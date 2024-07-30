ChatGPT destekli akıllı saat Realme Watch S2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Realme Watch S2 neler sunuyor?
Super AI Engine, yapay zeka kişisel asistan, metinden görüntüye, özelleştirilebilir saat kadranları (dinamik, sabit, AOD ve kendin yap saat yüzleri dahil olmak üzere 150 kadran) getiriyor. Realme Watch S2, kalp atış hızı, kandaki oksijen, uyku ve döngü takibi gibi kapsamlı sağlık izleme özelliklerine sahip. Koşu, yürüyüş ve yüzme dahil olmak üzere 110 spor modunu destekliyor. Saat, ayrıca telefondan takip edilebilen çeşitli spor aktiviteleri için otomatik aktivite algılama özelliği sunuyor. Saat, 5 metre derinliğe kadar suya dayanıklı. Bluetooth arama, müzik kontrolü ve mesaj yanıtlama özellikleri mevcut.
Pil açısından, Realme Watch S2 modeli tam şarjla 20 güne kadar dayanabiliyor. Standart modda 14 gün, bekleme modunda 38 güne kadar kullanım sunuyor. AOD modu etkinleştirildiğinde pil süresi 5 güne kadar düşüyor.
Realme Watch S2 fiyatı
Realme Watch S2, farklı renk ve kayış seçenekleriyle geliyor. Silikon kayışlı siyah ve gümüş modelin fiyatı 59 dolar. Çelik kayışlı gri modelin fiyatı da 63 dolar.
Realme Watch S2 özellikleri
- Ekran: 1.43 inç, 600 nit, 326ppi, AMOLED
- Pil: 380 mAh, 20 güne kadar kullanım
- Depolama: 4 GB
- Sağlık takibi: Kalp atış hızı, kandaki oksijen, 24 saat uyku, döngü ve günlük aktiviteler
- Tasarım: Dairesel kadran, metal kasa ve kayış, iki yan düğme
- Diğer: ChatGPT destekli asistan, Bluetooth arama, 110+ spor modu
- Boyut ve ağırlık: 4.65 x 4.65 x 1.1cm, 41 g
- Renkler: Siyah, gümüş, gri
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.