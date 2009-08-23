Razer'dan yeni oyuncu faresi ve fare altlığı; Naga ve Megasoma

Oyunculara yönelik bilgisayar çevre birimleri hazırlamak konusunda sektörün iddialı isimlerinden Razer, Almanya'da düzenlenen Gamescom 2009 etkinliğinde yeni oyuncu faresi ve fare altlığını da tanıttı. Firmanın özellikle MMO oyuncuları için hazurladığı 116 x 69 x 41.6 mm boyutlarındaki Naga oyuncu faresi, 5600 DPI çözünürlüğünde lazer faresi, 1ms erişim süresi, Zero-acoustic Ultraslick teflon ayakları ve 5 adet standart butona ek olarak sağ tarafına konumlandırılan 12 adet ek buton ile dikkat çekmeyi başarıyor. Kablolu tasarıma sahip olan farenin 80 Avro seviyesinden satışa sunulması bekleniyor.
Firmanın duyurusunu yaptığı Megasoma isimli fare altlığı ise 350 x 230 x 2 mm boyutlarında. İncelik, dayanıklılık, esneklik ve taşınabilirlik gibi kriterler ekseninde geliştirilen yeni fare altlığının yapımında hem lazer hem de optik fareler ile uyum için yarı saydam silikon kullanıldığı açıklandı. Razer'ın Megasoma fare altlığı 50 Avro'luk yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunuluyor.
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Wow Ve Aion u beraber oynuyorum 2 oyun icinde cok buyuk rahatlama ve gerek pvpde gerek pve de kullanmam gereken anlık skillere dusundugum gibi erisebiliyorum. Fps oyunlarında 1000 HZ lik hızı nişan alırken cok fark ediyor Daha once kullandıgım mouselardan cok daha iyi performans alıyorum Eger alıcaksanız yanına kesinlikle bir mousepad alın Cok daha iyi performans alırsınız ben Steelseries WoW the lick king editionla beraber kullanıyorum. Ayrıca bi ust modeli olan razer mamba ile arasındaki tek fark onun kablosuzda aynı performansı vermesi ve mambenın extra 12 tusu olmamasıdır . bide fiyat var tabi :D 180ytl e 300ytl
Neyse bu mauseyi alıp,kullanan varmı?Tuş takımı çok küçük gözüküyor.Büyük parmaklı biri sorun yaşar mı?
En önemli sorum ise mauseyi durmadan sağ tarafa doğru süreklersek tuş takımında parmağın istemsiz basmaları olur mu?Oynadığım mmorpg'nin pvpsi hızlı olmayı gerektirdiği için çok önemli bir olay.
Varsa aramızda kullanan bilgilendirirse memnun olurum.
-mause 80€ olunca 10€ luk mause pad yakışı kalırmı :D 50€ olcak tabi.