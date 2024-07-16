Realme Watch S2, ChatGPT desteğiyle geliyor

Realme Watch S2, 30 Temmuz'da tanıtılacak
Watch S2, geçen ay “RMW2401” model numarasıyla FCC veritabanında ortaya çıkmıştı. Digital crown ve metal bağlantı kayışına sahip olacağını, 5W şarjı destekleyen 380 mAh bataryadan güç alacağını öğrenmiştik.
Hatırlatma açısından, Realme Watch S, 360x360 çözünürlük sağlayan 1.3 inç LCD ekran ve alüminyum gövdeye sahip. Kayışlar değiştirilebiliyor. Saat, 20 güne kadar kullanım sağlayan 390 mAh bataryadan güç alıyor. GPS bağlantısı yok, Bluetooth 5.0’ı destekliyor. Android ve iOS cihazlarla uyumlu olan akıllı saat, birden fazla spor modu, indirilebilir saat yüzleri, arama ve mesaj bildirimleri, telefon bulma, uzaktan kamera kontrolü, kalp atış hızı ve kan oksijen takibi ile geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.