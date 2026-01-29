9000 mAh bataryalı telefon: Redmi Turbo 5 MAX tanıtıldı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, Turbo serisinin şimdiye kadarki en gelişmiş modeli olarak konumlandırdığı REDMI Turbo 5 Max’i Çin’de resmi olarak piyasaya sürdü. Telefon, performans ve pil ömrüne büyük önem verirken, ekran yükseltmeleri, yeni tasarım öğeleri ve amiral gemisi seviyesinde işlemci de sunuyor.

MediaTek Dimensity 9500s işlemcili ilk telefon

Redmi Turbo 5 Max, amiral gemisi seviyesinde 3nm işlem teknolojisini, büyük çekirdekli mimariyi ve önbelleği benimseyen MediaTek Dimensity 9500s işlemcisini kullanan dünyanın ilk telefonu. Ağır iş yükü gerektiren 3D sıra tabanlı mobil oyunlar için daha yüksek kare hızı sağlıyor, 3D soğutma pompasına ve en yeni Rampage Engine’e sahip.

100W hızlı şarjı destekleyen 9000 mAh batarya

Pil ömrü açısından, REDMI Turbo 5 Max modeli 9.000mAh Xiaomi Jinshajiang batarya ile donatılmış. Batarya, 100W kablolu hızlı şarj, 100W PPS şarj protokolü ve 27W kablolu ters şarjı destekliyor.

Telefon, ışık verimliliğini önemli ölçüde artıran ve 3500 nit tepe parlaklığı sağlayan 3840Hz PWM + DC çift karartmayı destekleyen yeni M10 malzemesini kullanan yepyeni 6.83 inç 1.5K ekrana sahip. Yükseltilmiş yüksek performanslı anten sistemi, profesyonel sınıf konumlandırma sistemi, ultrasonik parmak izi sensörü, su geçirmezlik, çift stereo hoparlörler ile geliyor. Kamera kurulumu, optik ve elektronik stabilizasyonlu 50MP ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera ve 20MP öne kamerayı içeriyor.

REDMI Turbo 5 Max fiyatı ne kadar?

REDMI Turbo 5 Max, Android 16 tabanlı Xiaomi HyperOS 3 yazılımıyla geliyor. Cihazın başlangıç fiyatı 2499 yuan (359 dolar). Bellek ve depolamaya göre fiyatlandırma şu şekilde:

12GB + 256GB: 2499 yuan (359 dolar)

16GB + 256GB: 2799 yuan (402 dolar)

12GB + 512GB: 2799 yuan (402 dolar)

16GB + 512GB: 3099 yuan (445 dolar)

REDMI Turbo 5 Max özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran : 6.83 inç, 1.5K, 120Hz, 3500 nit, OLED

: 6.83 inç, 1.5K, 120Hz, 3500 nit, OLED İşlemci : MediaTek Dimensity 9500s

: MediaTek Dimensity 9500s Bellek : 12GB / 16GB RAM (LPDDR5x)

: 12GB / 16GB RAM (LPDDR5x) Depolama : 256GB / 512GB (UFS 4.1)

: 256GB / 512GB (UFS 4.1) Arka kamera : 50MP Light Fusion 600 sensor (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş)

: 50MP Light Fusion 600 sensor (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş) Ön kamera : 20MP f/2.2

: 20MP f/2.2 Batarya : 9000 mAh, 100W hızlı şarj

: 9000 mAh, 100W hızlı şarj Yazılım : Android 16, Xiaomi HyperOS 3

: Android 16, Xiaomi HyperOS 3 Bağlanabilirlik : 5G, Dual 4G VoLTE, WiFi 6, Bluetooth 5.4

: 5G, Dual 4G VoLTE, WiFi 6, Bluetooth 5.4 Diğer : Ekran ici 3D ultrasonic parmak izi sensörü, Kızılötesi sensör, Stereo hoparlörler

: Ekran ici 3D ultrasonic parmak izi sensörü, Kızılötesi sensör, Stereo hoparlörler Boyut ve ağırlık: 162.99 x 77.93 x 8.15 mm, 219 gr

