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    Realme Watch S2, ChatGPT desteğiyle geliyor

    Realme, 13 Pro serisiyle birlikte yeni akıllı saati Realme Watch S2'yi tanıtacağı etkinliği duyurdu. Realme Watch S2, ChatGPT desteğiyle geliyor.                
    realme watch s2 tanıtım tarihi & tasarımı & özellikleri Tam Boyutta Gör
    Realme, Realme 13 Pro serisini 30 Temmuz’da Hindistan’da düzenlenecek bir etkinlikte tanıtacağını duyurdu. Aynı etkinlikte Realme Watch S2 akıllı saat modeli de tanıtılacak. Marka, iki yıllık aranın ardından giyilebilir cihaz serisine yeni bir ürün ekleyecek. Peki, Realme’nin yeni akıllı saati hakkında neler biliyoruz?

    Realme Watch S2, 30 Temmuz'da tanıtılacak

    Realme Watch S2 akıllı saat Tam Boyutta Gör
    Realme Watch S2, ChatGPT ile desteklenen yapay zeka ses asistanıyla gelecek. Saatin çerçevesi Realme 13 Pro serisinin altın rengiyle eşleşecek gibi görünüyor. Sağda menülerde gezinme ve diğer işlevler için kullanılması muhtemel iki düğme görülüyor. Marka, saatin özelliklerine ilişkin olarak yapay zeka dışında tek şarjla 20 güne kadar kullanım sunacağını ve IP68 sertifikasına sahip olacağını paylaştı.

    Watch S2, geçen ay “RMW2401” model numarasıyla FCC veritabanında ortaya çıkmıştı. Digital crown ve metal bağlantı kayışına sahip olacağını, 5W şarjı destekleyen 380 mAh bataryadan güç alacağını öğrenmiştik.

    Hatırlatma açısından, Realme Watch S, 360x360 çözünürlük sağlayan 1.3 inç LCD ekran ve alüminyum gövdeye sahip. Kayışlar değiştirilebiliyor. Saat, 20 güne kadar kullanım sağlayan 390 mAh bataryadan güç alıyor. GPS bağlantısı yok, Bluetooth 5.0’ı destekliyor. Android ve iOS cihazlarla uyumlu olan akıllı saat, birden fazla spor modu, indirilebilir saat yüzleri, arama ve mesaj bildirimleri, telefon bulma, uzaktan kamera kontrolü, kalp atış hızı ve kan oksijen takibi ile geliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 6 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 6 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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