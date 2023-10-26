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    Rekabet Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile anlaşma imzaladı

    Rekabet Kurumu ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu yaptıkları açıklamada aralarında iş birliği ve bilgi paylaşımı protokolü imzalandığını yaptıkları açıklama ile internet sitelerinden duyurdu.

    Rekabet Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu anlaşma imzaladı Tam Boyutta Gör

    Rekabet Kurumu ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu arasında iş birliği ve bilgi paylaşımı protokolü imzalandığı açıklandı.

    Konuyla ilgili “Veriye dayalı teknolojiler ile dijital ekonomiyi destekleyen çok sayıda ve çeşitte ürün/hizmet gelişmektedir. Ancak büyük veri teknolojileri ile kişisel verilerin giderek artan bir şekilde işlenmesi, rekabetin ve kişisel verilerin korunması bakımından önemli endişeler uyandırabilmektedir. Zira teşebbüslerin stratejileri hem kişisel verilerin gizliliğine hem de etkin rekabetin tesisine halel getirecek şekilde kurgulanabilmekte ve/veya uygulamaya geçirilebilmektedir. Aynı anda hem rekabet hukuku hem de veri koruma hukuku uygulamasına tesir eden bu ilişki, ilgili otoriteler arasındaki iş birliğini kaçınılmaz hale getirmiştir. Açıklanan gerekçelerden hareketle, aktif ve etkin bir düzenleyici ortamın sağlanabilmesi amacıyla, Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile Rekabet Kurumu arasında İş Birliği ve Bilgi Paylaşımı Protokolü imzalanmıştır.” şeklinde açıklama yapıldı.

    Açıklamanın devamında “Söz konusu Protokol kapsamında iki otorite tarafından somut olarak; (i) İki otoritenin de görev alanına giren gelişmekte olan ve hızlı ve etkin müdahale edilmemesi halinde telafi edilemez zararlara yol açabilecek nitelikteki alanlarda ortak çalışmalar yürütmek, (ii) Özellikle dijital pazarlarda kişisel verilerin ve rekabetin korunması bakımından kullanıcılar nezdinde farkındalığı artırmak ve her iki hukuk alanını da ilgilendiren uygulamalar bakımından teşebbüslere ortak mesaj iletmek amacıyla her iki kurumun iş birliğiyle raporlar yayımlamak, (iii) Kişisel Verileri Koruma Kurumunun gelenekselleşmiş “Çarşamba Seminerleri” ve/veya Rekabet Kurumunun “Perşembe Konferansları” kapsamında ortak sunum ve tartışma programları düzenlemek, (iv) İlgili otoritelerin görev alanlarına ilişkin uzmanlık bilgisini ve tecrübelerini birbirleriyle paylaştığı eğitimler düzenlemek, (v) İlgili otoritelerin düzenlediği ve/veya katıldığı ulusal ve/veya uluslararası etkinliklerde ortak konuları istişare etmek, otoritelerin kendi alanlarına giren konularda bu etkinliklere destek vermek gibi aktif iş birliğine yönelik çalışmalara başvurulması hususunda anlaşılmıştır. Protokol ve yukarıda aktarılan çalışmalarla, sektörde etkin rekabetin tesis edilmesi ve tüketicilerin kişisel verileri üzerindeki kontrolünün güçlendirilmesi hedeflenmektedir.” denildi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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