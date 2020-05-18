iOS 13.5 için geri sayım başladı: İşte tüm yenilikler

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Yaklaşık bir aydır beta sürecinde olan iOS 13.5 güncellemesinin Golden Master (GM) sürümü, geliştiriciler için yayınlandı. Halka açık final sürümden hemen önce yayınlanan ve final sürümüyle aynı yapı numarasını taşıyan güncelleme, nihai sürümden farksız. Bu da iOS 13.5 güncellemesinin, yakın zamanda herkes için yayınlanacağı anlamına geliyor.

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iOS 13.5 güncellemesi ile gelecek yeni özellikler

Peki iOS 13.5 ile iPhone kullanıcılarını neler bekliyor? İşte iOS 13.5 ile gelecek 5 yeni özellik:

1. COVID-19 maruz kalma bildirimleri API'si aktif edilecek

Halk sağlığı yetkilileri için COVID-19 maruz kalma bildirimleri API'si yayınlandı. Bu özelliğinin aktif edilmesi ve COVID-19 maruz kalma API'sının kullanıldığı bir sağlık uygulamasının yüklü olması halinde, Bluetooth LE teknolojisiyle birlikte birbirlerinin Bluetooth menziline giren telefonlar, haberleşmeye başlıyor ve bu etkileşimi anonim olarak kayıt altına alıyor. Daha sonra şayet bu kişilerden biri COVID-19'a yakalanırsa, enfekte olan kişinin telefonunda kaydedilen anahtarlar sunucuya yükleniyor ve bu kişinin temasta bulunduğu herkese bilgilendirme mesajı gönderiliyor.

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2. Yüzünüzde bir maske varsa iPhone bunu algılayacak ve Face ID'yi atlayarak şifre ile kilit açmayı kolaylaştıracak

COVID-19 pandemisi sebebiyle sık sık maske taktığımız bu günlerde, birçok kullanıcı Face ID güvenlik doğrulaması ile iPhone'larının kildini açmakta zorlanıyor. Zira maske kullanımı, Face ID'nin kullanıcıların yüzünü algılamasını engelliyor.

Bu durumun farkında olan Apple; iOS 13.5 güncellemesiyle birlikte Face ID'nin yüzünüzü algılamaması durumunda, kullanıcıların ana ekran çubuğunu yukarı kaydırarak hızlı bir şekilde şifre ekranına ulaşmasını sağlayacak.

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3. FaceTime görüşmelerinde otomatik yüz yakınlaştırma kapatılabilecek

iOS 13.5 güncellemesiyle gelecek olan diğer bir yenilik ise FaceTime görüşmelerindeki otomatik yüz yakınlaştırma özelliğinin kullanıcı insiyatifine bırakılması olacak.

32 kişiye kadar görüntülü görüşme yapılabilen FaceTime'da, her katılımcı karolar içerisine konumlandırılıyor. Çok katılımlı bir görüşme düzenlendiğinde ekranda görünen karolar dinamik olarak değişirken, konuşan kişinin görüntüsü ise büyük bir şekilde ekranda gösteriliyor.

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iOS 13.5 güncellemesiyle birlikte, kullanıcılar isterse bu özelliği kapatabilecek. Yakın zamanda çıkması beklenen güncelleme ile Ayarlar > FaceTime > Konuşma seçeneğini kapatarak statik bir arayüze geçiş yapılabilecek. Böylelikle ekrandaki kişilerin görüntüsü büyüyüp küçülmek yerine, herkes aynı büyüklükte bir karo içerisinde gösterilecek.

4. Acil servisler aranıldığında, kişinin tıbbi kimliği otomatik olarak paylaşılabilecek

iOS 13.5 güncellemesiyle birlikte, 112 gibi acil telefon numaraları arandığında, kullanıcının tıbbi kimlik bilgilerini acil durum görevlisiyle otomatik olarak paylaşabilmesine izin veren yeni bir seçenek ekleniyor. Bu özellik şimdilik ABD ile sınırlı olacak.

5. Apple Müzik'deki şarkılar, Instagram hikayelerinde paylaşılabilecek

Apple Müzik uygulamasında bir şarkıyı paylaşmak için artık Instagram hikayeleri seçeneği de bulunacak. Böylelikle Apple Müzik kullanıcıları, sevdikleri şarkıları, tıpkı Spotify'da olduğu gibi Instagram hesaplarından hikaye olarak paylaşabilecek.

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Şarkılar Instagram hikayelerinde paylaşılırken Spotify'dan farklı olarak, hareketli arka planlar ile gösterilecek.

iOS 13.5 güncellemesi ile iPhone çökerten mesaj sorunu çözülüyor

iOS 13.5 yeni özelliklerin yanı sıra, çeşitli hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri de içeriyor. Bunlar:

Yeni güncellemeyle birlikte, iPhone'ların çökmesine neden olan karakter uyumsuzluğu sorunu gideriliyor.

Yüksek miktarda bellek tüketen e-postalar gönderilmesiyle bir iOS aygıtının uzaktan kontrol edilmesine neden olan Mail uygulamasındaki bir güvenlik sorunu çözülüyor.

Bazı web sitelerinden video oynatıldığında, karşılaşılan siyah ekran sorunu çözülüyor.

iOS 13.5 ne zaman çıkacak?

iOS 13.5 güncellemesinin 20 Mayıs Çarşamba günü yayınlanacağı tahmin ediliyor. Türkiye saatiyle saat 20.00'da yayınlanması beklenen güncelleme çıktığında, içeriğimiz güncellenecektir.

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