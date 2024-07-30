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    ChatGPT destekli akıllı saat Realme Watch S2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Realme, 13 Pro serisiyle birlikte uygun fiyatlı akıllı saatini tanıttı. Realme Watch S2, ChatGPT destekli akıllı asistan, 20 güne kadar pil ömrü, Bluetooth arama özelliğiyle öne çıkıyor.
    realme watch s2 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Realme, dört yıl sonra Realme Watch S akıllı saatinin yeni modelini tanıttı. Realme Watch S2, AMOLED ekran, yapay zeka destekli kişisel asistan, sağlık takibi, otomatik aktivite algılama, 20 gün pil ömrü, Bluetooth arama ve müzik kontrolüyle geliyor.

    Realme Watch S2 neler sunuyor?

    Realme Watch S2 özellikleri nasıl Tam Boyutta Gör
    Realme Watch S2, 1.43 inç AMOLED ekrana sahip. Ekran, 466x466 piksel çözünürlük, 600 nit tepe parlaklık, her zaman açık ekran (AOD) modunu destekliyor. Saat, yuvarlak kadran tasarımı ve paslanmaz çelik gövdeyle geliyor.

    Super AI Engine, yapay zeka kişisel asistan, metinden görüntüye, özelleştirilebilir saat kadranları (dinamik, sabit, AOD ve kendin yap saat yüzleri dahil olmak üzere 150 kadran) getiriyor. Realme Watch S2, kalp atış hızı, kandaki oksijen, uyku ve döngü takibi gibi kapsamlı sağlık izleme özelliklerine sahip. Koşu, yürüyüş ve yüzme dahil olmak üzere 110 spor modunu destekliyor. Saat, ayrıca telefondan takip edilebilen çeşitli spor aktiviteleri için otomatik aktivite algılama özelliği sunuyor. Saat, 5 metre derinliğe kadar suya dayanıklı. Bluetooth arama, müzik kontrolü ve mesaj yanıtlama özellikleri mevcut.

    Pil açısından, Realme Watch S2 modeli tam şarjla 20 güne kadar dayanabiliyor. Standart modda 14 gün, bekleme modunda 38 güne kadar kullanım sunuyor. AOD modu etkinleştirildiğinde pil süresi 5 güne kadar düşüyor.

    Realme Watch S2 fiyatı

    Realme Watch S2, farklı renk ve kayış seçenekleriyle geliyor. Silikon kayışlı siyah ve gümüş modelin fiyatı 59 dolar. Çelik kayışlı gri modelin fiyatı da 63 dolar.

    Realme Watch S2 özellikleri

    realme watch s2 akıllı saat teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 1.43 inç, 600 nit, 326ppi, AMOLED
    • Pil: 380 mAh, 20 güne kadar kullanım
    • Depolama: 4 GB
    • Sağlık takibi: Kalp atış hızı, kandaki oksijen, 24 saat uyku, döngü ve günlük aktiviteler
    • Tasarım: Dairesel kadran, metal kasa ve kayış, iki yan düğme
    • Diğer: ChatGPT destekli asistan, Bluetooth arama, 110+ spor modu
    • Boyut ve ağırlık: 4.65 x 4.65 x 1.1cm, 41 g
    • Renkler: Siyah, gümüş, gri
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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