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Razer'dan yeni oyuncu faresi ve fare altlığı; Naga ve Megasoma

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
18,7b
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29
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Razer'dan yeni oyuncu faresi ve fare altlığı; Naga ve Megasoma
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Oyunculara yönelik bilgisayar çevre birimleri hazırlamak konusunda sektörün iddialı isimlerinden Razer, Almanya'da düzenlenen Gamescom 2009 etkinliğinde yeni oyuncu faresi ve fare altlığını da tanıttı. Firmanın özellikle MMO oyuncuları için hazurladığı 116 x 69 x 41.6 mm boyutlarındaki Naga oyuncu faresi, 5600 DPI çözünürlüğünde lazer faresi, 1ms erişim süresi, Zero-acoustic Ultraslick teflon ayakları ve 5 adet standart butona ek olarak sağ tarafına konumlandırılan 12 adet ek buton ile dikkat çekmeyi başarıyor. Kablolu tasarıma sahip olan farenin 80 Avro seviyesinden satışa sunulması bekleniyor.

Firmanın duyurusunu yaptığı Megasoma isimli fare altlığı ise 350 x 230 x 2 mm boyutlarında. İncelik, dayanıklılık, esneklik ve taşınabilirlik gibi kriterler ekseninde geliştirilen yeni fare altlığının yapımında hem lazer hem de optik fareler ile uyum için yarı saydam silikon kullanıldığı açıklandı. Razer'ın Megasoma fare altlığı 50 Avro'luk yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunuluyor.

Razer'dan yeni oyuncu faresi ve fare altlığı; Naga ve Megasoma
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Razer'dan yeni oyuncu faresi ve fare altlığı; Naga ve Megasoma
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ROBOTY 9 yıl
Forward ve backward tusları uzun parmaklılara gore biraz benim yetisiyor ama kız kardesim sorun yasıyor internette gezmek ana amacınızsa daha sade bi urun tercih edin veya windows modunda forward ve back ward tuslarını yan tuslardan dilediginize atıyabilirsiniz
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ROBOTY 9 yıl
:D ben 2-3 haftadır kullanıyorum 1900x1200 & 1680x1050 2 monitoru beraber kullanıyorum bu nedenle dpi beni cok rahart ettirdi cok guzel satarımı cok hos ve son derece rahat bir mouse ayrıca Wow,warhammer online gibi oyunlar icin addonları var dpi degeri x ve y olarak ayrı ayrı ayarlanabiliyor oyunlara gore profil olusturabiliosun butun tuslar kisisellestirilebiliyor macro kaydediyor firmware destegi var. Fakat yan paneldeki tusların Ledleri biraz mouse u ısıtıyor ve oyun oynarken 6 saatten sonra bu sıcaklı rahatsızlık verebiliyor Bunun icin Ledleri genelde ısınınca kapatıyorum 5 dk da soguyor .
Wow Ve Aion u beraber oynuyorum 2 oyun icinde cok buyuk rahatlama ve gerek pvpde gerek pve de kullanmam gereken anlık skillere dusundugum gibi erisebiliyorum. Fps oyunlarında 1000 HZ lik hızı nişan alırken cok fark ediyor Daha once kullandıgım mouselardan cok daha iyi performans alıyorum Eger alıcaksanız yanına kesinlikle bir mousepad alın Cok daha iyi performans alırsınız ben Steelseries WoW the lick king editionla beraber kullanıyorum. Ayrıca bi ust modeli olan razer mamba ile arasındaki tek fark onun kablosuzda aynı performansı vermesi ve mambenın extra 12 tusu olmamasıdır . bide fiyat var tabi :D 180ytl e 300ytl
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omeryasn 10 yıl
tuş takımı olmasa çok şekil duruyor
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EXCELANCEE28 9 yıl
Bir hortta benden gelsin.Mause tam mmoluk.Birkaç arkadaş,bu mause ile fps oynamayı düşünmüşler galiba.Onun içinde ne kadar tuştur,bu ne böyle telefon gibi yorumlar gelmiş.Şu an oynadığım mmorpg de kullanmam gereken tuş sayısı 13-15 arası.

Neyse bu mauseyi alıp,kullanan varmı?Tuş takımı çok küçük gözüküyor.Büyük parmaklı biri sorun yaşar mı?
En önemli sorum ise mauseyi durmadan sağ tarafa doğru süreklersek tuş takımında parmağın istemsiz basmaları olur mu?Oynadığım mmorpg'nin pvpsi hızlı olmayı gerektirdiği için çok önemli bir olay.
Varsa aramızda kullanan bilgilendirirse memnun olurum.
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c34 10 yıl
tamamen gereksiz
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Salvador_Limones 10 yıl
mouse da teknoloji bi yerden sonra duruyo tabi adamlar ne yapacaklarını şaşırdılar. ergonomi ve uzun ömürlü malzeme ve kayganlığa önem verseler böyle saçma şeyler yerine keşke.
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kolpaci 10 yıl
ben hala toplu mouse kullanıyorum teknoloji süper ilerliyor :)
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4L1 10 yıl
fps harici oyunlarda çok işe yarar
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ozancn 10 yıl
çok saçma bir mouse. o tuşlar ne öyle o tuşlar varkenoyun mu oynanır? nasıl tutacağız bu fareyi? 5600 dpi çok saçma oyuncu için en fazla 1200 bilemedin 1800 yeterlidir.
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Saintyunus 10 yıl
Yüksek dpi değerlerini verimli kullanabilmen mousepad inede bağlı oyüzden o pad o kadar pahalı ayrıca o tuşlarada 2 ayda alışırsın
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CoreXXX 10 yıl
mouse değil workstation mübarek:)) valla ben mousede yandaki tuşlardan rahatsızken buna 12 tane komuşlar bari altına kulaklık ve mic koysalarmış telefon ve mouse diye yuttururlardı
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acbold 10 yıl
güzel birşeye benziyor
-mause 80€ olunca 10€ luk mause pad yakışı kalırmı :D 50€ olcak tabi.
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