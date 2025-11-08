Amazon'da Razer DeathAdder Essential mouse 700 TL’nin altına indi

Razer DeathAdder Essential Beyaz: 668 TL
Diğer sitelerde yaklaşık 900 TL’ye satılan Razer DeathAdder Essential, Amazon’da 668 TL’ye düştü. Fiyat karşılaştırma sitelerindeki grafiklere göre son 6 ayın en düşük fiyatına indiği görülüyor.
Büyük mouse isteyenler için güzel seçim
Razer DeathAdder Essential her ne kadar eski bir model olsa da günümüzde geçerliliği koruyor. Özellikle büyük ve ele oturan mouse isteyenler için makul bir tercih olabilir. Ergonomik açıdan oldukça başarılı. Kullanılan sensörü ve 6.400 DPI desteğiyle birlikte FPS oyunlarında iyi performans alabilirsiniz. 668 TL’ye kaliteli ve uzun ömürlü bir tercih olacaktır.
Razer ürünlerinde dikkat çeken fiyatlar
- Razer Blackshark V2 X - Beyaz Gaming Kulaklık: 1.974 TL
- Razer Base Station V2 Chroma Kulaklık Standı: 2.350 TL
- Razer BlackWidow V3 (Yeşil Anahtar) TKL Mekanik Klavye: 2.440 TL
- Razer Huntsman V3 X Mekanik Klavye: 2.840 TL
- Razer Barracuda X Gaming Kulaklık: 3.050 TL (Sepette 500 TL indirimle)
- Razer Seiren V3 Chroma - RGB USB Mikrofon: 3.650 TL
- Razer Leviathan V2 X Gaming Soundbar: 3.680 TL
- Razer Blackshark V2 Pro (Xbox) Gaming Kulaklık: 4.917 TL (Sepette 500 TL indirimle)
- Razer BlackShark V2 Pro (2023) Gaming Kulaklık: 6.250 TL (Sepette 500 TL indirimle)
- Razer Viper V3 Pro Faker Edition Gaming Mouse: 6.250 TL (Sepette 500 TL indirimle)
- Razer Deathstalker V2 Pro Mekanik Klavye: 7.865 TL (Sepette 500 TL indirimle)
