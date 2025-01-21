Redmi K90 Pro’nun kamera sisteminden ilk sızıntılar gelmeye başladı

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Teknoloji dünyasında dikkatleri üzerine çeken Redmi, yeni K90 Pro modeliyle fotoğrafçılık deneyimini bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor. K80 Pro ile uzun bir aradan sonra telefoto kamera özelliğini geri getiren marka, K90 Pro’da bu geleneği periskop telefoto kamera ile güçlendirmeye hazırlanıyor. Bu yenilik, kullanıcıların özellikle uzun mesafeli çekimlerde çok daha etkileyici sonuçlar elde etmesini sağlayacak gibi görünüyor.

Sızdırılan bilgilere göre, Redmi K90 Pro’nun arka kamera sisteminde 50 megapiksel çözünürlük sunan bir periskop telefoto lens yer alacak. K80 Pro modeli 2.5x optik yakınlaştırma ve 60 mm odak uzaklığı ile beğeni toplamıştı. Yeni modelin periskop kamerası, daha fazla optik yakınlaştırma ve üstün kalite sunarak bu özellikleri daha da geliştirecek.

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Redmi K90 Pro’nun donanım tarafında ise Qualcomm’un amiral gemisi işlemcilerinden biri olan Snapdragon 8 Elite 2’nin kullanılacağı belirtiliyor. Ekim 2024’te tanıtılan bu çipset, yüksek performansı ve enerji verimliliğiyle öne çıkıyor. Ayrıca cihazın ön yüzünde, K80 Pro’daki gibi 2K çözünürlük sunan düz bir OLED ekran bulunacak. Bu ekran, hem görsel deneyimi güçlendirecek hem de enerji tasarrufu sağlayacak.

Redmi K90 Pro’nun resmi lansman tarihi henüz netleşmemiş olsa da, cihazın Kasım 2025’te tanıtılacağına dair güçlü bir beklenti var. Ayrıca, Redmi’nin yeni modellerinin küresel pazarda farklı markalar altında yeniden isimlendirilmesi sıkça görülen bir strateji. Bu doğrultuda, K90 ve K90 Pro’nun uluslararası pazarda Poco F8 ve F8 Pro isimleriyle sunulabileceği tahmin ediliyor.

Tüm bu özellikler, Redmi K90 Pro’nun hem teknoloji meraklıları hem de mobil fotoğrafçılık tutkunları için merakla beklenen bir model olmasını sağlıyor. Bu cihaz, akıllı telefon dünyasında yeni bir standart belirlemeye aday görünüyor.

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