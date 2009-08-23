Razer'dan yeni oyuncu faresi ve fare altlığı; Naga ve Megasoma

Tam Boyutta Gör

Oyunculara yönelik bilgisayar çevre birimleri hazırlamak konusunda sektörün iddialı isimlerinden Razer, Almanya'da düzenlenen Gamescom 2009 etkinliğinde yeni oyuncu faresi ve fare altlığını da tanıttı. Firmanın özellikle MMO oyuncuları için hazurladığı 116 x 69 x 41.6 mm boyutlarındaki Naga oyuncu faresi, 5600 DPI çözünürlüğünde lazer faresi, 1ms erişim süresi, Zero-acoustic Ultraslick teflon ayakları ve 5 adet standart butona ek olarak sağ tarafına konumlandırılan 12 adet ek buton ile dikkat çekmeyi başarıyor. Kablolu tasarıma sahip olan farenin 80 Avro seviyesinden satışa sunulması bekleniyor.

Firmanın duyurusunu yaptığı Megasoma isimli fare altlığı ise 350 x 230 x 2 mm boyutlarında. İncelik, dayanıklılık, esneklik ve taşınabilirlik gibi kriterler ekseninde geliştirilen yeni fare altlığının yapımında hem lazer hem de optik fareler ile uyum için yarı saydam silikon kullanıldığı açıklandı. Razer'ın Megasoma fare altlığı 50 Avro'luk yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunuluyor.

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör