalodon'u kıyaslamaz çünkü farklı sınıftadır ikiside Megalodon üst sınıf oyuncu kulaklığıdır. 5h ise orta sınıf 5h'ı Charcharias ile kıyaslarsan eyvallah derim ama Megalodon'la kıyaslamak tamemen bilgisizliktir. Megalodon'u kıyaslayacağın ürünler SteelSeries 7H, Sennheiser PC333D ve Logitech G35'dir.
Bu ürünlerin tamamını kullanma fırsatı buldum 7H ve Megalodon oyun performansı aynı diyebilirim oyunlarsa sistem bozucu bombalar yediğinizde Megalodon daha rahat ses takibi sağlıyor onun dışında 7H dan başka artısı yok. PC333D ise oyunda biraz sönük kaldı 7H ve Megalodon kadar tatmin edici değil. Ama Müzik dinlerken PC333D; Megalodon ve 7H'ı eziyor diyebilirim.
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denekme 9 yıl
walla ben aldım parasını hak edıor Megaladon SAtılık steelseries v2 var ses kartlı 7.1

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ahbob 9 yıl

denekme

walla ben aldım parasını hak edıor Megaladon SAtılık steelseries v2 var ses kartlı 7.1





Konuyu hortlatarak yanlis bir is yapmissin.
Ayrica eger birsey satiyorsan konunu buraya degil 2. el bolumune konu acmalisin
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sonsuzuncu 9 yıl

denekme
walla ben aldım parasını hak edıor Megaladon SAtılık steelseries v2 var ses kartlı 7.1



hayirli olsun. incelemeyi bekliyoruz senden.
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barr4cuda 10 yıl
arkadaslar megadelonu tr arastıran varmı dıye sıtede gezınırken burda gordum megadelon bence suan butun kulakliklardan ustun ayrıca razer urunlerı yok demıssınız sanalmarketımde var arkadaslar lycosa mamba pırhana vs urunler mevcut suan tr de herkez mause satıyor ama sanal marketım taleplerı gordukce urunlerı arttırmaya basladı megadelona gelınce oda yakında gelcekmıs ben bı razer hastası olrak maıl attım kulaklık yenı cıktıgı ıcın bıraz zaman ve arz beklıyolar suan sanalmarketımde razer barracuda 300 lıra megadelon fıyatını sız dusunun ne kadardır steelserıes almanyada 89.99 euro megadelon almanyada 149.99 euro bıraz fıyat tuzlu gelebılır ama bence deyer verdıgınız paraya...
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AnseLmo82 11 yıl
güzel ama çok pahalı bu arada megalodon kablosuzmu acaba
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DarkPlayer00 11 yıl
güzel ama fiyatı yüksek
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yc#1 11 yıl

Orjinalden alıntı: AnseLmo82

güzel ama çok pahalı bu arada megalodon kablosuzmu acaba


Sanmam. Kablolu bir kumandaya sahip; dolayısıyla kendisi de kabloludur.
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spenks 11 yıl

Orjinalden alıntı: AnseLmo82

güzel ama çok pahalı bu arada megalodon kablosuzmu acaba



hem de 3.3 m


www2.razerzone.com/...

site de güzel olmuş...
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