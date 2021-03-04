Apple'ın yeni hizmeti, kullanıcıların Android platformuna geçişini kolaylaştırıyor

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Apple'ın ekosistemi son derece kapalı bir platform olarak bilinir, ancak durum değişmeye başladı gibi. Şirketin yeni hizmeti, fotoğrafları ve videoları iCloud bulut depolama alanından Google Fotoğraflar hesabınıza kolayca aktarmanıza olanak tanıyor.

Böylece, iOS cihaz sahipleri sorunsuz bir şekilde Android'e "geçme" veya başka bir ekosistemde içeriklerinin bir yedek kopyasını oluşturma fırsatına sahip olacaklar. Aktarımı yapmak için, kullanıcının Apple Kimliği ayarlarında iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirmesi ve Google hesabı deposunda yeterli boş alana sahip olması gerekir.

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Dosyalar üç ile yedi günde taşınıyor

Apple, içerik aktarılırken gizliliği korumak için, talebin gerçekten kullanıcı tarafından yapıldığını doğrulamayı taahhüt ediyor. Bu nedenle fotoğraf ve videoların “taşınması” sürecinin üç ila yedi gün sürebileceği belirtilmiş.

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Apple web sitesinde bu taşınma işlemi sırasında yapılamayacak işlemlerle ilgili de bilgiler verilmiş. İstisnalar listesi, akıllı albümler, canlı fotoğraflar, bazı meta veriler ve RAW görüntülerin yanı sıra özel depolama dışında bulunan tüm içeriği içeriyor. Aktarımdan sonra, resimlerin ve videoların orijinalleri iCloud'da kalacağını ve bu dosyaların Google'ın bulut hizmetindeki adlarının "Kopya" ile başlayacağını da belirtelim.

Hizmetin başlangıçta Avustralya, Kanada, AB, İzlanda, Lihtenştayn, Yeni Zelanda, Norveç, İsviçre, İngiltere ve ABD'deki kullanıcılara sunulduğunu belirtelim. Önümüzdeki dönemde diğer ülkelere de açılması bekleniyor.

https://support.apple.com/en-us/HT208514

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