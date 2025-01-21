Redmi Note 14 ve Redmi Note 14 Pro serisi Türkiye’de: İşte fiyatlar

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yılın sonundan Redmi Note 14 serisi için küresel lansman yapılmış ve telefonların Türkiye’ye ne zaman geleceği merak edilmeye başlanmıştı. Şimdi ise bu merak giderildi zira, Redmi Note 14 serisi tüm üyeleriyle Türkiye’de satışa sunuldu. Satışa sunulan modeller şu şekilde: Redmi Note 14, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14 Pro+ 5G ve Redmi Note 14 Pro 5G.

Redmi Note 14 serisi Türkiye fiyatı

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Redmi Note 14 (128 GB): 12.499 TL

Redmi Note 14 (256 GB): 13.699 TL

Redmi Note 14 Pro (12 GB RAM + 256 GB): 18.999 TL

Redmi Note 14 Pro (12 GB RAM + 512 GB): 21.499 TL

Redmi Note 14 Pro+ 5G: 27.499 TL

Redmi Note 14 Pro 5G: 23.499 TL

Xiaomi’ni resmi sitesinde paylaşılan bilgilere göre tüm telefonlar hali hazırda siparişe açılmış durumda. Verilen siparişler için kargo gönderimleri de 22 Ocak itibariyle başlayacak. Yalnızca Redmi Note 14 modeli için kargo gönderimlerinin 27 Ocak’tan sonra başlayacağı aktarılıyor.

Kampanyalar da var

Tam Boyutta Gör Ayrıca kampanya kapsamında satın alacağınız modeli sepete eklediğinizde Redmi Watch 5 Lite, Xiaomi Smart Band 9, Xiaomi Outdoor Camera AW200, Xiaomi Router AX3000T, Xiaomi Desktop Heater, Xiaomi Outdoor Camera Solar Panel, Xiaomi Router AX1500 veya Redmi Watch 5 Lite ürünlerinden bir tanesini ücretsiz olarak alınabiliyor. Ancak bunun stoklarla sınırlı olduğunun altını çizelim.

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Ek olarak Redmi Note 14 serisi alana Redmi Bus 5 Play sadece 99 TL’ye veriliyor. Benzer şekilde Band 9 Active modeli de sadece 199 TL’ye kampanyalı bir şekilde veriliyor.

Redmi Note 14 serisi neler sunuyor?

Redmi Note 14, Helio G99 işlemcisi ve 6 nm üretim teknolojisi ile harmanlanıyor. Cihaz, 6,67 inç 120 Hz AMOLED ekran, 108 MP+2 MP+2 MP üçlü arka kamera ve 20 MP ön kamera ile birlikte geliyor. 5500 mAh pil kapasitesine ve 33 W hızlı şarj desteğine sahip. Depolama seçenekleri 128 GB ve 256 GB arasında değişirken, 1 TB'a kadar genişletilebiliyor. RAM seçenekleri ise 6 GB veya 8 GB olarak sunulmakta.

Redmi Note 14 Pro, Helio G100 işlemcisi ile geliyor. Cihaz, 6,67 inç 120 Hz AMOLED ekran ve 200 MP+8 MP+2 MP üçlü arka kameraya, ayrıca 32 MP ön kameraya sahip. 5500 mAh pil kapasitesi ve 45 W hızlı şarj desteği bulunurken depolama seçenekleri 256 GB ve 512 GB arasında değişiyor. RAM seçenekleri 8 GB ve 12 GB olarak sunulurken yapay zeka destekli Google Gemini ile görüntü düzenleme özellikleri de mevcut.

Redmi Note 14 Pro 5G, 4nm sürecinde üretilen MediaTek Dimensity 7300-Ultra işlemcisine sahip. Cihaz, 6,67 inç 120 Hz CrystalRes AMOLED ekran ve 1,5K çözünürlük vadediyor. Arka tarafta 200 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera; ön tarafta ise 20 MP kamera bulunuyor. 5110 mAh pil kapasitesi ve 45 W hızlı şarj desteği, 256 GB ve 512 GB depoma ve 8 GB ve 12 GB RAM seçenekler arasında. Yapay zeka tarafında Circle to Search, Google Gemini, yapay zeka destekli görüntü düzenleme var.

Son olarak Redmi Note 14 Pro+ 5G, 4nm üretimli Snapdragon 7s Gen 3, 6,67 inç 120 Hz CrystalRes AMOLED ekran ve 1,5K çözünürlük ile geliyor. Arka tarafta 200 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera; ön tarafta ise 20 MP kamera bulunuyor. 5110 mAh pil kapasitesine ve 120 W HyperCharge desteğine sahip olan telefonda 256 GB ve 512 GB depolama, 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleri yer alıyor. Yapay zeka özellikleri arasında Google Gemini, görüntü düzenleme, çeviri, notlar, kaydedici gibi daha gelişmiş yetenekler bulunuyor.

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