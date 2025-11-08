Amazon'da Razer DeathAdder Essential mouse 700 TL’nin altına indi

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Amazon’da Razer’ın en popüler oyuncu farelerinden DeathAdder Essential indirime girdi. Razer DeathAdder Essential’ın beyaz rengini indirimli olarak satın alabilirsiniz.

Razer DeathAdder Essential Beyaz: 668 TL

Diğer sitelerde yaklaşık 900 TL’ye satılan Razer DeathAdder Essential, Amazon’da 668 TL’ye düştü. Fiyat karşılaştırma sitelerindeki grafiklere göre son 6 ayın en düşük fiyatına indiği görülüyor.

Büyük mouse isteyenler için güzel seçim

Razer DeathAdder Essential her ne kadar eski bir model olsa da günümüzde geçerliliği koruyor. Özellikle büyük ve ele oturan mouse isteyenler için makul bir tercih olabilir. Ergonomik açıdan oldukça başarılı. Kullanılan sensörü ve 6.400 DPI desteğiyle birlikte FPS oyunlarında iyi performans alabilirsiniz. 668 TL’ye kaliteli ve uzun ömürlü bir tercih olacaktır.

Razer ürünlerinde dikkat çeken fiyatlar

