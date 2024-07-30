ChatGPT destekli akıllı saat Realme Watch S2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Tam Boyutta Gör Realme, dört yıl sonra Realme Watch S akıllı saatinin yeni modelini tanıttı. Realme Watch S2, AMOLED ekran, yapay zeka destekli kişisel asistan, sağlık takibi, otomatik aktivite algılama, 20 gün pil ömrü, Bluetooth arama ve müzik kontrolüyle geliyor.

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Realme Watch S2 neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Realme Watch S2, 1.43 inç AMOLED ekrana sahip. Ekran, 466x466 piksel çözünürlük, 600 nit tepe parlaklık, her zaman açık ekran (AOD) modunu destekliyor. Saat, yuvarlak kadran tasarımı ve paslanmaz çelik gövdeyle geliyor.

Super AI Engine, yapay zeka kişisel asistan, metinden görüntüye, özelleştirilebilir saat kadranları (dinamik, sabit, AOD ve kendin yap saat yüzleri dahil olmak üzere 150 kadran) getiriyor. Realme Watch S2, kalp atış hızı, kandaki oksijen, uyku ve döngü takibi gibi kapsamlı sağlık izleme özelliklerine sahip. Koşu, yürüyüş ve yüzme dahil olmak üzere 110 spor modunu destekliyor. Saat, ayrıca telefondan takip edilebilen çeşitli spor aktiviteleri için otomatik aktivite algılama özelliği sunuyor. Saat, 5 metre derinliğe kadar suya dayanıklı. Bluetooth arama, müzik kontrolü ve mesaj yanıtlama özellikleri mevcut.

Pil açısından, Realme Watch S2 modeli tam şarjla 20 güne kadar dayanabiliyor. Standart modda 14 gün, bekleme modunda 38 güne kadar kullanım sunuyor. AOD modu etkinleştirildiğinde pil süresi 5 güne kadar düşüyor.

Realme Watch S2 fiyatı

Realme Watch S2, farklı renk ve kayış seçenekleriyle geliyor. Silikon kayışlı siyah ve gümüş modelin fiyatı 59 dolar. Çelik kayışlı gri modelin fiyatı da 63 dolar.

Realme Watch S2 özellikleri

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Ekran : 1.43 inç, 600 nit, 326ppi, AMOLED

: 1.43 inç, 600 nit, 326ppi, AMOLED Pil : 380 mAh, 20 güne kadar kullanım

: 380 mAh, 20 güne kadar kullanım Depolama : 4 GB

: 4 GB Sağlık takibi : Kalp atış hızı, kandaki oksijen, 24 saat uyku, döngü ve günlük aktiviteler

: Kalp atış hızı, kandaki oksijen, 24 saat uyku, döngü ve günlük aktiviteler Tasarım : Dairesel kadran, metal kasa ve kayış, iki yan düğme

: Dairesel kadran, metal kasa ve kayış, iki yan düğme Diğer : ChatGPT destekli asistan, Bluetooth arama, 110+ spor modu

: ChatGPT destekli asistan, Bluetooth arama, 110+ spor modu Boyut ve ağırlık : 4.65 x 4.65 x 1.1cm, 41 g

: 4.65 x 4.65 x 1.1cm, 41 g Renkler: Siyah, gümüş, gri

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Realme Watch S2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı