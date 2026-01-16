Redmi Buds 8 Lite Türkiye'de satışta: Uygun fiyata premium özellikler

Redmi Buds 8 Lite özellikleri ile neler sunuyor?
Her kulaklıkta 12.4 mm titanyum diyaframlı dinamik sürücü bulunuyor. Xiaomi, büyük sürücünün derin baslardan ayrıntılı tizlere kadar tüm frekans aralığında ses kalitesini iyileştirdiğini söylüyor. Kulaklık, SBC ve AAC kodeklerini destekliyor ve hem Android hem de iOS cihazlarla uyumlu.
Pil ömrü açısından, Redmi Buds 8 Lite, tek şarjla 8 saate kadar çalma süresi sunarken, şarj kutusuyla birlikte 36 saate kadar dayanabiliyor. Hızlı şarjı desteklemesiyle 10 dakikalık şarjla 2 saate kadar kullanım sağlıyor.
Redmi Buds 8 Lite, çift cihaz bağlantısını destekleyerek aynı anda iki cihaza bağlanmaya olanak tanıyor. Xiaomi Earbuds uygulaması, kullanıcıların EQ ayarlarını ve dokunmatik kontrolleri ayarlamasına, ürün yazılımı güncellemelerini yönetmesine ve gürültü engelleme modlarını ince ayar yapmasına olanak tanıyor.
Redmi Buds 8 Lite, ter ve hafif yağmura karşı koruma sağlayan IP54 sertifikasına sahip. Kulaklık, siyah, beyaz ve mavi renk seçeneğiyle geliyor. Redmi Buds 8 Lite fiyatı Türkiye’de 1.499 TL olarak açıklandı.
Redmi Buds 8 Lite özellikleri
- Güçlü 42dB geniş frekanslı aktif gürültü engelleme
- AI ENC özellikli çift mikrofon
- Üstün rüzgar gürültüsü azaltma
- 12,4 mm titanyum diyafram dinamik sürücü
- SBC ve AAC codec’leri
- Özelleştirilebilir EQ ayarları
- Çift cihaz bağlantısı
- Google Fast Pair
- 36 saate kadar müzik çalma
- Hızlı şarj desteği
- Akıllı dokunma kontrolü