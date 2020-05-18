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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS 13.5 için geri sayım başladı: İşte tüm yenilikler

    iOS 13.5 güncellemesi için geliştirilme süreci sona erdi ve güncellemenin yayınlanması için geri sayım başladı. İşte iOS 13.5 için sızdırılan çıkış tarihi ve güncelleme ile gelecek tüm yenilikler:
    1
    4 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
    2,5b
    32
    19
    iPhone
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    iOS 13.5 için geri sayım başladı: İşte tüm yenilikler
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    Yaklaşık bir aydır beta sürecinde olan iOS 13.5 güncellemesinin Golden Master (GM) sürümü, geliştiriciler için yayınlandı. Halka açık final sürümden hemen önce yayınlanan ve final sürümüyle aynı yapı numarasını taşıyan güncelleme, nihai sürümden farksız. Bu da iOS 13.5 güncellemesinin, yakın zamanda herkes için yayınlanacağı anlamına geliyor.

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    iOS 13.5 güncellemesi ile gelecek yeni özellikler

    Peki iOS 13.5 ile iPhone kullanıcılarını neler bekliyor? İşte iOS 13.5 ile gelecek 5 yeni özellik:

    1. COVID-19 maruz kalma bildirimleri API'si aktif edilecek

    Halk sağlığı yetkilileri için COVID-19 maruz kalma bildirimleri API'si yayınlandı. Bu özelliğinin aktif edilmesi ve COVID-19 maruz kalma API'sının kullanıldığı bir sağlık uygulamasının yüklü olması halinde, Bluetooth LE teknolojisiyle birlikte birbirlerinin Bluetooth menziline giren telefonlar, haberleşmeye başlıyor ve bu etkileşimi anonim olarak kayıt altına alıyor. Daha sonra şayet bu kişilerden biri COVID-19'a yakalanırsa, enfekte olan kişinin telefonunda kaydedilen anahtarlar sunucuya yükleniyor ve bu kişinin temasta bulunduğu herkese bilgilendirme mesajı gönderiliyor.

    iOS 13.5 için geri sayım başladı: İşte tüm yenilikler
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    2. Yüzünüzde bir maske varsa iPhone bunu algılayacak ve Face ID'yi atlayarak şifre ile kilit açmayı kolaylaştıracak

    COVID-19 pandemisi sebebiyle sık sık maske taktığımız bu günlerde, birçok kullanıcı Face ID güvenlik doğrulaması ile iPhone'larının kildini açmakta zorlanıyor. Zira maske kullanımı, Face ID'nin kullanıcıların yüzünü algılamasını engelliyor.

    Bu durumun farkında olan Apple; iOS 13.5 güncellemesiyle birlikte Face ID'nin yüzünüzü algılamaması durumunda, kullanıcıların ana ekran çubuğunu yukarı kaydırarak hızlı bir şekilde şifre ekranına ulaşmasını sağlayacak.  

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    3. FaceTime görüşmelerinde otomatik yüz yakınlaştırma kapatılabilecek

    iOS 13.5 güncellemesiyle gelecek olan diğer bir yenilik ise FaceTime görüşmelerindeki otomatik yüz yakınlaştırma özelliğinin kullanıcı insiyatifine bırakılması olacak.

    32 kişiye kadar görüntülü görüşme yapılabilen FaceTime'da, her katılımcı karolar içerisine konumlandırılıyor. Çok katılımlı bir görüşme düzenlendiğinde ekranda görünen karolar dinamik olarak değişirken, konuşan kişinin görüntüsü ise büyük bir şekilde ekranda gösteriliyor.

    iOS 13.5 için geri sayım başladı: İşte tüm yenilikler
    Tam Boyutta Gör

    iOS 13.5 güncellemesiyle birlikte, kullanıcılar isterse bu özelliği kapatabilecek. Yakın zamanda çıkması beklenen güncelleme ile Ayarlar > FaceTime > Konuşma seçeneğini kapatarak statik bir arayüze geçiş yapılabilecek. Böylelikle ekrandaki kişilerin görüntüsü büyüyüp küçülmek yerine, herkes aynı büyüklükte bir karo içerisinde gösterilecek. 

    4. Acil servisler aranıldığında, kişinin tıbbi kimliği otomatik olarak paylaşılabilecek

    iOS 13.5 güncellemesiyle birlikte, 112 gibi acil telefon numaraları arandığında, kullanıcının tıbbi kimlik bilgilerini acil durum görevlisiyle otomatik olarak paylaşabilmesine izin veren yeni bir seçenek ekleniyor. Bu özellik şimdilik ABD ile sınırlı olacak. 

    5. Apple Müzik'deki şarkılar, Instagram hikayelerinde paylaşılabilecek

    Apple Müzik uygulamasında bir şarkıyı paylaşmak için artık Instagram hikayeleri seçeneği de bulunacak. Böylelikle Apple Müzik kullanıcıları, sevdikleri şarkıları, tıpkı Spotify'da olduğu gibi Instagram hesaplarından hikaye olarak paylaşabilecek. 

    iOS 13.5 için geri sayım başladı: İşte tüm yenilikler
    Tam Boyutta Gör

    Şarkılar Instagram hikayelerinde paylaşılırken Spotify'dan farklı olarak, hareketli arka planlar ile gösterilecek.

    iOS 13.5 güncellemesi ile iPhone çökerten mesaj sorunu çözülüyor

    iOS 13.5 yeni özelliklerin yanı sıra, çeşitli hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri de içeriyor. Bunlar:

    • Yeni güncellemeyle birlikte, iPhone'ların çökmesine neden olan karakter uyumsuzluğu sorunu gideriliyor.
    • Yüksek miktarda bellek tüketen e-postalar gönderilmesiyle bir iOS aygıtının uzaktan kontrol edilmesine neden olan Mail uygulamasındaki bir güvenlik sorunu çözülüyor. 
    • Bazı web sitelerinden video oynatıldığında, karşılaşılan siyah ekran sorunu çözülüyor.

    iOS 13.5 ne zaman çıkacak?

    iOS 13.5 güncellemesinin 20 Mayıs Çarşamba günü yayınlanacağı tahmin ediliyor. Türkiye saatiyle saat 20.00'da yayınlanması beklenen güncelleme çıktığında, içeriğimiz güncellenecektir. 



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    Six Feet Under. 3 sa. en beğenilen
    Yaparsa Apple yapar, Androidciler de öyle izler
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ray Kurzweil 7 dk.
    iOS 13 tarihin en kötü iOS sürümlerinden biri.
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    seyhmus21 (seyhmus arkan) 1 sa.
    Telefon iPhone X pil sağlığı %86 iOS 13 yüklü günde 2 defa şarj ediyorum bol bol PUBG oynuyorum o ilk aldığımız zamanki batarya performansından çok uzak
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    kryptox 1 sa.
    Ne büyük yenilikler hemen yükleyim ya çıkınca

    Şovu bıraksınlar da şu 12.4 teki performansı versinler ayrıca pil tüketimi ve cihazların ısınmasını da halletsinler bi zahmet.(Fan boylar gelmeden iphone 7-ip11 xs max ve 6s var evim de hepsi 12 ye göre yanıyor(ip11 ilk ios 13 sürümlerine göre ) Covid bildirmi gelse nolur gelmese nolur maske ve sosyal mesafe ya uymayan zaten kapıyor . Artık sanıyorum son sürüm bu 13 te bi rayına oturtulursa daha bir daha güncelleyeni ..
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    esmerbuyucu (E. B.) 2 sa.
    En yararlı özellik Apple Music'in Instagram hikayelerinde paylaşılması olmuş. iOS 14 betasını beklerim büyük ihtimal, ilgimi çekerse onu yüklerim.
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    Six Feet Under. 3 sa. en beğenilen
    Yaparsa Apple yapar, Androidciler de öyle izler
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    Peerless (KeReM ) 4 sa.
    Covid api’si muhteşem düşünülmüş bir detay ama bizim gibi ülkelerde insanlar ne kadar kullanılır şüpheliyim. Sosyal bilincin yerleştiği Kore, Japonya gibi ülkelerde çok faydalı olacaktır.
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    fitamino (Olgun Portakal) 4 sa.
    6s var kursak teli cope atacak kivama geliriz heralde.
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    Kahya Yahya 3 sa. fitamino
    6s ve ios 13 ikilisinde en ufak bir sorun yok stabilite konusunda.
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    kaan4554 (kaan yıldız) 4 sa.
    Şuan kurulum yapıyorum GM sürüm olarak Beta'da, bakalım nasıl olmuş.
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    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 4 sa.
    Covidle işiniz yoksa kurmayın bluetooth'u sürekli açık bırakacak anlaşılan. Şarja etkisi olur.
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    antoffensive (Anıl Burak Karadede) 4 sa. dr20mouse
    Özelliğin aktif edilmesi, kullanıcı inisiyatifine bırakılmış durumda. Covid-19 maruz kalma bildirimi kapalı olduğu sürece Bluetooth’un sürekli açık olması gibi bir durum söz konusu olmayacaktır.
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