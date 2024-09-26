Redmi Note 14 5G tanıtıldı: Tam bir fiyat performans telefonu

Redmi Note 14 5G, FHD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç OLED ekranla geliyor. Ekranın en yüksek parlaklık seviyesi selefine göre arttırılarak 2100 nite çıkarılmış. Gorilla Glass 5 ile korunan ekranın altına ayrıca bir parmak izi okuyucu eklenmiş.
Çift kamera kurulumuna sahip olan Redmi Note 14 5G'nin ana kamerası OIS destekli 50MP Sony LYT-600 sensörünü kullanıyor. Selefi Note 13 5G'nin 108 MP ana kamerasına göre daha düşük çözünürlükte bir sensör tercih edilmiş. Bu ana kameraya 2 MP'lik ikinci bir sensör eşlik ediyor. Ön tarafta ise 16 MP'lik selfie kamerası yer alıyor.
Performans tarafında Redmi Note 14 5G, Mediatek'in Dimensity 7050 Ultra çipsetiyle selefine göre önemli ilerleme kaydediyor. Bu çipsete, 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB depolama alanı eşlik ediyor. Telefonda ayrıca 45 W hızlı şarj destekli 5110 mAh batarya yer alıyor. Yazılım tarafında ise HyperOS tabanlı Android 14 ile birlikte geliyor.
Redmi Note 14 5G özellikleri
- Ekran: 6.67 inç, 2400×1080, 120Hz, 2100 nit, AMOLED
- İşlemci: MediaTek Dimensity 7025 Ultra
- Bellek: 6 GB, 8GB, 12GB RAM
- Depolama: 128GB, 256GB
- Arka kamera: 50MP ana kamera + 2MP makro kamera
- Ön kamera: 16MP
- Batarya: 5110 mAh, 45W
- Yazılım: Android 14, HyperOS, IP64 sertifikası
- Bağlantı ve diğer: Bluetooth 5.4, WiFi 6
- Boyut ve ağırlık: 161.1 x 75 x 7.99mm, 190 g
Redmi Note 14 5G fiyatı
Dört farklı RAM ve depolama seçeneğine sahip olan Redmi Note 14 5G'nin Çin'deki fiyatları şöyle:
- 6+128 GB: 156 dolar
- 8+128 GB: 171 dolar
- 8+256 GB: 200 dolar
- 12+256GB: 228 dolar
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu