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    Redmi Note 14 serisi nihayet global pazar için tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Akıllı telefon meraklılarının uzun süredir heyecan içerisinde bekledikleri Redmi Note 14 serisi, nihayet global pazar için de tanıtıldı. Peki yeni seri hangi özelliklerle ve nasıl bir fiyatla geliyor?

    Redmi Note 14 serisi nihayet global pazar için tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    Xiaomi, Redmi Note 14 serisi ile dikkat çeken bir adım attı. Yeni seri, kullanıcıların farklı ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış üç modelden oluşuyor: Redmi Note 14, Note 14 Pro ve Note 14 Pro+. Hem güçlü özellikler hem de rekabetçi fiyatlarla öne çıkan bu modeller, akıllı telefon dünyasında ilgi çekiyor.

    Redmi Note 14 Pro, serinin orta segmentteki güçlü temsilcisi olarak karşımıza çıkıyor. 6,67 inç büyüklüğünde, kavisli bir AMOLED ekran sunan cihaz, Corning Gorilla Victus 2 koruma teknolojisiyle dayanıklılığı artırıyor. MediaTek Dimensity 7300 Ultra işlemcisi sayesinde yüksek performans sağlarken, yapay zeka destekli 18’den fazla özellikle fotoğraf ve video düzenleme deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. 50 megapiksel çözünürlüklü Sony LYT-600 ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel makro kamera ile donatılan cihaz, kaliteli fotoğraf çekimlerine imkan tanıyor. Ön tarafta ise 20 megapiksellik bir selfie kamerası bulunuyor. 5.500 mAh kapasiteli bataryası 45W hızlı şarj desteğiyle uzun kullanım süresi sunuyor. IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifikası ise cihazın dayanıklılığını pekiştiriyor. Bu modelin 8 GB RAM ve 128 GB depolama seçeneği 288 dolar, 256 GB depolama seçeneği ise 313 dolardan satışa sunuluyor.

    Serinin en üst modeli olan Redmi Note 14 Pro+, premium özellikleriyle dikkat çekiyor. 6,67 inç AMOLED ekran ve Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 işlemciyle donatılan cihaz, kullanıcılarına üst düzey bir performans vaat ediyor. 50 megapiksel Light Hunter 800 ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 50 megapiksel telefoto lens gibi güçlü kamera özellikleriyle öne çıkıyor. Ayrıca, 20 megapiksel ön kamera da yüksek kaliteli selfie deneyimi sağlıyor. 6.200 mAh kapasiteli bataryası ve 90W hızlı şarj desteği, uzun süreli kullanımlarda kullanıcıları yarı yolda bırakmıyor. IP68 ve IP69 sertifikaları sayesinde cihaz hem suya hem de yüksek basınçlı su jetlerine karşı dayanıklı. 8 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesine sahip bu model, 376 dolardan alıcı buluyor.

    Xiaomi’nin Redmi Note 14 serisi, kullanıcıların farklı bütçelerine ve beklentilerine hitap eden özellikleriyle piyasaya iddialı bir giriş yapıyor. Yeni cihazlar, 13 Aralık 2024 tarihinde raflardaki yerini alacak.

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