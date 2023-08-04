Teşhir ürünü ne demek? Teşhir telefon alınır mı?

Teknoloji mağazalarında ve e-ticaret platformlarında teşhir ürünü ibaresine rastlamışsınızdır. Bu ürünler, biraz daha uygun fiyatla satışa sunulduğundan özellikle teknolojik ürünleri yakından takip eden, deneyimlemek isteyen kişiler için ilgi çekici. Özellikle IMEI kayıt ücretinin artmasıyla birlikte teşhir telefonlara ilgi arttı. Peki, kapalı kutuda satılan sıfır ürünle hemen hemen aynı özelliklere sahip olmasına karşın daha ucuza satılan bu ürünler ne kadar güvenilir? Bu rehber yazıda teşhir ürünler ne demek, alınır mı? sorusunu yanıtlıyoruz.

Teşhir ürünü nedir 🤔 Tam Boyutta Gör Teşhir, kelime anlamı olarak sergileme, gösterme demektir. Teşhir ürünü; mağazada tanıtım amaçlı sergilenen ve kullanıma açık ürüne denir. Özellikle teknoloji mağazalarında insanların test etmesi için vitrinlere dizilmiş örneklerdir. Telefon, tablet, bilgisayar ile sınırlı olmamakla birlikte beyaz eşya, televizyon, mobilya gibi farklı ürün grupları da teşhir ürün olarak sergilenebilir. Yeni satışa sunulan veya bir süredir piyasada olan bir ürün teşhir ürünü olarak sergilenebilir. Teşhir ürünleri, alıcının ürünü bizzat görüp özelliklerini test etmesini, deneyimlesini sağlar. Ancak, bu ürünler vitrinde sergilendiklerinden mağazanın çalışma saatleri süresince sürekli çalışır durumdadırlar, çizilme, tozlanma gibi kusurları olabilir. Teşhir telefon ne demek 📱 Tam Boyutta Gör Teşhir telefonlar, genellikle teknoloji perakendecilerinde, mağazalarında veya marketlerinde vitrinde sergilenen cep telefonlarıdır. Teşhir ürünü telefon, açık, kolay erişilebilir ve genellikle telefon alarm standına takılı şekilde sergilenir. Müşteri, cihazı dilediğince kullanabilir, elde duruşunu görme ve yeteneklerini deneme şansı bulur.

Yenilenmiş (Refurbished) telefon ne demek, nereden alınır? 1 yıl önce eklendi

Teşhir ürünü alınır mı ❓ Tam Boyutta Gör “Teşhir ürünü telefon alınır mı?” “Teşhir iPhone almak mantıklı mı, değil mi?” sorusu çok sık sorulur. Teşhir telefon almanın bazı avantaj ve dezavantajları vardır. Teşhir telefonlar, kapalı kutuda sıfır ürünlere kıyasla daha ucuz bir fiyattan satıldığından tercih ediliyor. Akıllı telefon fiyatları göz önüne alındığında ufak indirim bile avantajlı olabiliyor. Teşhir telefonlar, mağazanın çalışma saatleri süresince açık vaziyette ve şarja takılı dururlar. Telefon açık durduğu süre boyunca kullanıma açıktır, yoğun temasa maruz kalır ve her türlü müşteri dokunduğundan kozmetik açıdan zarar görebilir. Kimse temas etmese bile genelde açıkta durduklarından tozlanırlar, kirlenirler. Aslında en çok merak edilen garanti konusu. Teşhir ürünlerinin garantisi olur mu? sorusunu evet olarak yanıtlayabiliriz. Bir teşhir ürünün garantisi sıfır ürünle aynı olabilir. Teşhir ürünlerinde iade veya değişim olup olmadığı mağazaya bağlı değişir. Çünkü cihazı görerek satın alırsınız ve bir hata olup olmadığını bilmeniz mümkündür. Özetle, teşhir telefon veya başka bir ürün satın alırken dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta vardır. İthalatçı garantisi nedir? İthalatçı garantili telefon alınır mı? 6 ay önce eklendi Teşhir ürünü alırken nelere dikkat etmeli ‼️ Üründe defo olup olmadığına bakın.

Ürünü piyasa fiyatıyla karşılaştırın.

Ürünün aksesuarlarını kontrol edin.

Garanti sorgulama yapın.

İade edilmiş ürün olup olmadığını öğrenin. Teşhir ürünü alırken dikkat edilmesi gereken hususlar bu şekilde sıralanabilir. Bir teşhir telefon alıyorsanız öncelikli olarak herhangi bir hasarının olup olmadığına dikkat edin. Ürünün garanti durumu da oldukça önemli. Garanti süresi ne kadar, garanti hangi durumları kapsıyor ve garantisi ne zaman başladı? gibi ürünün garanti durumuna ilişkin tüm bilgileri mağaza çalışanından veya kendiniz öğrenin. Ürünün aksesuarları da çok önemli. Kutusundan çıkan orijinal aksesuarların verildiğinden emin olun. Özellikle ekrana ışık tutarak çizik olup olmadığını kontrol edin. En önemlisi teşhir ürünlerin fiyatı düşük olur. Mağazadaki teşhir ürünü satın almadan önce piyasa araştırması yapın. Ürün gerçekten daha ucuza satılıyorsa ve tüm kontrolleri de sağladıysanız, o ürünü satın alabilirsiniz.

Teknolojik ürün fiyatlarının oldukça hızlı yükseldiği ülkemizde teşhir ürün olarak satılan ürünler sıfırından çok daha ucuza olduğundan büyük ilgi görüyor. Bu bağlamda teşhir ürünler ne demek, alınır mı? çok merak ediliyor. Teşhir ürün nedir, teşhir ürünü alırken nelere dikkat edilir anlattık.

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