Realme Watch S2, ChatGPT desteğiyle geliyor

Tam Boyutta Gör Realme, Realme 13 Pro serisini 30 Temmuz’da Hindistan’da düzenlenecek bir etkinlikte tanıtacağını duyurdu. Aynı etkinlikte Realme Watch S2 akıllı saat modeli de tanıtılacak. Marka, iki yıllık aranın ardından giyilebilir cihaz serisine yeni bir ürün ekleyecek. Peki, Realme’nin yeni akıllı saati hakkında neler biliyoruz?

Realme 13 Pro serisi lansman tarihi sızdırıldı 1 gün önce eklendi

Realme Watch S2, 30 Temmuz'da tanıtılacak

Tam Boyutta Gör Realme Watch S2, ChatGPT ile desteklenen yapay zeka ses asistanıyla gelecek. Saatin çerçevesi Realme 13 Pro serisinin altın rengiyle eşleşecek gibi görünüyor. Sağda menülerde gezinme ve diğer işlevler için kullanılması muhtemel iki düğme görülüyor. Marka, saatin özelliklerine ilişkin olarak yapay zeka dışında tek şarjla 20 güne kadar kullanım sunacağını ve IP68 sertifikasına sahip olacağını paylaştı.

Watch S2, geçen ay “RMW2401” model numarasıyla FCC veritabanında ortaya çıkmıştı. Digital crown ve metal bağlantı kayışına sahip olacağını, 5W şarjı destekleyen 380 mAh bataryadan güç alacağını öğrenmiştik.

Hatırlatma açısından, Realme Watch S, 360x360 çözünürlük sağlayan 1.3 inç LCD ekran ve alüminyum gövdeye sahip. Kayışlar değiştirilebiliyor. Saat, 20 güne kadar kullanım sağlayan 390 mAh bataryadan güç alıyor. GPS bağlantısı yok, Bluetooth 5.0’ı destekliyor. Android ve iOS cihazlarla uyumlu olan akıllı saat, birden fazla spor modu, indirilebilir saat yüzleri, arama ve mesaj bildirimleri, telefon bulma, uzaktan kamera kontrolü, kalp atış hızı ve kan oksijen takibi ile geliyor.

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