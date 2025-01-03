Tam Boyutta Gör Xiaomi, Redmi Note 14 serisinin küresel lansman tarihini doğruladı. Şirket, serinin lansman etkinliğini bir hafta sonra 10 Ocak Cuma günü düzenleyecek. Redmi Note 14 serisi ilk olarak Eylül ayında Çin'de tanıtılmıştı. Böylece lansmandan 4 ay sonra global olarak piyasaya çıkmış olacak.

Seride, Redmi Note 14, Note 14 Pro ve Note 14 Pro+ olmak üzere üç model yer alıyor. Bu üç modelin de küresel olarak piyasaya sunulması bekleniyor. Bunun yanında serinin 4G versiyonları da tanıtılabilir. Xiaomi'nin lansman etkinliğinde telefonlarına ek olarak Redmi Buds 6 Pro ve Redmi Watch 5 gibi aksesuarlarını da tanıtması bekleniyor.

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Redmi Note 14 serisi Avrupa fiyatları

Daha önce ortaya çıkan bilgiler, Redmi Note 14'ün8GB/256 GB sürümünün Avrupa'da 300 euro fiyat etiketine sahip olacağını öne sürüyordu. Aynı RAM ve depolama konfigürasyonuna sahip Note 14 Pro için ise beklenen fiyat 398 euro. Redmi Note 14 4G ve Pro 4G modelleri de sırasıyla 240 euro ve 312 euro fiyattan satışa sunulabilir.

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Redmi Note 14 serisinin küresel lansman tarihi belli oldu