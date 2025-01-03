Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Redmi Note 14 serisinin küresel lansman tarihi belli oldu

    Xiaomi, merakla beklenen Redmi Note 14 serisinin küresel çıkış tarihini açıkladı. Şirket, serinin lansman etkinliğini bir hafta sonra 10 Ocak Cuma günü düzenleyecek.
    Redmi Note 14 serisinin küresel lansman tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, Redmi Note 14 serisinin küresel lansman tarihini doğruladı. Şirket, serinin lansman etkinliğini bir hafta sonra 10 Ocak Cuma günü düzenleyecek. Redmi Note 14 serisi ilk olarak Eylül ayında Çin'de tanıtılmıştı. Böylece lansmandan 4 ay sonra global olarak piyasaya çıkmış olacak. 

    Seride, Redmi Note 14, Note 14 Pro ve Note 14 Pro+ olmak üzere üç model yer alıyor. Bu üç modelin de küresel olarak piyasaya sunulması bekleniyor. Bunun yanında serinin 4G versiyonları da tanıtılabilir.  Xiaomi'nin lansman etkinliğinde telefonlarına ek olarak Redmi Buds 6 Pro ve Redmi Watch 5 gibi aksesuarlarını da tanıtması bekleniyor.

    Redmi Note 14 serisi Avrupa fiyatları

    Daha önce ortaya çıkan bilgiler, Redmi Note 14'ün8GB/256 GB sürümünün Avrupa'da 300 euro fiyat etiketine sahip olacağını öne sürüyordu. Aynı RAM ve depolama konfigürasyonuna sahip Note 14 Pro için ise beklenen fiyat 398 euroRedmi Note 14 4G ve Pro 4G modelleri de sırasıyla 240 euro ve 312 euro fiyattan satışa sunulabilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    HÜRKUŞ 2 gökyüzü ile buluştu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    iphone ekran kapalıyken saat gösterme sim menü nedir kazanan akbanklı 5 yıldır kredi kartı borcumu ödeyemiyorum 6.1 inç telefonlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A60
    Oppo A60
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 B13VEK-1036XTR
    MSI KATANA 17 B13VEK-1036XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız