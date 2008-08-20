Razer'dan oyunculara özel iki yeni kulaklık; Megalodon ve Moray

Megalodon 7.1

Moray

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Oyunculara yönelik çevre birimleri üzerine yoğunlaşan ve özellikle hazırladığı fareleri ile tanınan Razer iki yeni kulaklık hazırladı. Sese de önem veren oyun severler için hazırlanan kulaklıklar ile firma ilgili segmentlerde iddialı olmayı hdefliyor. Razer'ın yeni kulaklıklarından 8 kanal ses desteği sunabilen Megalodon 7.1, Maelstrom ses motorunu kullanıyor ve ses algoritmalarını geleneksel HRTF çevresel ses teknolojisine göre %800 daha hızlı işleyebiliyor. Mikrofonu ve kontrol ünitesi de bulunan kulaklığın frekans aralığı 20 ve 20,000 Hz arasında, empedansı ise 40 Ω olarak belirlenmiş. Firmanın Moray kod adına sahip olan diğer kulaklığı ise daha çok taşınabilir oynatıcılar ile kullanılmak üzere hazırlandı. 3.5mm konnektörünü kullanan kulaklığın gürültü engelleme özelliği de bulunuyor. 20-11000Hz frekans aralığına ve 17 Ω empedansa sahip olan kulaklığın özel taşıma kılıfı da bulunuyor. Yılın son çeyreğinde kullanıma sunulması beklenen yeni kulaklıklardan Moray'ın 39.9$, Megalodon'un ise 149.9$'lık yurt dışı etiket fiyatı üzerinden kullanıma sunulması bekleniyor.