Redmi Buds 8 Lite Türkiye'de satışta: Uygun fiyata premium özellikler

Tam Boyutta Gör Xiaomi, Redmi Note 15 serisiyle birlikte Redmi Buds 8 Lite'ı küresel pazarda resmen piyasaya sürdü. Yeni kablosuz kulaklık, genellikle üst düzey modellerde görülen bir dizi özelliği barındırırken, bütçe odaklı olan tüketicileri hedefliyor.

Redmi Buds 8 Lite özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Redmi Buds 8 Lite, trafik, metro gürültüsü ve klima gibi düşük frekanslı sesleri azaltmaya yardımcı olan 42 dB’e kadar hibrit aktif gürültü engellemeyi destekliyor. Kulaklık, arama netliğini iyileştirmek için yapay zeka tabanlı ENC algoritmasıyla desteklenen çift mikrofonlu kurulum kullanıyor. Sistem, kullanıcının sesini arka plan gürültüsünden ayırıyor ve çok sesli ortamlarda aramaların daha kaliteli olmasına yardımcı oluyor.

Her kulaklıkta 12.4 mm titanyum diyaframlı dinamik sürücü bulunuyor. Xiaomi, büyük sürücünün derin baslardan ayrıntılı tizlere kadar tüm frekans aralığında ses kalitesini iyileştirdiğini söylüyor. Kulaklık, SBC ve AAC kodeklerini destekliyor ve hem Android hem de iOS cihazlarla uyumlu.

Pil ömrü açısından, Redmi Buds 8 Lite, tek şarjla 8 saate kadar çalma süresi sunarken, şarj kutusuyla birlikte 36 saate kadar dayanabiliyor. Hızlı şarjı desteklemesiyle 10 dakikalık şarjla 2 saate kadar kullanım sağlıyor.

Redmi Buds 8 Lite, çift cihaz bağlantısını destekleyerek aynı anda iki cihaza bağlanmaya olanak tanıyor. Xiaomi Earbuds uygulaması, kullanıcıların EQ ayarlarını ve dokunmatik kontrolleri ayarlamasına, ürün yazılımı güncellemelerini yönetmesine ve gürültü engelleme modlarını ince ayar yapmasına olanak tanıyor.

Redmi Buds 8 Lite, ter ve hafif yağmura karşı koruma sağlayan IP54 sertifikasına sahip. Kulaklık, siyah, beyaz ve mavi renk seçeneğiyle geliyor. Redmi Buds 8 Lite fiyatı Türkiye’de 1.499 TL olarak açıklandı.

