Redmi Note 14 5G tanıtıldı: Tam bir fiyat performans telefonu

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Tam Boyutta Gör Xiaomi bugün Çin'de Redmi Note 14 serisini tanıttı. Serinin giriş modeli olan Redmi Note 14 5G neler sunuyor hep birlikte bakalım.

Redmi Note 14 5G, FHD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç OLED ekranla geliyor. Ekranın en yüksek parlaklık seviyesi selefine göre arttırılarak 2100 nite çıkarılmış. Gorilla Glass 5 ile korunan ekranın altına ayrıca bir parmak izi okuyucu eklenmiş.

Çift kamera kurulumuna sahip olan Redmi Note 14 5G'nin ana kamerası OIS destekli 50MP Sony LYT-600 sensörünü kullanıyor. Selefi Note 13 5G'nin 108 MP ana kamerasına göre daha düşük çözünürlükte bir sensör tercih edilmiş. Bu ana kameraya 2 MP'lik ikinci bir sensör eşlik ediyor. Ön tarafta ise 16 MP'lik selfie kamerası yer alıyor.

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Performans tarafında Redmi Note 14 5G, Mediatek'in Dimensity 7050 Ultra çipsetiyle selefine göre önemli ilerleme kaydediyor. Bu çipsete, 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB depolama alanı eşlik ediyor. Telefonda ayrıca 45 W hızlı şarj destekli 5110 mAh batarya yer alıyor. Yazılım tarafında ise HyperOS tabanlı Android 14 ile birlikte geliyor.

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Redmi Note 14 5G özellikleri

Ekran : 6.67 inç, 2400×1080, 120Hz, 2100 nit, AMOLED

: 6.67 inç, 2400×1080, 120Hz, 2100 nit, AMOLED İşlemci : MediaTek Dimensity 7025 Ultra

: MediaTek Dimensity 7025 Ultra Bellek : 6 GB, 8GB, 12GB RAM

: 6 GB, 8GB, 12GB RAM Depolama : 128GB, 256GB

: 128GB, 256GB Arka kamera : 50MP ana kamera + 2MP makro kamera

: 50MP ana kamera + 2MP makro kamera Ön kamera : 16MP

: 16MP Batarya : 5110 mAh, 45W

: 5110 mAh, 45W Yazılım : Android 14, HyperOS, IP64 sertifikası

: Android 14, HyperOS, IP64 sertifikası Bağlantı ve diğer : Bluetooth 5.4, WiFi 6

: Bluetooth 5.4, WiFi 6 Boyut ve ağırlık: 161.1 x 75 x 7.99mm, 190 g

Redmi Note 14 5G fiyatı

Dört farklı RAM ve depolama seçeneğine sahip olan Redmi Note 14 5G'nin Çin'deki fiyatları şöyle:

6+128 GB: 156 dolar

8+128 GB: 171 dolar

8+256 GB: 200 dolar

12+256GB: 228 dolar

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Redmi Note 14 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı