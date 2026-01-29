9000 mAh bataryalı telefon: Redmi Turbo 5 MAX tanıtıldı

MediaTek Dimensity 9500s işlemcili ilk telefon
Redmi Turbo 5 Max, amiral gemisi seviyesinde 3nm işlem teknolojisini, büyük çekirdekli mimariyi ve önbelleği benimseyen MediaTek Dimensity 9500s işlemcisini kullanan dünyanın ilk telefonu. Ağır iş yükü gerektiren 3D sıra tabanlı mobil oyunlar için daha yüksek kare hızı sağlıyor, 3D soğutma pompasına ve en yeni Rampage Engine’e sahip.
100W hızlı şarjı destekleyen 9000 mAh batarya
Pil ömrü açısından, REDMI Turbo 5 Max modeli 9.000mAh Xiaomi Jinshajiang batarya ile donatılmış. Batarya, 100W kablolu hızlı şarj, 100W PPS şarj protokolü ve 27W kablolu ters şarjı destekliyor.
Telefon, ışık verimliliğini önemli ölçüde artıran ve 3500 nit tepe parlaklığı sağlayan 3840Hz PWM + DC çift karartmayı destekleyen yeni M10 malzemesini kullanan yepyeni 6.83 inç 1.5K ekrana sahip. Yükseltilmiş yüksek performanslı anten sistemi, profesyonel sınıf konumlandırma sistemi, ultrasonik parmak izi sensörü, su geçirmezlik, çift stereo hoparlörler ile geliyor. Kamera kurulumu, optik ve elektronik stabilizasyonlu 50MP ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera ve 20MP öne kamerayı içeriyor.
REDMI Turbo 5 Max fiyatı ne kadar?
REDMI Turbo 5 Max, Android 16 tabanlı Xiaomi HyperOS 3 yazılımıyla geliyor. Cihazın başlangıç fiyatı 2499 yuan (359 dolar). Bellek ve depolamaya göre fiyatlandırma şu şekilde:
- 12GB + 256GB: 2499 yuan (359 dolar)
- 16GB + 256GB: 2799 yuan (402 dolar)
- 12GB + 512GB: 2799 yuan (402 dolar)
- 16GB + 512GB: 3099 yuan (445 dolar)
REDMI Turbo 5 Max özellikleri
- Ekran: 6.83 inç, 1.5K, 120Hz, 3500 nit, OLED
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9500s
- Bellek: 12GB / 16GB RAM (LPDDR5x)
- Depolama: 256GB / 512GB (UFS 4.1)
- Arka kamera: 50MP Light Fusion 600 sensor (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş)
- Ön kamera: 20MP f/2.2
- Batarya: 9000 mAh, 100W hızlı şarj
- Yazılım: Android 16, Xiaomi HyperOS 3
- Bağlanabilirlik: 5G, Dual 4G VoLTE, WiFi 6, Bluetooth 5.4
- Diğer: Ekran ici 3D ultrasonic parmak izi sensörü, Kızılötesi sensör, Stereo hoparlörler
- Boyut ve ağırlık: 162.99 x 77.93 x 8.15 mm, 219 gr