Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Redmi Buds 8 Lite Türkiye'de satışta: Uygun fiyata premium özellikler

    Xiaomi, Türkiye'de REDMI Note 15 serisiyle birlikte yeni uygun fiyatlı TWS kulaklık modelini tanıttı. Redmi Buds 8 Lite, 12.4 mm sürücü, 42 dB aktif gürültü engelleme ve 36 saat pil ömrü sunuyor.

    Xiaomi uygun fiyatlı kulaklık Redmi Buds 8 Lite Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, Redmi Note 15 serisiyle birlikte Redmi Buds 8 Lite'ı küresel pazarda resmen piyasaya sürdü. Yeni kablosuz kulaklık, genellikle üst düzey modellerde görülen bir dizi özelliği barındırırken, bütçe odaklı olan tüketicileri hedefliyor.

    Redmi Buds 8 Lite özellikleri ile neler sunuyor?

    Redmi Buds 8 Lite TWS kulaklık Tam Boyutta Gör
    Redmi Buds 8 Lite, trafik, metro gürültüsü ve klima gibi düşük frekanslı sesleri azaltmaya yardımcı olan 42 dB’e kadar hibrit aktif gürültü engellemeyi destekliyor. Kulaklık, arama netliğini iyileştirmek için yapay zeka tabanlı ENC algoritmasıyla desteklenen çift mikrofonlu kurulum kullanıyor. Sistem, kullanıcının sesini arka plan gürültüsünden ayırıyor ve çok sesli ortamlarda aramaların daha kaliteli olmasına yardımcı oluyor.

    Her kulaklıkta 12.4 mm titanyum diyaframlı dinamik sürücü bulunuyor. Xiaomi, büyük sürücünün derin baslardan ayrıntılı tizlere kadar tüm frekans aralığında ses kalitesini iyileştirdiğini söylüyor. Kulaklık, SBC ve AAC kodeklerini destekliyor ve hem Android hem de iOS cihazlarla uyumlu.

    Pil ömrü açısından, Redmi Buds 8 Lite, tek şarjla 8 saate kadar çalma süresi sunarken, şarj kutusuyla birlikte 36 saate kadar dayanabiliyor. Hızlı şarjı desteklemesiyle 10 dakikalık şarjla 2 saate kadar kullanım sağlıyor.

    Redmi Buds 8 Lite, çift cihaz bağlantısını destekleyerek aynı anda iki cihaza bağlanmaya olanak tanıyor. Xiaomi Earbuds uygulaması, kullanıcıların EQ ayarlarını ve dokunmatik kontrolleri ayarlamasına, ürün yazılımı güncellemelerini yönetmesine ve gürültü engelleme modlarını ince ayar yapmasına olanak tanıyor.

    Redmi Buds 8 Lite, ter ve hafif yağmura karşı koruma sağlayan IP54 sertifikasına sahip. Kulaklık, siyah, beyaz ve mavi renk seçeneğiyle geliyor. Redmi Buds 8 Lite fiyatı Türkiye’de 1.499 TL olarak açıklandı.

    Redmi Buds 8 Lite özellikleri

    Xiaomi Redmi Buds 8 Lite özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Güçlü 42dB geniş frekanslı aktif gürültü engelleme
    • AI ENC özellikli çift mikrofon
    • Üstün rüzgar gürültüsü azaltma
    • 12,4 mm titanyum diyafram dinamik sürücü
    • SBC ve AAC codec’leri
    • Özelleştirilebilir EQ ayarları
    • Çift cihaz bağlantısı
    • Google Fast Pair
    • 36 saate kadar müzik çalma
    • Hızlı şarj desteği
    • Akıllı dokunma kontrolü
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    LEGO tarihinin en önemli adımı: Smart Brick

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    belge indirilemedi tekrar deneyin sorun devam ederse wifi yada vpn sıcak tutan bot tavsiyesi cs 1.6 silahı sağ ele alma seiko 5 üretim yılı sorgulama 11. sınıf matematik soru bankası önerileri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi MI 13 Ultra
    Xiaomi MI 13 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Yunseity 14.1
    Yunseity 14.1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum