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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple'ın yeni hizmeti, kullanıcıların Android platformuna geçişini kolaylaştırıyor

    Apple'ın sunduğu yeni hizmet ile birlikte, kullanıcılar iCloud bulut depolama alanlarında bulunan fotoğraf ve video gibi içerikleri diğer platformlara kolayca taşıyabilecekler.
    04 Mart 2021, 12:30 (Güncellendi, 4 gün)
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    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Apple'ın yeni hizmeti, kullanıcıların Android platformuna geçişini kolaylaştırıyor
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    Apple'ın ekosistemi son derece kapalı bir platform olarak bilinir, ancak durum değişmeye başladı gibi. Şirketin yeni hizmeti, fotoğrafları ve videoları iCloud bulut depolama alanından Google Fotoğraflar hesabınıza kolayca aktarmanıza olanak tanıyor.

    Böylece, iOS cihaz sahipleri sorunsuz bir şekilde Android'e "geçme" veya başka bir ekosistemde içeriklerinin bir yedek kopyasını oluşturma fırsatına sahip olacaklar. Aktarımı yapmak için, kullanıcının Apple Kimliği ayarlarında iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirmesi ve Google hesabı deposunda yeterli boş alana sahip olması gerekir.

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    Dosyalar üç ile yedi günde taşınıyor

    Apple, içerik aktarılırken gizliliği korumak için, talebin gerçekten kullanıcı tarafından yapıldığını doğrulamayı taahhüt ediyor. Bu nedenle fotoğraf ve videoların “taşınması” sürecinin üç ila yedi gün sürebileceği belirtilmiş.

    Apple'ın yeni hizmeti, kullanıcıların Android platformuna geçişini kolaylaştırıyor
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    Apple web sitesinde bu taşınma işlemi sırasında yapılamayacak işlemlerle ilgili de bilgiler verilmiş. İstisnalar listesi, akıllı albümler, canlı fotoğraflar, bazı meta veriler ve RAW görüntülerin yanı sıra özel depolama dışında bulunan tüm içeriği içeriyor. Aktarımdan sonra, resimlerin ve videoların orijinalleri iCloud'da kalacağını ve bu dosyaların Google'ın bulut hizmetindeki adlarının "Kopya" ile başlayacağını da belirtelim.

    Hizmetin başlangıçta Avustralya, Kanada, AB, İzlanda, Lihtenştayn, Yeni Zelanda, Norveç, İsviçre, İngiltere ve ABD'deki kullanıcılara sunulduğunu belirtelim. Önümüzdeki dönemde diğer ülkelere de açılması bekleniyor.



    https://support.apple.com/en-us/HT208514
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    MetalWave (serdar günaydın) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    hahha parası çokcular üzüldü, beyefendiler çok özel ya. onların cihazları diğerleri ile bağlantı kuramamalı, hiç bir alış verişi olmamalı. bence bu arkadaşların tedavi olması gerekir.
    hahha parası çokcular üzüldü, beyefendiler çok özel ya. onların cihazları diğerleri ile bağlantı kuramamalı, hiç bir alış verişi olmamalı. bence bu arkadaşların...
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    Yanıtla +15
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    igetsky 4 gün ( Mesaj Silindi ) esmerbuyucu
    Aynen andorid gibi gereksiz bir platforma gecis kolayligi saglamak ta nedir guvenlik zafiyeti olusturmaz umarim
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    L lewrek16 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben hiç samsung tan fotoğrafı çalınanı görmedim ama apple da baya gördüm
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    abboww (Sulhy ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Kendine gel epıl :)
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    Passenger (Necati ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Çentikli, 60 hz lik teknoloji fakiri iyi işler yapmaya başlamış, cool :D
    Yanıtla +1
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    MetalWave (serdar günaydın) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    hahha parası çokcular üzüldü, beyefendiler çok özel ya. onların cihazları diğerleri ile bağlantı kuramamalı, hiç bir alış verişi olmamalı. bence bu arkadaşların tedavi olması gerekir.
    Yanıtla +15
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    esmerbuyucu (E. B.) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Tam tersinin olması daha mantıklı.
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    igetsky 4 gün ( Mesaj Silindi ) esmerbuyucu
    Aynen andorid gibi gereksiz bir platforma gecis kolayligi saglamak ta nedir guvenlik zafiyeti olusturmaz umarim
    Yanıtla +4
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