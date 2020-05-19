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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Realme Watch lansman sayfası açıldı: İşte Realme Watch özellikleri ve tasarımı

    İlk akıllı saatini piyasaya sürmeye hazırlanan Realme, saatin tasarımını ve özelliklerini internet sayfasından açıkladı. İşte Türkiye'de de satılması beklenen Realme Watch tasarımı ve özellikleri:
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    Cep Tel Aksesuarları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Realme Watch lansman sayfası açıldı: İşte Realme Watch özellikleri ve tasarımı

    25 Mayıs'ta düzenleyeceği etkinlikle ilk akıllı televizyonu Realme TV ve ilk akıllı saati Realme Watch'u duyuracak olan Realme, lansmanı bekleyemeden akıllı saatin tasarımını ve bazı özelliklerini, internet sayfasından paylaştı.

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    Realme Watch özellikleri ile neler sunuyor?

    Realme Watch, kayışları değiştirilebilir kare şeklinde bir kadran ile geliyor. Üzerinde 1.4 inç boyutunda dokunmatik ekrana ev sahipliği yapan kadran, çene kısmında Realme yazısının yer aldığı nispeten kalın sayılabilecek bir çerçeveye sahip. Realme Watch'un kendi fiyat segmentindeki en büyük ekranlı akıllı saat olduğunu belirten Realme, fiyat konusunda herhangi bir bilgi paylaşmadı. Ancak sızıntılar, saatin 5.000 Hindistan Rupisi (66$) civarında bir fiyat etiketi taşıyacağı yönünde. 

    Realme Watch lansman sayfası açıldı: İşte Realme Watch özellikleri ve tasarımı
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    Realme Band ve Realme Buds Air'da olduğu gibi Realme Link uygulaması aracılığıyla akıllı telefonlar ile eşleşecek olan saat, bu uygulama üzerinden özelleştirilebiliyor. Öyle ki Realme Link uygulamasından saat kadranındaki temalar değiştirilebilirken, diğer ayarlara ve ayrıntılı fitness verilerine de buradan erişebilmek mümkün. 

    Akıllı bildirimler, müzik kontrolü, kamera kontrolü ve çağrı yanıtlama özelliklerine sahip olan Realme Watch, sağlık tarafında ise gerçek zamanlı kalp atış hızı monitörü ve kandaki oksijen miktarını izlemek için de SpO2 monitörü bulunduruyor. Ayrıca 7/24 sağlık asistanı özelliğiyle de koşu, yürüyüş, futbol ve daha fazlasını içeren 14 spor modunu destekleyen bir aktivite izleyicisi olarak görev yapabiliyor.

    Realme Watch lansman sayfası açıldı: İşte Realme Watch özellikleri ve tasarımı
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    https://event.realme.com/in/realme-watch-intrigue/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    kemomando (Kemo Mando) 1 sa.
    Allah razı olsun. Tek seferde günlük troll dozajımı aldım.
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